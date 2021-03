Quattro sono gli allestimenti della Trek E-Caliber, con prezzi compresi tra 6.799 € e 12.999 €. Solo i primi due (9.6 e 9.8, questo in doppia versione per la trasmissione Shimano XT o SRAM GX) montano un reggisella telescopico di serie per una maggiore versatilità d'uso, mentre i due più pregiati (9.9 XTR e 9.9 XX1 AXS) utilizzano un regissella fisso in carbonio per contenere ulteriormente il peso finale (rispettivamente 15,95 e 15,75 kg).