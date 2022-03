Gli ultimi due anni sono stati per Marco Anastasio una buona occasione per migliorare, per pensare. Ha influito molto anche un amore improvviso per la poesia, da Baudelaire a Bukowski, che a sua volta ha contaminato inevitabilmente il suo disco di ritorno: Miele Medicina . C'è tanto rap, tanti arrangiamenti, tanta strada fatta da quando era solo il pischelletto che vinse X Factor nel 2018.

Come va?

Bene, sono abbastanza eccitato a dire il vero. Anche perché sono due anni che aspetto di far uscire roba. È sempre bello quando succede. Dal punto di vista personale e artistico sono stati due anni di crescita. Tant'è che sono molto curioso di vedere il responso per quest'album. Perché lo ritengo un po' l'album della mia maturità. Ho avuto tanto tempo per riflettere e per capire la direzione che volevo prendere. E questo album fa capire molto bene che tipo di direzione ho preso.

Questa maturità è solo nei contenuti o anche musicale?

Deriva anche dal suono. Sono cambiate diverse cose. Credo di aver esplorato anche un'altra cifra che sento mia, ed è quella melodica. Cantautorale. Dal punto di vista delle parole sento di essere maturato perché c'è stata proprio tanta letteratura tra il vecchio album e questo. Principalmente poesia. Mi sono dedicato - non allo studio, perché lo studio ci dedichi fatica - alla lettura di alcuni poeti che mi hanno folgorato, che mi hanno fatto capire che la poesia non per forza dev'essere incomprensibile. O colta e inaccessibile.

Il titolo del disco viene da Lucrezio, giusto?

Sì, gli ho rubato questa metafora del miele e della medicina. Però non c'è molto altro di classicista nel disco. I poeti a cui mi riferisco sono più moderni. "Assurdo" nasce dal mio tentativo di musicare una poesia di Bukowski, anche se poi alla fine ho tenuto solo un verso. E poi c'è Baudelaire, che mi piace molto per come canta la sua musa. Più di tutti però c'è Massimo Ferretti, che è un poeta marchigiano abbastanza sconosciuto. Lui è stato quello che mi ha davvero folgorato.

È un'arte davvero caduta in disgrazia la poesia.

È un genere difficile, perché non è proprio immediata e ha bisogno di un certo stato mentale per leggerla. Se tu leggi una poesia in treno è diverso da leggerla sotto un albero, così come è diversa se te la fai prima o dopo la doccia.

Ma poi ci vuole l'occhio allenato per leggere poesie.

Sì, ma infatti sono molto grato sia a Ferretti, che è morto nel secolo scorso, tanto quanto alla persona che mi ha regalato il suo libro. È una raccolta di poesie luminose che non ti chiedono di essere un erudito per essere apprezzate. Altri poeti vanno proprio studiati. Forse non è un genere più adatto ai nostri tempi. Però è importante leggerla per farsi l'orecchio al verso, specie per un artista o un rapper.

Una buona parte di questa maturità forse deriva anche dal fatto che hai collaborato con musicisti come Boosta o Bollani, no?

Sicuramente. Con Bollani ci siamo conosciuti perché mi ha invitato al suo programma e ne è nata un'amicizia. Entrambi abbiamo sempre avuto il pallino di mischiare i due generi, il rap e il jazz. Io più di lui, perché mi frullava per la testa da un po' grazie a Kendrick Lamar. Con Boosta invece ci siamo visti in studio ormai un paio di anni fa, su un pezzo che io già avevo. Lui ha abbozzato questo bell'intro di piano, poi ho proseguito con altri produttori ma lui ha posto le basi.

Torniamo alle origini. Pensi che l'esperienza di X Factor ti sia stata utile oppure ti ha messo un po' in difficoltà alzando di tanto l'asticella fin da subito?

Penso mi sia stata utile come formazione. Mi ha dato la possibilità di lavorare con una serie di persone a cui sarei arrivato forse in molto più tempo. Mi ha fatto crescere anche come performer, è stato un battesimo del fuoco. Poi, ovvio che tu esci da lì e sei una specie di semi-Dio per un mese. Qualcuno avrà pensato che io fossi predestinato a stare sempre al top. Ma questo è inverosimile. Il talent va visto come un'opportunità di crescita e di formazione. Ma bisogna essere ben consapevoli che quando esci da lì sei "dopato" in qualche maniera.

E ora che si fa?

E ora sono completamente concentrato sul tour. Il disco si presta bene a essere suonato dal vivo con la band. Non vedo l'ora, anche perché penso che il live sia la mia destinazione principale.