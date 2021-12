Aka 7even, tra Sanremo e le sue 7 vite da gatto

Dopo un'edizione di Amici in cui si è distinto su tutti, Aka 7even (il nome deriva da 7 giorni di coma in cui è stato da piccolo) ha inaugurato un 2021 lastricato di singoli di metalli preziosi. Percorso che poi è culminato con l'uscita della sua biografia 7 Vite e soprattutto con la vittoria nel Best Italian Act ai MTV EMA's, in una categoria dove erano in gara anche i Maneskin. Insomma, il suo pop intriso di linguaggi rap e urban gli sta portando fortuna. Gli basterà sul palco dell'Ariston? Noi glielo auguriamo con tutte le dita incrociate.

No, di solito no. Ho sempre un obiettivo fissato. Più che altro, ricordo da dove vengo e come ho sognato in grande per arrivare a fare determinati passi. Quindi, un modo più frettoloso di fissarmi obiettivi renderebbe il tutto più cupo. Anche adesso ho lo stesso modo di fare.

