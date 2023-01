. Ma ora che abbiamo avuto tutto il tempo del mondo per assaporare l'opera di Miyazaki, è venuto il momento di recuperare il secondo capitolo della serie creata da Guerrilla Games e per convincervi abbiamo preparato una lista di 10 motivi per giocare a Horizon: Forbidden West. Siete pronti a tornare nelle terre devastate dell'America del 3000?

Le città e gli accampamenti disseminati per la mappa sono decisamente migliorati rispetto a quanto visto nel predecessore, sia per quanto riguarda le dimensioni e il numero degli edifici, sia per la loro integrazione dentro l'ecosistema che li ospita e la narrazione ambientale che li contraddistingue.

