«Questa è un’epoca dove la paura toglie le opportunità. Non dico questo per paura di essere criticato. Che sia un genere musicale, che sia l’orientamento sessuale, che sia una guerra lontana o un sistema che ci schiaccia. Tutti parlano di libertà di espressione, ma alla fine sembra che nessuno dica nulla. Muovono solo la bocca» esordisce Sua Maestà

ha dato alla storia del rap italiano parla dalla vetta, dall’apice e parla soprattutto senza peli sulla lingua, come ha sempre fatto.

. Sta letteralmente sul tetto dello stage, nel punto più alto della struttura titanica di americane, teste mobili (cit.) e ledwall che compone il palco dello show. È una metafora abbastanza chiara: l’uomo che

La doppia Effe nemmeno sta sul palco, per questo breve monologo iniziale . Sta letteralmente sul tetto dello stage, nel punto più alto della struttura titanica di americane, teste mobili (cit.) e ledwall che compone il palco dello show. È una metafora abbastanza chiara: l’uomo che forse più di tutti ha dato alla storia del rap italiano parla dalla vetta, dall’apice e parla soprattutto senza peli sulla lingua, come ha sempre fatto.

La doppia Effe nemmeno sta sul palco, per questo breve monologo iniziale . Sta letteralmente sul tetto dello stage, nel punto più alto della struttura titanica di americane, teste mobili (cit.) e ledwall che compone il palco dello show. È una metafora abbastanza chiara: l’uomo che forse più di tutti ha dato alla storia del rap italiano parla dalla vetta, dall’apice e parla soprattutto senza peli sulla lingua, come ha sempre fatto.

«Ma nel rap non puoi muovere solo la bocca, quello si chiama playback. E io non credo che in periferia se fai il rap puoi farlo in playback, forse in tv, ma qui non siamo in tv. Qui siamo a Corviale E, qualunque sia la tua paura, sali sul palco e raccontala al microfono. Questo è RED BULL 64 BARS LIVE». Nessun monologo, specie coi tempi bui che corrono nel mondo, poteva fare da migliore ouverture al primo dei tre atti in cui è stato suddiviso lo show rap più importante d’Italia:

«Ma nel rap non puoi muovere solo la bocca, quello si chiama playback. E io non credo che in periferia se fai il rap puoi farlo in playback, forse in tv, ma qui non siamo in tv. Qui siamo a Corviale E, qualunque sia la tua paura, sali sul palco e raccontala al microfono. Questo è RED BULL 64 BARS LIVE». Nessun monologo, specie coi tempi bui che corrono nel mondo, poteva fare da migliore ouverture al primo dei tre atti in cui è stato suddiviso lo show rap più importante d’Italia: “Per il rap” .

«Ma nel rap non puoi muovere solo la bocca, quello si chiama playback. E io non credo che in periferia se fai il rap puoi farlo in playback, forse in tv, ma qui non siamo in tv. Qui siamo a Corviale E, qualunque sia la tua paura, sali sul palco e raccontala al microfono. Questo è RED BULL 64 BARS LIVE». Nessun monologo, specie coi tempi bui che corrono nel mondo, poteva fare da migliore ouverture al primo dei tre atti in cui è stato suddiviso lo show rap più importante d’Italia: “Per il rap” .

»), il set di Fibra: Che fine ha fatto Fabri Fibra, Fenomeno e Zelensky, quindi due Red Bull 64 Bars inframezzati da una hit, per poi culminare con Tutti Pazzi e un medleyone che comprende Stupidi / Sbang / Dalla A alla Z.

La folla è calda, i fiumi di taurina le hanno messo le ali, e tutto sommato il cielo terso e fresco del primo autunno si rivela una manna biblica. Si può saltare, come quando sale

La folla è calda, i fiumi di taurina le hanno messo le ali, e tutto sommato il cielo terso e fresco del primo autunno si rivela una manna biblica. Si può saltare, come quando sale Lazza , ma senza pezzare come delle meduse. Best case scenario. Da qui in poi, fino alla fine, saliranno solo figli di Fibra, la sua illustre progenie.

La folla è calda, i fiumi di taurina le hanno messo le ali, e tutto sommato il cielo terso e fresco del primo autunno si rivela una manna biblica. Si può saltare, come quando sale Lazza , ma senza pezzare come delle meduse. Best case scenario. Da qui in poi, fino alla fine, saliranno solo figli di Fibra, la sua illustre progenie.

, giovane guerriera ticinese che ormai ha già raggiunto il titolo di Yokozuna nel rap, esattamente come il grado leggendario che guadagnano solo i migliori lottatori della nobile e antichissima arte del Sumo. Le sue barre sono manate che ti ribaltano fuori dal ring, e la prova inconfutabile di ciò è 64 barre di dopamina, il suo Red Bull 64 Bars uscito per primo

È il caso di Ele A , giovane guerriera ticinese che ormai ha già raggiunto il titolo di Yokozuna nel rap, esattamente come il grado leggendario che guadagnano solo i migliori lottatori della nobile e antichissima arte del Sumo. Le sue barre sono manate che ti ribaltano fuori dal ring, e la prova inconfutabile di ciò è 64 barre di dopamina, il suo Red Bull 64 Bars uscito per primo nella stagione 2025 . Unica eccezione dei primi tre rapper scelti per rappresentare il primo atto, Per il rap, è Lacrim . Lui non è figlio di Fibra, semmai un fratello d’Oltralpe. Anche lui per le generazioni di rapper francesi dai primi Duemila in poi è come un padre, ma in versione più gangsta per il semplice fatto che Senigallia ti cresce incazzato, mentre la banlieue ti cresce calmo ma pericoloso, proprio come le rime di Vero Italiano, il primo Red Bull 64 Bars in francese.

È il caso di Ele A , giovane guerriera ticinese che ormai ha già raggiunto il titolo di Yokozuna nel rap, esattamente come il grado leggendario che guadagnano solo i migliori lottatori della nobile e antichissima arte del Sumo. Le sue barre sono manate che ti ribaltano fuori dal ring, e la prova inconfutabile di ciò è 64 barre di dopamina, il suo Red Bull 64 Bars uscito per primo nella stagione 2025 . Unica eccezione dei primi tre rapper scelti per rappresentare il primo atto, Per il rap, è Lacrim . Lui non è figlio di Fibra, semmai un fratello d’Oltralpe. Anche lui per le generazioni di rapper francesi dai primi Duemila in poi è come un padre, ma in versione più gangsta per il semplice fatto che Senigallia ti cresce incazzato, mentre la banlieue ti cresce calmo ma pericoloso, proprio come le rime di Vero Italiano, il primo Red Bull 64 Bars in francese.