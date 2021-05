Fino a non molto tempo fa, gli skatepark in italia erano luoghi rari e leggendari . Chi non ne aveva uno vicino a casa, si limitava ad ammirarne con invidia le foto sulle riviste specializzate e organizzava sporadiche gite di gruppo verso quello più vicino. Una volta arrivati poi, il rischio di brutte sorprese era dietro l'angolo: si potevano trovare strutture fatiscenti e persino pericolose, park progettati da persone che non avevano la minima idea di cosa fosse lo skateboarding , risultando in costruzioni più simili a installazioni di arte moderna che altro, ma totalmente impraticabili.

Negli ultimi 15 anni però, pur non raggiungendo naturalmente i numeri o la qualità dei park statunitensi, si può dire che le cose siano decisamente migliorate : molte amministrazioni comunali ormai riconoscono lo skateboarding come una pratica non più completamente aliena o "da teppisti", e decidono di dedicare degli spazi per la costruzione di strutture dedicate , affidandone il progetto a persone competenti , che quasi sempre sono stati a loro volta skater.

Gli skatepark quindi sono sempre di più e sempre migliori , non avendo spesso nulla da invidiare a quelli che si possono vedere nelle clip instagram girate oltreoceano. In molte di queste strutture poi sono nate anche delle skateschool , associazioni che permettono anche ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dello skateboarding accompagnati da persone adulte e certificate a livello nazionale: particolare, questo, non indifferente, soprattutto alla vigilia del debutto dello skateboarding tra le discipline olimpiche .

Qui di seguito trovate gli skatepark italiani che, senza voler stilare alcuna classifica, sono comunque degni di nota e di essere skateati.

1. H-Farm - Roncade (TV)

Quante università possono vantare uno skatepark tra le proprie strutture? Nelle campagne trevigiane, per la precisione a Roncade, sorge il campus H-Farm , un polo univerisitario e di ricerca tecnologica unico in Europa. Nei primi mesi del 2021, all'interno del campus è stato inaugurato uno skatepark aperto al pubblico , e grazie anche alla collaborazione del team di Hurrican Parks, possiamo dire che ad H-farm hanno fatto le cose per bene. Per qualità costruttiva, il park può tranquillamente fare invidia ai contest della street league, e possiede inoltre una natura ibrida: ottimo per lo skateboarding ma con la presenza di strutture - gli imponenti kicker - e linee espressamente pensate per la bmx. Una struttura unica nel suo genere, tanto da essere stata scelta e utilizzata per gli allenamenti della nazionale italiana di freestyle bmx .

Potete trovare altre informazioni su H-Farm e le sue strutture qui .

2. Flyzone - Brescia

Lo skatepark Flyzone di Brescia © Centro sportivo San Filippo

Il Flyzone di Brescia è quello che qualsiasi skateboarder sogna: oltre a una delle bowl in cemento più grandi d'Italia (con annessa una piccola area street con piramide, bank e muretti), questo park vanta anche un' area indoor con bank to bank, piramide, eurogap e quarter, oltre a varie flatbar e manual pad. Il tutto in un area coperta provvista di bar e palestra, in maniera da consentire lo skating anche nei mesi invernali più rigidi .

In una struttura del genere è naturalmente (e fortunatamente) immancabile una skateschool , con i ragazzi della Flyzone Academy che propongono lezioni di gruppo e private, allenamenti e camp.

Potete trovare altre informazioni sul Flyzone park qui.

3. Skatepark Parco Lambro - Milano

Red Bull Skate Week 2018 © Share Skateboarding

Costruito nell'ormai lontano 2005 , il leggendario skatepark del Parco Lambro a Milano è stato per la comunità degli skater milanesi (e di tutto l'hinterland) una svolta significativa : per la prima volta in città veniva edificata una struttura fissa per lo skateboarding, costruita in maniera competente ed in una zona della città facilmente accessibile a chiunque. L'entusiasmo per l'evento fu così grande che alcuni skater non riuscirono ad aspettare e andarono a testare la bowl quando era ancora un cantiere . Da quel momento, lo skatepark del parco lambro è stata uno dei punti fissi della scena skate milanese e italiana, tappa di numerosi contest ed eventi regolari (come la Red Bull Skate Week ) e non.

Lo skatepark è completamente in cemento, e nonostante il passare degli anni, essendo soggetto a manutenzione più o meno regolare, è ancora in buone condizioni . La struttura è divisa in una minibowl con altezza del coping più adatta ai principianti, e un'area più ampia e profonda con bump centrale per pompare ad alta velocità e provare qualche air come si deve.

Potete trovare altre informazioni sullo skatepark del Parco Lambro qui .

