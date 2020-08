Tutto quello che c'è da sapere su FIFA 21

Probabilmente la modalità più ritoccata per FIFA 21. Un nuovo sistema di simulazione delle partite, che ci permetterà anche di entrare in game durante la simulazione (ed eventualmente uscirne per farla ripartire) con una grafica tutta nuova e molto più dettagliata che ci darà le info sullo stato dei giocatori e la loro performance, oltre a permetterci di variare la tattica da utilizzare. Modificato anche il sistema di sviluppo dei giocatori, che in FIFA 21 ci renderà in grado di scegliere diverse aree di sviluppo per ogni giocatore, infatti oltre ad uno sviluppo bilanciato, potremmo influenzare la crescita solo di alcune statistiche. Ad esempio un attaccante "

target man

" vedrà svilupparsi finalizzazione e dribbling, mentre un "mobile striker" sarà concentrato sullo sviluppo di velocità, tiro e passaggio. Lo sviluppo personalizzato inoltre potrà far aumentare le stelle skill e piede debole (oh yes!). Aggiunto anche il cambio posizione, per allenare i nostri giocatori a coprire diversi ruoli, fino ad un massimo di 4 ruoli preferiti. Terzo strato della torta i nuovi allenamenti: tre diverse sessioni in cui potremo allenare un massimo di 15 giocatori, per migliorare le proprie statistiche ma soprattutto la lucidità. Sì perché la novità fondamentale è l'aggiunta di questa nuova componente. Più lucidi saranno i giocatori, migliore sarà il loro rendimento, con dei boost alle statistiche se il valore sarà compreso fra 50 e 100, o dei malus con lucidità inferiore a 50. Dovremo quindi essere in grado di bilanciare morale, forma fisica e lucidità dei nosti giocatori per ottenere il meglio da loro.