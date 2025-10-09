«Questa è un’epoca dove la paura toglie le opportunità. Non dico questo per paura di essere criticato. Che sia un genere musicale, che sia l’orientamento sessuale, che sia una guerra lontana o un sistema che ci schiaccia. Tutti parlano di libertà di espressione, ma alla fine sembra che nessuno dica nulla. Muovono solo la bocca» esordisce Sua Maestà Fabri Fibra al microfono, scatenando inevitabilmente il boato delle 10mila persone sotto il palco del Red Bull 64 Bars Live 2025.
Riguarda lo show per intero su Red Bull Droppa
La doppia Effe nemmeno sta sul palco, per questo breve monologo iniziale. Sta letteralmente sul tetto dello stage, nel punto più alto della struttura titanica di americane, teste mobili (cit.) e ledwall che compone il palco dello show. È una metafora abbastanza chiara: l’uomo che forse più di tutti ha dato alla storia del rap italiano parla dalla vetta, dall’apice e parla soprattutto senza peli sulla lingua, come ha sempre fatto.
«Ma nel rap non puoi muovere solo la bocca, quello si chiama playback. E io non credo che in periferia se fai il rap puoi farlo in playback, forse in tv, ma qui non siamo in tv. Qui siamo a Corviale E, qualunque sia la tua paura, sali sul palco e raccontala al microfono. Questo è RED BULL 64 BARS LIVE». Nessun monologo, specie coi tempi bui che corrono nel mondo, poteva fare da migliore ouverture al primo dei tre atti in cui è stato suddiviso lo show rap più importante d’Italia: “Per il rap”.
Inizia così, dopo un degno warm up di nomi illustri della scena romana, da Gemello a Mezzosangue, fino a un Uzi Lvke fierissimo (che, da vero local del quartiere periferico di Roma, ci aveva riempito il petto di soddisfazione definendo il Red Bull 64 Bars Live «una ventata d’aria fresca per Corviale»), il set di Fibra: Che fine ha fatto Fabri Fibra, Fenomeno e Zelensky, quindi due Red Bull 64 Bars inframezzati da una hit, per poi culminare con Tutti Pazzi e un medleyone che comprende Stupidi / Sbang / Dalla A alla Z.
La folla è calda, i fiumi di taurina le hanno messo le ali, e tutto sommato il cielo terso e fresco del primo autunno si rivela una manna biblica. Si può saltare, come quando sale Lazza, ma senza pezzare come delle meduse. Best case scenario. Da qui in poi, fino alla fine, saliranno solo figli di Fibra, la sua illustre progenie.
È il caso di Ele A, giovane guerriera ticinese che ormai ha già raggiunto il titolo di Yokozuna nel rap, esattamente come il grado leggendario che guadagnano solo i migliori lottatori della nobile e antichissima arte del Sumo. Le sue barre sono manate che ti ribaltano fuori dal ring, e la prova inconfutabile di ciò è 64 barre di dopamina, il suo Red Bull 64 Bars uscito per primo nella stagione 2025. Unica eccezione dei primi tre rapper scelti per rappresentare il primo atto, Per il rap, è Lacrim. Lui non è figlio di Fibra, semmai un fratello d’Oltralpe. Anche lui per le generazioni di rapper francesi dai primi Duemila in poi è come un padre, ma in versione più gangsta per il semplice fatto che Senigallia ti cresce incazzato, mentre la banlieue ti cresce calmo ma pericoloso, proprio come le rime di Vero Italiano, il primo Red Bull 64 Bars in francese.
Dalla consolle, tra un atto e l’altro è toccato a Sick Luke l’onore di dirigere l’orchestra di beat e hi hat sparati dagli imponenti sistemi di line array che hanno fatto sentire fino a Trastevere l’intero show. È lo stesso produttore della Dark Polo Gang a chiamare sul palco Tony Boy (con tanto di statua di capra gigante a simboleggiare il G.O.A.T. il greatest of all time) e Lazza, che per definizione sono i caciaroni da live, quelli che fanno stage diving o scendono tra la folla, come il primo, o che la la suddetta folla la fanno saltare like it’s Doomsday, come appunto il secondo. In questo senso, se l’anno scorso a Scampia eravamo giunti alla conclusione che Geolier è ciò di più vicino a Kendrick Lamar che abbiamo in Italia, allora Lazza e i suoi «raga, possiamo saltare molto più di così» è decisamente il corrispettivo nostrano di Travis Scott. Piano 20° e Mezzo Sport, i suoi due Red Bull 64 Bars, farebbero zompettare anche gli alberi. Anche qui, il secondo atto, Per la gente, si conclude con un successo grazie ai migliori agenti nel tema. Nota di merito per il direttore artistico Carlo Pastore.
