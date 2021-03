Il 2021 di Francesca Michielin è partito a cannone. Tra il secondo posto a Sanremo con Fedez , la reissue di FEAT con degli inediti e ora un podcast, Maschiacci , che è già un fenomeno, la cantante si sta tenendo la vita bella impegnata. E a lei ovviamente piace così.

«Oltretutto, mai nella vita mi era capitato di fare un disco d'oro in 12 giorni» racconta al telefono, più incredula che altro. Viene quasi da dire che è la giusta ricompensa per una mente artistica precoce (oh è del 1995 ed è in giro da 10 anni ormai) e pure brillante, completamente libera di surfare tra generi e generazioni.

Insomma, sei inarrestabile.

Beh, dai. Dopo un 2020 in pigiama, ci stava una bella botta di vita secondo me. Siamo partiti molto bene, così bene che è stato quasi inaspettato come risultato. Devo dire che a me piace fare un sacco di cose. Ma questo sin da piccola: se sono incasinata a livello creativo sono anche molto contenta. Sto facendo tutte le cose che mi piacciono e che ho sempre voluto fare.

Tra Sanremo, la reissue del disco e i podcast cosa ha richiesto più sforzi?

Sanremo è stato molto impegnativo, sia dal punto di vista fisico e mentale, sia creativo. Perché non è tanto cantare il pezzo, quanto scriverlo, produrlo, arrangiarlo, riadattarlo per l'orchestra. E poi anche la cover, che nel nostro caso era abbastanza prog come arrangiamento. Era molto articolata e c'è chiaramente una preparazione fisica e vocale da fare. Poi c'è il trucco, i vestiti. È un progetto pop a 360 gradi, come se fosse un evento internazionale. E un po' alla fine lo è.

Il disco è sempre una cosa impegnativa, che richiede una cura artigianale. Però è anche quello che faccio per vivere, quindi mi viene facile.

E il nuovo podcast, Maschiacci? Sentivi un qualche tipo di responsabilità sociale verso il tuo pubblico?

Responsabilità sempre, anche al di fuori del podcast. Più che responsabilità credo sia una questione di rappresentanza. Per me è fondamentale essere anche strumento: e nel podcast la protagonista non sono io, ma le mie ospiti e i temi di cui trattiamo. Dev'essere uno spazio meno incasinato dei social, in cui si possono esporre dei termini importanti in termini di sensibilizzazione. Così che tantissimi giovani (ma anche bambini e bambine) possano trarre ispirazione, sentirsi capiti e incuriositi da certe cose di cui non si parla tanto.

È un impegno autoriale importante. Con i miei autori ci confrontiamo tanto, facciamo mille riunioni con la produzione. Però è davvero stimolante, anche perché sta avendo molto successo.

Nella nuova puntata si parla anche di quote rosa.

Sì, perché è un termine che mi ha sempre fatto drizzare i capelli. È un termine coniato da un uomo, per cui sembra quasi che non valga la meritocrazia: mettiamo una donna lì semplicemente perché è donna.

Ma poi dà fastidio anche questa cosa che rosa=donna.

Esatto, tra l'altro. E pure il termine quota. Però alla fine è un termine propedeutico. È evidente che ci sia una disparità numerica, anche nella politica: non è possibile che ci siano così poche donne. Non ci posso credere che non ci fossero altre donne qualificate per posizioni di rilievo. Non ci credo. E quindi, a un certo punto, mettere in luce donne importanti, così come il calcio femminile. Che poi anche quello è importante, in Brasile è molto radicata come cosa. In Italia no.

Nel tuo disco infatti le donne ci sono, ma non ti sei fatta influenzare dalla dittatura della quota rosa.

Sì, e ti dico: io ne avrei messe molte di più. Ma molte mie colleghe non potevano per via di altri impegni. Queste cose purtroppo succedono. Volevo duettare, indipendentemente dal genere musicale e dal gender.

Mi fa volare che ci possano essere Shiva e Giorgio Poi nello stesso disco.

Ma sì, ti dico: mentre nel mondo rap fare tanti feat. altisonanti è prestigioso, nel mondo del pop no. Però per me era come voler dire che tutto è pop per me. I featuring sono tutte persone che hanno la loro visione della musica e sono accomunati da questo amore. Io mi ricordo i vocali che mandavo a Shiva mentre suonavo il piano e lui mi rispondeva "Madooo mi sono venuti i brividi". Ed è la stessa risposta che mi potrebbe dare Giorgio Poi. Per me si azzerano le differenze di genere ed età quando uno ha la stessa visione.

Anche quando eri più piccola aprivi indistintamente i concerti di Battiato o di Elio e le Storie Tese.

E di Gino Paoli! Quell'estate avevo aperto anche per lui. Anche adesso fa strano: è come se si confondesse questa eterogeneità d'animo che ho per una tendenza a saltare di palo in frasca. Semplicemente, per me se fai bella musica, fai bella musica. Mentre in America c'è una Lady Gaga che ti fa un disco jazz, poi ti fa un disco techno, poi un altro country, e nessuno e le dice niente. Se lo fa una cantautrice italiana sembra che sia una pazza. Io vado dritta per la mia strada.

Alla fine di generi di musica ce ne sono due: quella buona e quella non buona.

Esatto. E per citare una cosa che mi ha sempre detto Elisa, che è anche uno dei feat: "Francesca, la musica la puoi fare o con la magia bianca o con la magia nera. A te la scelta". Nel senso, o la fai perché ci credi o perché perché devi fare l'operazione x.

C'è da dire che da ex-metallaro se mi parli di magia nera un po' sono attratto.

Ti capisco, perché anche io sono ex-metallara.

Giura.

Sì! Sono cresciuta coi Blind Guardian e i Metallica. All'epoca di X Factor mi presentai cantando i Led Zeppelin e un sacco di altre cover hard rock. Poi più in là qualcuno mi ha chiesto perché se mi piace il rock faccio il pop. Ho risposto sempre che essere metallari è un'attitudine. Quando ero più piccola o stavi dalla parte dei DJ o dei metallari: io stavo coi metallari. Che poi anche io ho fatto DJ set, ma con il basso elettrico e tutto. È sempre il discorso di prima: non esistono generi se la musica è buona.

Quanto a Fedez, lui è uno dei primi ad aver creduto in te.

Sì, la mia prima canzone cantata e scritta in italiano è proprio Cigno Nero, insieme a Federico. Abbiamo iniziato quasi 10 anni fa a lavorare insieme. Poi abbiamo fatto percorsi diversi, certo, ma ci siamo sempre sentiti. Poi ci siamo ribeccati per il live virtuale dai balconi dell'anno scorso e ci siamo riavvicinati. Abbiamo riscoperto piacere a lavorare insieme, e da lì poi è arrivato Sanremo.

Un pochino allora l'hai perdonato quando ha rischiato di farvi squalificare spoilerando Chiamami per nome prima dell'inizio della gara.