4. Pinbowl - Pero (MI)

Il Pinbowl skatepark di Pero © Pinbowl skatepark

Sempre, alle porte di Milano - a Pero, per la precisione - c'è invece il Pinbowl Skatepark , probabilmente lo skatepark indoor più grande d'italia. Il concetto del park indoor è generalmente l'idea di paradiso terrestre per gli skateboarder : dato il clima non proprio californiano di molte delle nostre ragioni, l'idea di poter skateare regolarmente durante l'inverno senza dover sopportare il gelo e le intemperie è il sogno di chiunque si spinga su una tavola.

Il Pinbowl park è effettivamente impressionante: all'interno di un unico complesso ci sono una bowl in legno , un'area street principale di 800 mq con quarter, piramidi, ledge e rail, un'area street flow con flatbar, manual pad e bank, e molto altro ancora. Non poteva mancare naturalmente la skateschool e i camp dell'associazione Reboot, che gestisce le strutture del park.

Potete trovare altre informazioni sul Pinbowl Skatepark qui .

5. Silver Lining - Bologna

Il Silver Lining skatepark di Bologna © Bologna Skate School

Guardando le forme del Sliver Lining park di Bologna, è difficile non sentirsi un po' in california (o a Kona). Costruito nel 2004 dall'americana Dreamland Skateparks, questa bowl in cemento fa delle linee e della velocità i suoi punti forti. L'altra caratteristica impossibile da ignorare poi è l'imponente full pipe , il grosso "tubo" di cemento posto al centro del park, che non ha solo una funzione decorativa, ma con le sue curve permette di pompare ad alte velocità e non interrompere il flow delle infinite linee che si possono inseguire per la bowl.

Dal 2019 poi la Bologna Skateschool si occupare di fornire corsi, lezioni e camp gestiti da istruttori certificati FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Potete trovare altre informazioni sul Silver Lining park qui .

6. Skatepark Ponte Adriatico - Bari

Lo skatepark del ponte adriatico a Bari © bariviva.it

Lo skatepark del Ponte Adriatico di Bari non è il più grande d'italia, o con caratteristiche di particolare rilievo. E' però un esempio che sarebbe bello vedere replicato più spesso nei nostri paesi e città: il comune ha preso uno spazio urbano inutilizzato sotto un viadotto cittadino e ha deciso di dedicarlo allo skateboarding, costruendo un flow park in cemento che si estende per parte della lunghezza del viadotto. Oltre al park poi è stato costruito anche un campetto da basket. Con una spesa limitata quindi, si è preso uno spazio urbano inutilizzato trasformandolo in uno spazio di aggregazione che può essere utilizzato per tutto l'anno . Sindaci di tutta Italia, prendete appunti!

Potete trovare altre informazioni sullo skatepark del Ponte Adriatico qui .

7. Society Plaza - Seregno (MB)

La society skate plaza di Seregno © Luca Fortini - Skateboard Society

Poco distante da Milano, la Society Plaza di Seregno è uno dei pochi park in Italia costruito secondo la forma della cosiddetta "skate plaza" : come il nome stesso suggerisce, gli arredi e gli ostacoli si rifanno all' arredo urbano di una piazza cittadina , con gradoni, strutture street mobili e corrimani. Proprio sui gradoni della zona anfiteatro si svolge ogni anno il "Blast The Big One" , un best trick contest in cui gli skater devono esibirsi nei loro migliori trick giù dai gradoni del park.

L'associazione sportiva che gestisce il park, oltre a prendersi cura della manutenzione dell'impianto, organizza anche una skateschool aperta a tutti, soprattutto ai più piccoli.

Potete trovare altre informazioni sulla Society Skate Plaza qui .

8. Bunker - Roma

La vert ramp del Bunker skatepark © Bunker Skatepark

Il Bunker skatepark di Roma è speciale per diverse ragioni. Innanzitutto - cosa mai scontata - è un bel park, con un' area street pensata con criterio e due miniramp collegate da una transizione a spina . Al suo interno poi si può trovare una delle pochissime vert ramp italiane , una impressionante struttura su cui - tra le altre cose - si è fatto le ossa Alessandro Mazzara , skater romano che ha nel mirino le prossime olimpiadi di Tokyo.

In più dal 2018, grazie ad alcuni interventi di ristrutturazione ed una partnership con Toyota, il Bunker è diventato il primo park italiano accessibile anche agli atleti con mobilità ridotta , dando la possibilità di noleggiare e utilizzare all'interno dello skatepark delle sedie a rotelle pensate e costruite per l'utilizzo in sicurezza sulle strutture . Il Bunker park offre poi naturalmente corsi, lezioni e camp di skate gestiti dai ragazzi dell'associazione Enjoy More.

Potete trovare altre informazioni sul Bunker skatepark qui .

Guarda anche Alessandro Mazzara: sognando Tokyo 2020 su uno skateboard Leggi la storia