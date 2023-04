Dopo l'incredibile successo di

, un gioco che ha segnato indelebilmente la storia dei videogiochi open-world, siamo finalmente a poche settimane dal lancio dell'intrigante sequel per

: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Gli addetti ai lavori sono riusciti a mantenere il segreto su alcune nuove funzionalità molto ambiziose per lungo tempo, ma poi una serie di trailer comparsi sui canali ufficiali hanno risposto a molte domande riguardanti il nuovo titolo. Qui sotto proviamo a riassumere tutto quello che sappiamo su

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

.