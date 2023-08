5 cose che bisogna sapere su Starfield

, sta per uscire sui PC e le Xbox di tutto il mondo. Il 6 settembre scopriremo se il posticipo di quasi un anno rispetto alla data prevista originalmente darà i suoi frutti. Siete ancora indecisi se il nuovo gioco di Bethesda fa per voi? Qui sotto trovate le 5 cose che dovete sapere su Starfield prima di comprarlo.

Questo nuovo gioco di ruolo single player dai creatori di Fallout e Skyrim promette di portarci tra le stelle di un universo ambientato nel 2330. Dopo secoli di espansione e innovazioni, l'umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. All'inizio del vostro viaggio vi unirete a Constellation, l'ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, ma come affronterete questo obiettivo sta a voi deciderlo.

