“L'intelligenza artificiale è l'arte di programmare i computer affinché si comportino come gli umani. Nei videogiochi, ciò può significare sfidarci, divertirci o spaventarci”. O almeno questo è quello che sostiene ChatGPT quando gli abbiamo chiesto una definizione di IA nei videogiochi. Chi gioca da diverso tempo sa bene che il mondo del gaming è stato uno dei primi ad abbracciare questo tipo di tecnologie e non vediamo l'ora di scoprire come verranno utilizzate in futuro, ma per il momento vediamo quali sono le 5 migliori IA nei videogiochi degli ultimi anni.

01 La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor

Il Nemesis System © Warner Bros. Interactive Entertainment

Pubblicata nel 2014, questa ottima riproduzione digitale dell'immaginario di Tolkien viene ricordata soprattutto per il cosiddetto Nemesis System , una meccanica unica nel suo genere che permetteva ai nemici Elite del gioco di comportarsi in maniera molto realistica. Nello specifico ciascuno degli orchi aveva una propria personalità, poteva salire di rango tra le file dei nemici e persino impegnarsi in rivalità o alleanze con altri capitani dell'esercito di Sauron.

Vuoi scoprire come sono nati i videogiochi? Allora ascolta la storia del padre di Atari, Nolan Bushnell

26 min Atari Nolan Bushnell cambia il mondo dell'intrattenimento inventando una palla quadrata.

02 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid V © Konami

L'ultimo capitolo di Metal Gear, creato dallo storico sviluppatore Hideo Kojima, è ancora oggi uno degli open world più ambiziosi in circolazione. Non avrà la mappa più grande di tutte o gli scenari più spettacolari, ma è in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare un esercito di avversari molto interessanti da affrontare. Fino al punto che se vi infiltrate spesso nelle basi di notte, loro cominciano ad usare tecnologie adeguate alla situazione, e se stordite spesso i loro alleati iniziano a correre più velocemente verso i sistemi di allarme.

03 Forza Motorsport e Forza Horizon

Forza Motorsport © Turn 10 Studios

I giochi di corse vengono spesso criticati per la mancanza di uno stile di guida unico e realistico per ogni avversario in pista, che inevitabilmente finisce per rendere le partite tutte molto simili tra di loro, ma Microsoft con i propri giochi marchiati Forza ha sempre cercato di fare meglio della concorrenza. Le loro IA imitano il comportamento dei giocatori umani grazie al costante apprendimento automatico di nuovi pattern e alla possibilità di demandare il calcolo delle informazioni ai sistemi in cloud.

Tra il mondo della simulazione e la realtà con Max Verstappen, due volte campione del mondo di Formula 1

7 min From sim to reality Max Verstappen gets sucked into his simulator and needs to clear different levels to get to the Belgium GP.

04 Red Dead Redemption 2

Ihr entscheidet, wie ihr Fremden in Red Dead Redemption 2 begegnet. © Rockstar Games

Il gioco ambientato nel far west di Rockstar Games è tutt'oggi in cima alle classifiche dei videogiochi più impressionanti mai sviluppati, e la sua componente IA non è di certo da meno. Ogni personaggio presente nel gioco ha una propria vita virtuale , fatta di routine, lavoro, shopping e tanto altro. E quando il giocatore incontra uno di questi personaggi, può assistere a reazioni impreviste riguardanti l'aspetto fisico, il grado di igiene, il tipo di comportamento adottato nelle diverse occasioni e così via. Inoltre, è interessante notare che la stessa cura si applica anche ai diversi animali che popolano la natura circostante, in quanto interagiscono realisticamente sia con il giocatore, sia tra di loro.

05 BioShock Infinite

Elizabeth aus BioShock Infinite gilt bis heute als bester Gaming-Sidekick. © 2K Games

Chiudiamo questa lista con una menzione speciale: le intelligenze artificiali dei personaggi che accompagnano nell'azione il protagonista di turno. The Last of Us ha la sua Ellie, God of War ha Atreus, mentre in A Plague Tale troviamo Hugo, ad esempio. Ma una delle migliori IA di questo tipo accompagna il protagonista di BioShock Infinite , aprendo varchi spazio-temporali, raccogliendo oggetti utili e combattendo nei molteplici scontri a fuoco grazie alla sue eccellenti animazioni.