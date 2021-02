Trucchi e consigli per affrontare Hitman 3 al meglio

L'Agente 47, l'iconico protagonista della serie Hitman, è arrivato sulle console nel 2000 e da allora è rimasto in cima alle preferenze degli appassionati di titoli stealth. Negli anni la formula di gioco è cambiata e si è evoluta, ma la sostanza è rimasta la stessa: bisogna pianificare ogni missione con cura e cercare di eliminare i bersagli senza generare sospetti nei personaggi che popolano i livelli. Questo implica conoscere come funziona la fisica del gioco, saper tracciare le visuali dei nemici, prestare attenzione alle diverse fonti di rumore e individuare gli strumenti del livello che potrebbero tornarci utili.

Hitman 3 ovviamente propone alcuni dei contratti più intricati e difficili di tutta la serie , ma grazie alla nostra guida scoprirete che basta prestare attenzione a determinati fattori per diventare il miglior sicario in circolazione.

Non adottate comportamenti sospetti

Lanzar a un guardia desde un balcón es, de hecho, bastante sospechoso © IO Interactive

Un vero sicario non ama attirare l'attenzione, e cercherà sempre di comportarsi come se si trovasse esattamente dove dovrebbe. A volte l'IA ama fare degli scherzetti, ma in generale è abbastanza evoluta da individuare i comportamenti sospetti, come interagire con oggetti che non sono di vostra competenza, nascondervi dove non dovreste stare o avvicinarvi a NPC importanti senza essere stati invitati. Ogni personaggio con un puntino bianco sopra la testa potrebbe chiamare i rinforzi se vi vede nel vostro stato attuale, quindi cercate di evitare la loro attenzione e superateli velocemente se non avete alternative a portata di mano.

Travestitevi nel modo giusto

I diversi costumi vi aiuteranno ad avvicinare l'obiettivo © IO Interactive

Vero, c'è un achievement nel gioco che si sblocca solo se riuscite ad eliminare tutti i bersagli indossando il vostro completo d'ordinanza, ma vi assicuriamo che per riuscirci dovrete conoscere i livelli come le vostre tasche e aver migliorato la vostra mastery, quindi all'inizio scordatevelo. È meglio tenere gli occhi aperti per tutti quegli NPC che hanno delle divise interessanti, soprattutto quelli con un nome particolare, perché solitamente vi garantiranno l'accesso ad aree molto sorvegliate. Indossando la divisa delle forze dell'ordine potrete equipaggiare armi da fuoco senza destare sospetti, nei panni di uno chef sarà più facile avvelenare l'ordine del bersaglio e spacciandovi per un fattorino potrete entrare negli edifici indisturbati. Tenete sempre gli occhi aperti per tutti gli uomini in divisa che vi circondano e non dovreste aver problemi ad arrivare ovunque.

A volte dovrete passare alle maniere forti

Las mentes creativas pueden usar elementos contundentes en Hitman 3 © IO Interactive

In diverse occasioni durante la campagna principale dovrete eliminare due o più guardie in veloce successione per avanzare. Purtroppo non sempre avrete il tempo di fare le cose con calma, quindi preparatevi a lanciare qualcosa ad un bersaglio mentre vi occupate dell'altro: bottiglie, utensili, attrezzatura sportiva e altri oggetti rigidi sono i vostri migliori amici in questi casi. Prima di passare all'azione assicuratevi sempre di essere fuori dalla linea di vista dei nemici: se vi vedono tirare roba in giro ci metteranno un secondo a capire di essere in pericolo.

Imparate a conoscere i diversi livelli di sospetto

La pazienza è la virtù dei forti © IO Interactive

I migliori sicari non generano alcun sospetto, e infatti se completate un livello in maniera perfetta otterrete il rank Assassino Silenzioso, ma purtroppo nella maggior parte dei casi le cose non vanno come speriamo, quindi è importante capire cosa comportano i diversi livelli di sospetto che possiamo generare nei nemici.

Sconfinamento

Se vi compare questo status in giallo sotto la mappa, significa che vi trovate in un posto in cui non dovreste essere o perlomeno che il vostro costume non vi farà passare inosservati. Qualsiasi NPC della zona diventerà subito sospettoso di voi se vi incontra, ma le distrazioni possono aiutarvi ad attirare l'attenzione lontano dal vostro obiettivo.

Sospetto

Se venite visti sconfinare in zone riservate, o maneggiare qualcosa che non dovreste toccare, le persone cominceranno ad essere sospettose. Gli NPC più in alto nella catena di comando potrebbero anche diramare dei comunicati che generano questo tipo di status. Mischiatevi nella folla per evitare di venir perquisiti.

Compromesso

Quando raggiungete questo status dovete assolutamente cambiare costume: siete stati scoperti e le guardie stanno attivamente cercando un profilo che corrisponde alla vostra descrizione. Chiunque sia a conoscenza di queste informazioni viene delineato con un profilo arancione in modalità osservazione. Cercate di eliminare i testimoni e portateli in un posto appartato per evitare questo status.

Cacciato/Combattimento

Cacciato significa che gli NPC vi stanno cercando in tutti i modi e che se vi trovano partirà sicuramente un combattimento. In questi casi potete cercare di far fuori tutti gli avversari in uno scontro a fuoco oppure cercare di raggiungere l'uscita il più in fretta possibile.

Le armi da fuoco non servono solo ad eliminare i bersagli

Utiliza tu arma de fuego para algo más que matar © IO Interactive

Un buon sicario uccide solo i bersagli del suo contratto, infatti otterrete una penalità di 10.000 punti per ogni morte non necessaria che causerete durante una missione. Quindi le armi da fuoco sono da imbracciare solo come ultima speranza? Sbagliato. In realtà potete utilizzarle per distrarre i nemici e interrompere il loro percorso di pattugliamento senza uccidere nessuno. Un'arma silenziata può essere utilizzata se finite le monete per distrare gli NPC, basta sparare nel punto in cui volete attirare l'attenzione. In alternativa potete lasciare l'arma per terra nelle vicinanze di un personaggio non armato per costringerlo a chiamare una guardia a indagare la situazione (lasciando così un'altra zona sguarnita).

Salvate spesso e volentieri

Fortunes can turn on a dime in Hitman 3, so use save slots frequently © IO Interactive