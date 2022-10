Risultati e Highlights del Red Bull Factions 2022

Lo storico torneo di League of Legends basato sulle fazioni è tornato e per tutto il mese di ottobre ci accompagnerà con sfide sempre più emozionanti nella Landa degli Evocatori. La prima e la seconda giornata sono totalmente dedicate ai team che hanno superato gli Open Qualifiers, mentre in quelle successive vedremo scendere in campo i 16 team più forti d'Italia. Qui sotto potete trovare il calendario, i risultati e gli highlight del

.