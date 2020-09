Guida rapida alle armi di Hyper Scape

Finalmente anche Ubisoft ha dato il suo contributo al genere dei battle royale : si chiama Hyper Scape ed è un gioco veloce, frenetico e dannatamente divertente. Se avete appena scaricato il gioco e state cercando una descrizione delle diverse armi futuristiche che è possibile imbracciare a Neo Arcadia, assieme ai diversi pro e contro di ognuna, allora siete nel posto giusto. Ricordatevi che in Hyper Scape non ci sono mod o accessori per le armi, ma è possibile fare salire di livello gli equipaggiamenti trovando duplicati. Inoltre, a differenza di altri esponenti del genere, le munizioni sono universali e condivise tra tutte le armi.

Armi futuristiche © Ubisoft

D-Tap

Il D-Tap non è di certo la pistola più potente del circondario, ma se non avete di meglio a disposizione può salvarvi la pelle. È dotata di un dispositivo di puntamento automatico molto generoso, ma gli avversari ci mettono comunque molto tempo a perire sotto i suoi proiettili (ha il DPS più basso del gioco). Levellandola avrete a disposizione un caricatore più capiente, ma il danno rimarrà praticamente lo stesso.

Dragonfly

Il Dragonfly è arrivato sulle strade di Neo Arcadia con il lancio della Season 1. Si tratta di un fucile semi-automatico silenziato molto interessante sulla carta, ma che nella pratica risulta lento e pesante, praticamente inutile se utilizzato sulle corte distanze. Meglio di niente, ma di poco.

Harpy

Se avete alle calcagna un giocatore particolarmente determinato ad eliminarvi, avere a disposizione un mitra è una manna dal cielo, soprattutto quando si combatte indoor. Il suo ottimo DPS è bilanciato da un caricatore davvero minuscolo, ma fortunatamente funziona bene anche sulle medie distanze. Una scelta molto bilanciata.

Neo Arcadia © Ubisoft

Hexfire

Una delle armi preferite dalla community: è praticamente impossibile arrivare alle fasi finali della partita senza sentire il suo rombo in lontananza. Questo velocissimo gatling dal caricatore capiente e una gittata infinita è l’arma perfetta per chi ama combattere dai tetti. L’unico difetto è che risulta abbastanza lenta da ricaricare.

Komodo

Komodo è un lancia-granate che è in grado di causare ingenti danni ai suoi bersagli, una delle poche armi presenti nel gioco capace di fare danni ad area. Funziona bene se riuscite ad individuare giocatori ignari intenti a depredare un edificio, mentre è molto meno efficace nei combattimenti più dinamici.

Mammoth MK 1

Come ogni sparatutto che si rispetti, anche Hyper Scape ha il suo fucile a pompa. Non è particolarmente potente come quelli di altri giochi dello stesso genere, ma è abbastanza efficace sia in corto raggio, sia sulla media distanza. Il suo caricatore può essere esteso fino a 9 colpi a livello massimo.

Un mondo super-tecnologico © Ubisoft

Protocol V

La verticalità della mappa di Hyper Scape implica che i giocatori passano molto tempo a correre sui tetti o a lanciarsi nel vuoto, quindi non c’è da stupirsi se una della armi più forti è il fucile da cecchino. I suoi immensi danni sui singoli colpi rendono la Protocol V un’arma estremamente potente nelle giuste mani, ma come ogni fucile da cecchino nella storia dei videogiochi è molto difficile da padroneggiare.

Riot One

Una pistola lenta ma potente, in grado di eliminare velocemente gli avversari se puntata alla testa. Il suo rinculo è minimo e il suo DPS non viene penalizzato sulle lunghe distanze. Un’arma sicuramente non facile da padroneggiare ma dal grande potenziale.

Ripper

Un fucile automatico molto versatile, ottima scelta per qualsiasi giocatore a prescindere dal livello. Ottimo DPS, poco rinculo. Salendo di livello non guadagna punti di danno, ma il caricatore passa da 23 a 36 colpi, il che può fare la differenza negli scontri più concitati.

Verso la vittoria © Ubisoft

Salvo EPL

Le sue granate ignorano le leggi della fisica: se fallite nel centrare il bersaglio la prima volta, rimbalzano in aria per cercare di colpire il malcapitato nuovamente. È leggermente più potente del Komodo, quindi non dovreste avere dubbi su quale arma scegliere nel caso in cui le trovaste entrambe.

Skybreaker