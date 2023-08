5 cose da sapere su Baldur's Gate 3

, leggermente modificate per adattarsi alle necessità del loro mondo virtuale. Mentre scriviamo queste righe il gioco non è ancora uscito, ma dalle informazioni rilasciate finora sembra che l'avventura abbia dei toni davvero epici: ci saranno oltre 200 ore di filmati e una quantità infinita di finali alternativi.

Il mondo di gioco di BG3 è liberamente esplorabile in tempo reale, ma i giocatori possono passare in qualsiasi momento al sistema a turni, magari per superare una sezione stealth particolarmente complessa o dedicarsi al borseggio senza fretta. I combattimenti invece sono completamente a turni , incastonati in un gameplay che cerca di lasciare libertà assoluta per quanto riguarda strategie di attacco, sinergie ambientali e l'utilizzo degli elementi dello scenario in maniera offensiva e difensiva. In multiplayer i giocatori che non si trovano nella stessa zona potranno scegliere liberamente lo stile che preferiscono.