Stream If You Can è arrivato su Twitch

È finalmente arrivato sul nostro

il primo episodio di Stream If You Can, il nuovo programma condotto da GabboDSQ che vuole trovare lo streamer italiano più promettente in circolazione. In questo talent show i 10 profili selezionati dovranno fare sfoggio delle proprie abilità in sfide di ogni genere, dal gaming alla musica, passando anche dallo sport e perfino da una prova in inglese. Tra gli ospiti del programma ci sono nomi come Salvatore Esposito, Jake La Furia, Sonia Candy e anche gli amici di Melagoodo Crew.