Horizon Call of the Mountain è l'avventura VR che state cercando

Il nuovo visore di casa Sony è finalmente uscito e di certo non poteva mancare una killer application che lo spremesse al massimo. Stiamo parlando di Horizon Call of the Mountain , un gioco senza dubbio meno "aperto" rispetto alle controparti tradizionali ma in grado di offrire un'esperienza in realtà virtuale decisamente unica e impressionante che può tranquillamente competere coi pesi massimi che si trovano su PC , come Half-Life Alyx ad esempio.

01 Perché dovreste provare Horizon Call of the Mountain su PlayStation VR2?

Horizon Call of the Mountain

Il primo motivo è che, a livello tecnico, Horizon Call of the Mountain è in grado di mostrare tutte le potenzialità del nuovo visore. In combinazione con PlayStation 5 riesce a riprodurre, in maniera fedele al materiale originale, robot giganteschi ricchi di dettagli in movimento e paesaggi mozzafiato di ogni tipo, rendendo ogni minuto di gioco un piacere per gli occhi e per il corpo intero. Le somiglianze con i giochi della serie Horizon, tuttavia, si fermano alle apparenze, poiché il protagonista di Call of the Mountain non è la giovane Aloy, bensì un membro di una tribù di nome Ryas.

02 La montagna è il vero protagonista del gioco

Horizon Call of the Mountain

Dopo un lungo tutorial che non solo vi permette di familiarizzare con le meccaniche di gioco, ma rappresenta anche un ottimo punto di partenza per chi non ha mai affrontato un gioco in VR, la storia ingrana la marcia abbastanza velocemente. Il protagonista è un'abile arrampicatore e arciere che inizia la propria missione in catene poiché si era opposto all'occupazione dei propri territori. Le sue vicende iniziano con una barca che si rovescia e una fuga rocambolesca che gli permettono di iniziare la ricerca del fratello perduto. La storia è molto emozionante e vi farà indossare il visore per circa 6-8 ore, ma il fulcro dell'esperienza è un altro.

03 Il gameplay di Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain è un'avventura molto lineare in prima persona in cui dovrete affrontare numerose battaglie con le iconiche creature robotiche che popolano il pianeta terra del futuro, intervallate da sezioni di arrampicata ad altezze vertiginose. Il sistema di movimento può essere "libero" se avete abbastanza spazio in casa, oppure legato allo stick analogico dei nuovi controller di PlayStation VR2. La funzione di vibrazione VR-HMD viene sfruttata proprio bene e può simulare, ad esempio, una fabbrica che crolla o la tensione della corda di un arco.

In combattimento si usano principalmente arco e frecce , solitamente in arene particolarmente piccole e delimitate in cui è importante imparare a schivare e utilizzare l'ambiente circostante contro il proprio avversario. Le opzioni a disposizione non sono moltissime, ma è possibile fare affidamento sulle diverse tipologie di frecce per sfruttare i punti deboli delle diverse macchine.

Il secondo pilastro del gameplay è l'arrampicata . Non si tratta di una simulazione molto realistica, ma le sensazioni che regala sono decisamente elettrizzanti. Muovendo le mani e premendo i tasti al momento giusto è possibile muoversi tra gli appigli, sfruttando ramponi e rampini per raggiungere i punti più inaccessibili e dondolarsi per guadagnare inerzia. Le situazioni e i paesaggi che incontrerete sono davvero mozzafiato, ma questo significa che se soffrite di vertigini nella vita vera potreste avere qualche problema anche in VR.

04 Horizon Call of the Mountain è un esperimento riuscito?

Die intensiven Klettertouren machen Laune

Nonostante una struttura di gioco lineare e una durata abbastanza contenuta, il titolo è semplicemente imperdibile per chi è intenzionato a credere nella nuova realtà virtuale di Sony. La risoluzione grafica raggiunge livelli altissimi e le animazioni risultano estremamente morbide e realistiche. Grazie alla combinazione di tecnologie come l'eye-tracking e il Dynamic Foveated Rendering (DFR) tutta la potenza di PS5 viene dirottata nel punto esatto in cui si sta guardando in un dato momento e il risultato è eccezionale. Con un titolo di lancio di questo calibro abbiamo grandi aspettative per il futuro: speriamo solo di non dover aspettare troppo tempo per mettere le mani su qualcosa di simile.