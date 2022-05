Chi fa il mio stesso lavoro da un tempo sufficientemente lungo sa bene che gli imprevisti sono rari ma esistono. Ciò significa che, una volta ogni 50-60 interviste circa, il registratore fa cilecca e non registra un cavolo. E chiaramente, quando questa cosa capita, la chiacchierata la stai facendo con una persona spettacolare come BigMama .

Mentre l'app recorder del mio telefono si faceva bellamente i fatti suoi a mia insaputa, con Marianna abbiamo parlato del suo primo disco, NEXT BIG THING (prodotto, tra gli altri, da Crookers ), di quanto questo sia un periodo di rinascita per lei, di avere anche l'altro sogno di diventare una cuoca a domicilio per i ricchi e anche di tante altre cose. Tipo di quanto abbiano rotto le scatole le domande dei giornalisti su com'è fare rap se sei una donna, queer e cose così, che non dovrebbero manco più essere un "tema" ma la più totale, assodata normalità.

Per cui, più che forzarci a ripetere in maniera naturale una telefonata di 10 minuti prima, con la rapper di Avellino abbiamo improvvisato un'altra chiacchierata. Stavolta, su tutt'altri temi che comunque aiutano bene a inquadrare il personaggio incredibile che è.

Vabbè, allora che disco non faresti mai?

Sicuramente non farei mai un disco palloso, tutto uguale, indie [ride]. No, non mi sento di attaccare quella wave e prendere posizione. È che proprio quella roba itpop non mi piace. Proprio a livello di scrittura. A me piace dire le cose in modo diretto, così come le penso. L'indie italiano mi sembra che usi mille giri di parole strani per dire che poi ti vuoi scopare qualcuno. Le cose scritte così, un po' ermetiche, mi stanno sui coglioni.

E un disco a tema cucina, che è l'altra tua passione, lo faresti mai?

Secondo me dopo il secondo pezzo non avrei più nulla da dire. Però farei volentieri un disco, e non solo, con Cannavacciuolo. Ecco, lui con me potrebbe fare quello che vuole. Ho un amore assurdo per lui. Immaginati che schiaffoni al momento giusto, sul culo. Ho proprio un debole. Con lui c'entra poco la musica.

Tu non suoni strumenti, giusto?

Non ho mai suonato nulla e mi spiace tantissimo. Penso sia collegato al fatto che a casa mia non si ascolta molta musica. I miei non ne ascoltano molta, quindi non mi hanno mai fatto avvicinare a quel mondo in maniera tecnica. L'ho fatto io da sola, tramite i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola. L'ho fatto da sola a piccoli passi. Però mi piacerebbe suonare qualcosa, tipo la batteria, il piano o la chitarra. In realtà mi piacerebbe suonare tutto. Anche la DJ, ma lo farei solo alla fine della mia vita, quando sono vecchia. Andrei su un'isola a mettere dischi e bere cocktail dalle noci di cocco. Cosmopolitan e via.

Questo mix di cazzimma e senso dell'umorismo è una roba tua o l'hai ereditata in famiglia?

Allora, io sono un mix malvagio e terribile di due persone ben specifiche. La prima è mio padre, che è la persona più ironica sulla faccia della Terra. Lui vive di battute, si sveglia facendo battute di merda e va a dormire facendone altre che sono pure peggio. L'altra persona in realtà è in generale la famiglia di mia nonna materna. In particolare, ho preso molto da zia Maria, che è la sorella di mia nonna. Zia Maria è sboccata, è direttissima, non ha paura di dire le cose che pensa e io sono identica, spiccicata.

Le hai fatto ascoltare il tuo disco?

Ma Zia Maria non ne capirebbe molto. Alla fine ha più di 80 anni. Però sa che faccio musica, è in hype. Non sa manco cosa vuol dire essere in hype, però lo è.