Fa abbastanza ridere che, ai tempi della prima nostra intervista , Bresh aveva scherzato su una possibile correlazione tra l'emergenza del 2020 e il suo primo album, Che Io Mi Aiuti . All'epoca gli avevo chiesto, sempre scherzosamente, quale cataclisma si sarebbe aspettato per il secondo album. Lui aveva risposto "La Terza Guerra Mondiale". Ora, appurato che questa cosa non succederà e che per il suo terzo album il rapper ligure si aspetta "L'invasione aliena", se non altro è bello constatare che a essere costante non è soltanto l'umorismo ma anche la fiamma creativa.

Oro Blu infatti è l'opera più completa e matura di Andrea Brasi, fiore all'occhiello del collettivo Drilliguria, e al suo interno già conteneva hit come Angelina Jolie ancora prima che l'album in sé vedesse la luce.

E al terzo album quindi cosa succederà?

Arriveranno gli alieni [ride]. Comunque, dai, non succede nessuna guerra. Era un periodo un po' così, era già nell'aria. Comunque già in molti giornalisti mi hanno chiesto questa cosa, proprio perché hanno letto la tua intervista.

Bene, speriamo mettano i credits. Comunque che fine ha fatto il Bresh-pirata del primo album?

È rimasto sempre lo stesso. Non è cambiato di molto. Semplicemente, ora è stato più facile concepire questo album. Con Shune eravamo più settati a livello di struttura e di economia. Sento sicuramente di aver fatto dei passi avanti, e lo si sente dal disco. Il primo album era una raccolta di tracce di anni passati. L'avevo iniziato nel 2018 per poi uscire nel 2020. Era una roba un po' spalmata dagli anni precedenti. Questo nuovo invece è stato fatto in un anno, in maniera molto fluida e veloce, come andrebbero fatti tutti gli album. Più che sentire una crescita mia personale volevo proprio fare un album nuovo, ecco.

Andrea è il singolo che fa da manifesto a tutto il disco?

Ni. Andrea doveva uscire all'interno dell'album perché era un tassello del puzzle. Poi è uscita come singolo perché dopo un po' che me l'ascoltavo mi è piaciuta. Però in realtà manifesti dell'album ce n'è più di uno. E lui è uno di questi sicuramente. In un anno non mi sono prefisso un singolo messaggio da trasmettere come un manifesto. Dopo un anno però, guardando quello che è stato lo sviluppo del disco, spero che la gente percepisca la naturalezza con cui è stato fatto. La non-foga nel ricercare il successo. Non sono qui per fare la corsa all'oro.

All'Oro Blu sì però.

Piuttosto l'Oro Blu, sì. Perché quello è essenziale. Avendo fatto tutto in maniera fluida, spero passi questo concetto. E poi, inizialmente l'ho fatto per me. Ma poi ho scoperto che ciò che faccio riguarda tanti. Anche la collettività è importante.

Io ci ho sentito anche un piglio sonoro molto più pop.

Sì, è un mix di sonorità. Alla fin fine, nella mia testa, questo piglio pop si traduce in melodia. A me piace la melodia. A me piace che una roba suoni, anche a livello testuale. Ma soprattutto , quando ascolto una canzone, ascolto prima di tutto musica. Inizialmente la melodia ha priorità sul testo. Poi c'è quella volta che succede il contrario. Ma la melodia viene per prima. Perché crea il contesto, l'ambiente.

Si sente in generale un'inclinazione più radiofonica.

È vero, ma attenzione: non è una ricerca quella radiofonica. È proprio quello che mi sono sentito di fare in questo momento. Come nel vecchio disco c'è una grande varianza di generi. Ma stavolta sono decisamente più maturi e ben strutturati i pezzi.

Ti saresti mai aspettato il successo di Angelina Jolie?

No, in realtà no. Sapevo che il pezzo spaccava perché mi piace e perché tuttora non mi stanca riascoltarlo. E non è comune. Perché spesso e volentieri i pezzi poi finisci per odiarli, a tal punto che non puoi più sentirli. Che non sei più soddisfatto di quello che hai fatto. Acqua sotto i ponti già passata, ecc. Però, tornando alla varianza di generi del disco: la voglia di affrontarne così tanti è dovuta al divertimento. Non è voler fare un brano per ogni genere. È che proprio mi diverto a cantare su sonorità differenti, dati ovviamente i miei ascolti.

E si percepisce anche l'andamento cantilenante che è proprio del cantautorato ligure.

Eh sì, ma anche qui è inevitabile. Noi non è che lo facciamo con volontà. È una questione di influenze, noi parliamo quella lingua lì.