Basta chiedere a squadre come il Liverpool, che nelle stagioni passate ha pagato lo scotto di un reparto difensivo scadente. Ora, con tre dei cinque migliori difensori tra le sue fila, è uno dei team dominanti nel mondo del calcio. Se volete una solida difesa in FIFA 21 , date un'occhiata a questa lista.

1. Virgil Van Dijk, Liverpool - Punteggio 90

FIFA 21 © EA

Pur essendo a un solo punto di distanza dal suo rivale più prossimo, in pochi oserebbero mettere in dubbio la posizione di Van Dijk come migliore difensore del mondo . Questo gigante controlla la linea difensiva del Liverpool con autorità, e si è costruito una reputazione leggendaria in questo ruolo durante la loro prima vittoria della Premier League. 93 in marcatura, 92 in forza e un impressionate 79 in scatto per un difensore centrale, Van Dijk è un must-have garantito in FIFA 21.

2. Sergio Ramos, Real Madrid - Punteggio 89

Sergio Ramos © EA

Ramos è come il Millwall: non sta simpatico a nessuno, e non gli interessa. È invece un giocatore molto dotato, e si guadagna il secondo posto tra i migliori difensori centrali del gioco. A 79, la sua potenza tiro è tra le sue statistiche più basse, ma è comunque ottima per un difensore. Ha finito la stagione in cima alla lista dei migliori giocatori della Liga, ed è uno dei giocatori più completi del calcio moderno , cosa che viene ben rispecchiata nel suo rating in FIFA 21.

3. Kalidou Koulibaly, Napoli - Punteggio 88

Nonostante le voci persistenti di possibili trasferimenti nelle ultime stagioni, la maglia di Koulibaly è ancora quella del Napoli. Tra i migliori difensori centrali al mondo, merita di certo di giocare per un team in grado di competere per i titoli con più frequenza. Veloce e potente, Koulibaly è una barriera quasi impossibile da superare . Avrete bisogno di supportarlo con giocatori abili a cui possa passare la palla , ma se avete bisogno di una vera e propria muraglia, Koulibaly è il vostro uomo.

4. Trent Alexander-Arnold, Liverpool - Punteggio 87

L'atleta Red Bull Trent Alexander Arnold è tra i migliori di questa lista © EA

Tra gli atleti più talentuosi di questa lista non poteva certo mancare Trent Alexander-Arnold , il difensore più quotato del gioco con le migliori statistiche di passaggio (nona posizione). La sua visione di gioco è stata una componente fondamentale nello stile di gioco del Liverpool durante le ultime due stagioni calcistiche, e se volete costruire la squadra partendo dalla difesa, farete meglio ad assoldare i talenti di Trent Alexander-Arnold.

5. Andrew Robertson, Liverpool - Punteggio 87

Una difesa più solida ha fatto miracoli per il Liverpool. © EA Sports

Andy "Robbo" Robertson si posiziona subito dietro Trent in questa classifica, il che significa che nell'ipotetico dream team di FIFA 21, tre difensori su quattro sono del Liverpool. Robertson e Trent sono molto simili, con l'eccezione dei passaggi, nei quali Trent è nettamente superiore. In tutte le altre statistiche risulta quasi impossibile distinguerli , e se riuscite a prenderli entrambi, la vostra squadra di FIFA 21 ne trarrebbe grandi benefici.

6. Aymeric Laporte, Manchester City - Punteggio 87

Laporte e Maignan © EA

Laporte è stato costretto in panchina per buona parte dell'ultimo campionato a causa di un infortunio, ma dopo una performance mediocre del City in sua assenza, il suo valore si alzato parecchio. Senza di lui e con la recente partenza di Vincent Kompany, in parecchie occasioni la difesa del City è sembrata perduta. Ma con il ritorno di Laporte, questa stagione si prospetta molto diversa.

7. Giorgio Chiellini, Piemonte Calcio - Punteggio 87

Da ormai più di dieci anni, Chiellini è considerato uno dei migliori difensori al mondo , e non sembra proprio che le cose cambieranno presto. In termini di pure statistiche difensive, è secondo solo a Virgil Van Dijk, e in campo è una vera e propria belva . Come Koulibaly, non è un regista di gioco, ma farà più che egregiamente ciò che deve fare: tenervi al sicuro .

8. Gerard Piqué, Barcellona - Punteggio 86

Gérard Piqué © EA

Proprio come Chiellini, anche Piqué è da anni uno dei migliori difensori a livello mondiale , pur essendo molto più dotato a livello tecnico del suo collega italiano. Al momento, Piqué si trova al 15esimo posto come migliore difensore secondo le statistiche di gioco, ma i suoi numeri di passaggio (81) e forza (87) lo portano anche più in alto. Se cercate un difensore centrale con più confidenza con la palla, Piqué (così come Laporte e Ramos) è la scelta più azzeccata.

9. Dani Carvajal, Real Madrid - Punteggio 86

Carvajal del Real Madrid è un acquisto obbligato © EA Sports

Dopo la coppia del Liverpool, Carvajal è l'unico altro giocatore di questa lista a non essere un difensore centrale. Nonostante il dominio sempre maggiore dei terzini nel calcio mondiale, l'attenzione che gli viene riservata è piuttosto bassa. Per quanto riguarda Carvajal, il suo status di uomo tutto fare nel Real Madrid si rispecchia nelle sue statistiche: non ci sono picchi degni di nota, ma - a parte le sue performance di tiratore - nessuna statistica scende al di sotto del 78.

10. Mats Hummels, Borussia Dortmund - Punteggio 86

Mats Hummels © EA

Tra gli unici due giocatori del Dortmund a rientrare nelle classifiche Top 10 dei diversi ruoli (l'altro è Jardon Sancho con un punteggio di 87), Hummels è passato tra Bayern e Dortmund per ben quattro volte nella sua carriera, ed è uno dei giocatori più consistenti di tutta la Bundesliga . Non viene lodato tanto quanto altri difensori in questa lista, ma non fatevi ingannare: Hummels è un difensore di caratura mondiale.