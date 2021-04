Chi è Henrique Avancini, il rider MTB che scuote le fila del cross-country

Henrique Avancini è un duro. Quando corre la Mercedes-Benz UCI Cross-Country World Cup ce la mette tutta e non si arrende mai. Gareggia spesso in testa, una posizione che gli piace e che mostra molta fiducia nelle proprie capacità.

Avancini è il miglior pro rider del Brasile. Nel 2020, è diventato il primo brasiliano vincitore della Coppa del Mondo con la vittoria nella seconda gara a Nové Město. La vittoria è arrivata dopo 10 anni per il brasiliano ed è stata una meritata ricompensa per il duro lavoro e i sacrifici che ha fatto.

Scopri come Avancini ha perseguito una carriera in MTB dai 18 anni:

Henrique Avancini

Nel formato Short Track XCC Avancini ha ottenuto tre vittorie in Coppa del Mondo. L'ex campione del mondo UCI Mountain Bike Marathon e 17 volte campione nazionale entra nell'anno 2021 come corridore di XC numero uno nella classifica UCI.

Avancini entrerà nella stagione 2021 pieno di fiducia e sperando di aggiungere altre vittorie in Coppa del Mondo in entrambi i formati XCO e XCC. C'è anche la questione delle Olimpiadi all'orizzonte. Una gara unica che, vista la traiettoria di Avancini in termini di prestazioni negli ultimi anni, è perfettamente alla sua portata.

Henrique Avancini ha vinto la sua prima gara di Cross-Country a Nové Město

Born to ride

Avancini è nato per andare in bicicletta. Suo padre possedeva un negozio di biciclette ed è stato fondamentale per convincerlo a iniziare a pedalare all'età di otto anni. Tuttavia, la sua prima esperienza in bici non è stata felice, come rivela Carol Avancini, sorella di Henrique e sua fisioterapista dal 2015.

"Ho imparato ad andare in bicicletta da mio padre e volevo trasmettere le mie conoscenze a Henrique", spiega Carol. "È stato quasi un disastro. Al primo tentativo l'ho lasciato provare da solo ma ho dimenticato di insegnargli a usare i freni ed è finito in un cespuglio di rose".

Henrique e sua sorella Carol con le prime bici

Avancini non si è lasciato scoraggiare da questo piccolo incidente ed è tornato in sella abbastanza presto. Era l'inizio del viaggio che lo avrebbe visto conquistare il mondo su due ruote.

"L'incidente non gli ha impedito di salire sulla bici e provare di nuovo a pedalare. La nostra famiglia è sempre stata unita nel sostenerlo ed aiutarlo in tutto ciò di cui ha bisogno, che fosse una dieta, consigli o massaggi. Penso che senza di quel appoggio, forse non sarebbe arrivato così lontano", aggiunge Carol.

Avancini gareggia da junior nel 2003

Diventando un pro

Avancini ha trovato rapidamente il suo equilibrio come ciclista e ha concentrato i suoi sforzi sulle competizioni di mountain bike. Ha debuttato da juniores nel cross-country ai Campionati del Mondo 2007, prima di passare alle gare U23 mentre correva in Europa con la squadra ISD Cycling.

Avancini nel 2009 con il ISD Racing Team

Da lì è tornato in Brasile firmando con il produttore di biciclette nazionale Caloi nel 2013 prima che il suo talento fosse riconosciuto dal team Cannondale Factory Racing nel 2015, dove ha corso anche il nostro Marco Fontana. È con Cannondale che l'ormai 30enne è riuscito a progredire in carriera continuando a sviluppare il suo potenziale e ottenendo risultati migliori, aiutato dal supporto del suo caro amico e compagno di squadra Manuel Fumic.

Team Cannodale warm up

Duro lavoro e sacrificio

Carol suggerisce che lo stesso Henrique probabilmente non ha mai creduto di essere un atleta con un talento naturale, ma ha trovato la sua strada attraverso le sconfitte e il duro lavoro. Un'enorme fonte di soddisfazione per Avancini, che sta continuamente spingendo i suoi limiti e rivalutando ciò di cui è capace.

"Le rinunce fanno parte della nostra storia e credo che Enrique lo abbia imparato a fondo. Ha dovuto rinunciare a vacanze, feste di compleanno, viaggi con gli amici, persino dormire e tante altre cose per arrivare dove è oggi".

"In realtà non è una sorpresa per me, so che arriverà più in alto. Perché può fare molto di più. Quando vince, vinciamo tutti perché sogniamo cono i suoi sogni".

Non c'è uomo più orgoglioso di Avancini quando indossa la maglia nazionale

Determinazione d'acciaio

Quando si parla di gare, Avancini ha molto da fare, è aggressivo, prende rischi e corre con passione. È per questo che ha coltivato una legione di fan del cross country dentro e fuori il suo paese natale, il Brasile.

Avancini sa che il duro lavoro non può scemare. È un atleta molto analitico, che passa il tempo a guardare alle sue gare passate per vedere dove può migliorare. Ed è con questa attenzione ai dettagli che ha potuto fare passi avanti notevoli, anno dopo anno. Dopo essersi tolto la scimmia dalle spalle con quella prima vittoria in Coppa del Mondo 2020, mentalmente Avancini non è mai stato così a suo agio dentro e fuori dalla sua bici.