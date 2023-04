Quest'anno la consueta guida dei migliori festival italiani dell'estate si estende a tutta Europa . Abbiamo voluto pensare più in grande nel 2023, pur tenendo sempre un occhio di riguardo per i festival della Penisola, che in questa lista sono comunque in maggioranza. Dai grandi eventi ai festival più sperimentali, questa lista in continuo aggiornamento segue anche un ordine cronologico, per aiutare i futuri avventori a destreggiarsi tra date, ferie e calendari.