Potrà suonare strano, ma per un duo di volpi navigate come i 2nd Roof questo Roof Top Mixtape Vol. 1 è il primo disco ufficiale. Dopo 10 anni da quel primo disco di Guè in cui è nato il loro moniker, Pietro Miano e Federico Vaccari possono finalmente dire di avere un album tutto loro.

Ci tengono però a mantenere la nomenclatura mixtape . Primo, perché il fil rouge c'è (ed è quello del viaggio) ma non è così preponderante come in un album. Secondo, perché la struttura e la quantità di featuring lo fanno assomigliare molto di più a un tape. Quale che sia il nome, rimane ammirevole la perfezione raggiunta in questo decennio dai due. Uno sta a Milano , l'altro a Los Angeles e in due formano un ingranaggio che sostanzialmente sforna beat 24 ore al giorno.

È un vero vocale di Jake La Furia il primo pezzo? Quello dove vi dice di mandargli il beat?

Sì, tutto vero. Gli siamo stati così addosso che a un certo punto ci ha mandato questo vocale in cui ci diceva "Oh, mandatemi 'sto cazzo di beat che almeno vi registro 'sta cazzo di strofa".

Come mai un primo album ufficiale solo adesso? Sono tanti anni che siete in giro.

Noi in realtà ci lavoriamo da un po' al primo mixtape. Perché comunque lo chiamiamo mixtape. Già dal 2010-11 con Guè Pequeno, Ensi, ecc abbiamo cominciato a fare primi episodi. Adesso ci sembravano maturi i tempi per fare un progetto nostro. Oltretutto c'è stato anche un input di Sony. Inizialmente l'idea era di fare un EP. Poi ci è scappata un po' la mano ed eccoci qua. Abbiamo raggruppato 25 featuring.

Perché in effetti un primo album ufficiale è un bell'impegno.

Eh, sì. Avevamo questi 25 pezzi ma è stato difficile scegliere quali tra i tanti. Noi siamo andati di cuore, scegliendo le cose che piacevano di più a noi. Noi siamo iperproduttivi. Forse è anche un po' il segreto della nostra longevità. Lavoriamo da tanti anni e abbiamo tanta roba che ci piace. Ci pareva brutto tenere lì negli hard disk tutti questi pezzi.

Quindi erano tutti pezzi invecchiati bene. Ancora attuali.

O comunque avevano delle idee. Certi erano pezzi 2 anni fa e magari abbiamo rifatto alcune parti perché ci sembravano un po' vecchie. Ci tenevamo a chiamarlo mixtape perché inizialmente non c'era un vero fil rouge come un album. È un po' un nostro elemento da produttori: noi diamo sempre tanta roba in quello che facciamo. Il suo side effect è che poi escono cose di tanti generi diversi, emerge la versatilità. Avevamo tanti singoli che poi abbiamo legato col concept del viaggio. Ma inizialmente è stato difficile trovare un filone comune. A volte la scelta dei feat non è stata nemmeno nostra.

In che senso?

Per esempio, nel pezzo di Emis Killa con Pyrex, quella è una roba sua. Ce lo voleva lui. Poi ovviamente a noi è piaciuta subito tantissimo l'idea. A Jake abbiamo proposto Speranza ed era contento. Magari su altri lo era un po' meno. È un puzzle molto difficile da portare a casa. Molti pezzi non sono stati inclusi perché certa gente non va d'accordo con altra, oppure non si trova bene con un altro determinato artista. Se non altro siamo riusciti a legare con il fil rouge del viaggio, dello spostamento.

Come funziona questa cosa di uno che vive a Los Angeles e l'altro a Milano?

Funziona bene. È un caso che Pietro sia qui a Milano. Con i due anni passati ci siamo spostati meno, ci siamo visti meno. Ci ha aiutato molto la tecnologia. La distanza poi è anche il nostro punto di forza. Col fuso orario siamo una macchina sempre accesa. Quando uno dorme l'altro lavora e viceversa. Siamo una catena di montaggio perfetta.

Sì, e poi forse c'è che le persone si sopportano meglio se stanno più lontane. Dico proprio alla lunga.

Sì, sicuramente la distanza dà molta più libertà creativa. Se siamo entrambi in studio può succedere che ci "scontriamo" su idee diverse. Dopo tanti anni sappiamo che se uno manda un progetto all'altro, quest'ultimo lo migliora soltanto, per i fatti suoi. Perché magari ha più tempo e spazio fisico ma anche creativo per pensarci. Vengono cose molto più fighe.

Da quant'è che effettivamente siete un duo?

Il nome 2nd Roof è stato consacrato con il primo album di Guè, Il Ragazzo d'Oro. Prima ci chiamavamo 2nd Floor. In pratica, noi abitavamo nello stesso civico ma in due scale diverse. Stavamo entrambi al 2 piano, quindi spesso uno sentiva i beat dell'altro dalla finestra. Poi ci siamo spostati nella mansarda di mia nonna. Lì ci siamo avvicinati a Guè, al mainstream. E avvicinandoci fisicamente al tetto, ci è sembrato più consono il roof del floor. Poi roof perché è un secondo lavoro, una seconda casa, una seconda passione, una seconda famiglia.