Già solo per telefono è sembrato di parlare con una Beba rinata. L'ultima chiacchierata era stata l'anno scorso, per il singolo Airbnb . Un singolo che ora sappiamo arrivare da un periodo difficile per la rapper torinese, un periodo di buio artistico da cui è uscita semplicemente abbandonando preconcetti e paranoie, abbracciando in compenso un nuovo approccio più pop.

Non che Roberta rimpianga il rap e quello che le ha dato. Ma forse era arrivato il momento di evolversi, di passare dal bruco alla farfalla. E Crisalide è appunto l'album che le ha dato questa possibilità.

L'ultima volta che ci eravamo sentiti era per un singolo, Airbnb. Oggi le cose si sono fatte molto più serie, con un album. Che effetto fa?

Un bell'effetto. È liberatorio. Aspettavo questo momento da tanto e ora mi sento già più leggera. Tecnicamente, quando ci eravamo sentiti l'ultima volta, io ancora pensavo che avrei fatto uscire il disco che era in lavorazione. E che sarebbe dovuto uscire a maggio 2020. Ma poi alla fine tra tutto quello che è successo non sono riuscita a farlo uscire. Però mi sono detta "meglio così". Perché non mi rispecchiavo nella direzione che voleva prendere quel disco. Così ho buttato via tutto, resettato e rifatto tutto da capo.

Ma proprio tutto tutto?

Tutto tutto. Non ho tenuto niente. Avrei dovuto rimettere mano a ogni singolo pezzo e, comunque sia, la scrittura non mi convinceva. In questo periodo ho lavorato molto sulla scrittura, proprio sul mio modo di esprimere le cose. E nel vecchio disco non mi ritrovavo, sapevo che potevo fare meglio. Era meglio ricominciare da capo.

In effetti Crisalide è molto più strutturato. Ora canti persino. Com'è stata la transizione a questo?

È stato un percorso graduale, cominciato con una mia esigenza. La necessità di trovare qualcosa di più vasto rispetto al rap, che dopo un po' ho trovato limitante. Almeno, per il tipo di percorso che volevo intraprendere. Ho ripreso in mano le mie radici. Alla fine ho sempre preso la musica in modo molto combattivo, di petto, e non ho mai lasciato spazio alle emozioni più profonde. Cioè quelle che mi hanno reso la persona che sono. Ho sempre lasciato spazio alla voglia di rivalsa, a dimostrare cosa valessi, a una serie di cose che ormai lasciavano poco spazio alla me più intima.

Ho ricominciato tutto da capo, ho ripreso in mano la mia storia e ho capito di avere il bisogno di melodia, di musica, di nuove sonorità che accompagnassero questo nuovo capitolo della mia vita. Una specie di nuovo libro.

Avevi anche bisogno di ritmo, a giudicare da molte tracce.

Sì, assolutamente. Ho cercato di mantenere vive le mie radici urban, volevo che si sentissero forte e chiaro. Il mio percorso non lo rinnego, eh. Il rap fa parte di me e lo farà sempre, però mi piace pensare di essermi evoluta.

Si sente molta torinesità, nel senso più dance del termine.

E questo mi lusinga. Il disco è stato scritto per la maggior parte a Torino, che è la mia città. Il mio fulcro.

Immagino che la metamorfosi a cui fa riferimento il titolo del disco sia proprio questa.

Sì, è una metamorfosi che fa riferimento all'evoluzione artistica ma anche alla mia vita, che va di pari passo. Durante i mesi a casa nel 2020 mi sono ritrovata un po' con le mani legate dal punto di vista musicale. Era impossibile per me fare uscire musica nuova, era un po' tutto a metà. Quindi ho deciso di riprendere tutto in mano, riscoprendomi. E poi era un momento della mia carriera in cui non mi sentivo più bene dal punto di vista artistico. Un po' schiacciata dalle aspettative, dalla competizione, dal dover appartenere e dimostrare, dover capire il pubblico, avevo perso la bussola. Tutte cose che ammazzano un po' l'arte.

Ho usato la crisalide perché il bruco per diventare farfalla deve rinascere da se stesso. Io mantengo vivo tutto ciò che mi ha portato qui oggi, non rinnego nulla. Però è come se rinascessi più consapevole e con una marcia in più.

Tra l'altro il nome scientifico della crisalide è pupa. Ma mi rendo conto che chiamarlo così sarebbe stato equivoco.

Sai che non lo sapevo neanche? Beh, calza abbastanza. Avrebbe perso di poesia, però.

Non rimpiangi ogni tanto i primi tempi in cui facevi musica spensieratamente con la tua producer, Rossella?

No, perché ho avuto una mentalità sempre determinata. Ho sempre avuto le idee molto chiare nella musica. Ma nel percorso verso i miei obiettivi mi sono persa a guardare cose, a dare importanza a elementi a cui non ha senso dare importanza. Se devi fare musica per mantenere aspettative, per riconfermare i numeri del disco prima, alla fine finisci per perdere tu la convinzione. E se non sei convinto tu, non lo saranno mai quelli che ti ascoltano. Ho ritrovato la convinzione dell'inizio: io faccio musica che piace a me. E vi convincerò perché ne sono convinta.