I migliori videogiochi indie del 2021 - Parte II

era agosto, avevamo diverse gemme tra le mani ma non potevamo immaginare che il meglio doveva ancora venire. Ora che ci siamo lasciati alle spalle gli ultimi giorni dell'anno possiamo finalmente chiudere una volta per tutte la lista dei migliori videogiochi indie del 2021. Guardatela bene perché siamo sicuri che al suo interno troverete qualcosa che vi siete persi.

Togliamo subito di mezzo un gioco che probabilmente in molti faticano ad identificare come "indipendente" a causa delle enormi risorse di cui ha potuto beneficiare in fase di sviluppo. Kena è splendido da vedere quanto appagante da giocare, niente male per il gioco di debutto dello studio Ember Lab.