Con l’ultimo atto, Per Corviale, la bussola inevitabilmente sposta il nord magnetico verso Roma: prima con un Red Bull 64 Bars inedito di Side Baby, RXX, e varie altre hit del monello di Trastevere, poi con un Ketama126 rigorosamente in occhiali scuri. A salire però in cattedra e mettere esattamente in pratica l’insegnamento di Fibra sul coraggio delle parole è Danno, alfiere del Colle der Fomento che ha firmato qualche mese fa uno dei Red Bull 64 Bars più devastanti, crudi e attuali. Tant’è che durante il suo live si solleva più di una bandiera palestinese. Perché i diritti umani di base non riguardano la politica. Ai piatti stavolta non c’è Side Baby ma DJ Craim, drago del turntablism e cintura decimo dan di scratch.
Finisce il lavoro l’ottavo Re di Roma, Noyz Narcos, con una smitragliata di inni generazionali come il su Red Bull 64 Bars, Bin Laden, oppure Mic Check e Sinnò Me Moro, che da queste parti anche i muri sanno cantarle a memoria e a squarciagola. Piccola chicca: quelli di Ele A e Side Baby non sono gli unici inediti di una serata epica. Anche Danno e il suo Vamos a la playa delizia il pubblico dell’urbe con musica ancora fumante di forno.
Tradizione ormai vuole, alla quarta edizione delle 64 barre dal vivo, che per il gran finale ci sia una royal rumble di feat serrati. Quest’anno non ha fatto eccezione. Davanti al lungo serpentone dell’edificio lungo quasi un chilometro che ospita la comunità di Corviale, illuminato per bene per l’occasione, a fine live si alternano Franco e Ketama, poi Fibra ed Ele A, Tony e Lazza, per poi lasciare a Noyz con i suoi soci romani l’ultimo Buonanotte come un arrivederci.
“N'adà passà d'acqua sotto 'sti ponti / Prima che si risolvano e ritornino i conti / Quante ne ho viste, vissute o ne ho fatte sotto questo cielo” Rimbomba ancora nella mente la versione a cappella de Il Cielo su Roma che Danno dedica a Corviale e a «quanto cazzo è bello il cielo» sopra il suo serpentone. Un omaggio a una delle città più antiche, misteriose ma anche familiari che esistano. “Qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada / Ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita / Fredda che quel freddo ti rimane / A volte così calda che quel freddo te lo fa scordare”.
LA SCALETTA DEL RED BULL 64 BARS LIVE 2025
ATTO 1 – PER IL RAP
Fabri Fibra
Che fine ha fatto Fabri Fibra (RED BULL 64 BARS)
Fenomeno
Zelensky (RED BULL 64 BARS)
Tutti pazzi
Stupidi / Sbang / Dalla A alla Z (MEDLEY)
Ele A
64 barre di dopamina (RED BULL 64 BARS)
Oblò
Globo
Quintale (INEDITO)
Uno9999
Lacrim
Vero italiano (RED BULL 64 BARS)
No lo sé
Quattro stagioni
A.W.A.
ATTO 2 – PER LA GENTE
Tony Boy
Nella trappola (RED BULL 64 BARS)
Leanin’
Dentro la mia testa
Praise the lord
Tutti i giorni
Lazza
Zeri in più
Piano 20° (RED BULL 64 BARS)
Mezzo sport (RED BULL 64 BARS)
Piove
Hot
Gucci ski mask
Ghetto superstar
ATTO 3 – PER CORVIALE
Intermezzo Sick Luke
Side Baby
RXX (RED BULL 64 BARS) (INEDITO)
Corviale Testaccio (Feat. Uzi Lvke)
Diego Armando Maradona
Ketama126
Pezzi (Feat. Side)
Baby dr*ga (RED BULL 64 BARS)
Rehab
Stay Away (Feat. Franco126 & Side Baby)
Danno
64 barre alla fine dell’estate (RED BULL 64 BARS)
Minotauro
Strozzapreti alla romana / Vamos a la playa (INEDITO)
Il cielo su Roma
Piombo e fango
Noyz Narcos
Bin Laden (RED BULL 64 BARS)
Mic Check
Vato Loco
Brujeria / Zoo de Roma / Respira / Attica (MEDLEY)
Sinnò me moro
GRAN FINALE
Franco126 & Ketama126 – Cos’è l’amore
Fabri Fibra, Ele A – Luna piena
Tony Boy Feat. Lazza – Step
Noyz Narcos – Gran Torino (RED BULL 64 BARS)
Noyz Narcos Feat. Danno – Karashò
Noyz Narcos Feat. Franco126 & Side Baby – Buonanotte