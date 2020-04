Intervista (videoludica) a Ciro Immobile

Domenica 19 aprile si è disputato il Virtual GP della Cina , controparte virtuale del GP vero e proprio che, come già accaduto con la tappa australiana , ha visto duellare in due competizioni separate sia i pro player ufficiali dei principali team in gara, che tutta una serie di personalità del mondo dello sport e dell'intrattenimento (oltre ad alcuni piloti veri e propri come Alexander Albon e Charles Leclerc ). A rappresentare la Scuderia AlphaTauri c'era un campione, ma di un altro sport, il calcio: stiamo parlando di Ciro Immobile , attaccante della Lazio e della nazionale italiana, al quale abbiamo posto qualche domanda in merito alla sua nota passione per i videogiochi (e per FIFA, nello specifico).

Ciao Ciro! Come è andato il Virtual GP? Raccontaci la tua esperienza.

Ho provato davvero tante emozioni, sono felice dell'esperienza che ho vissuto al Virtual GP della Cina. Devo ammetterlo, non è stato facile, ma volevo ringraziare il team, perché grazie alla professionalità delle persone che mi hanno supportato ho affrontato nel migliore dei modi questa sfida.

Non è la stessa cosa, ma credevi avresti mai preso parte a una gara "ufficiale" a bordo di un bolide di F1 (seppur 'virtuale")?

Sinceramente no, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere!

Cosa ne pensi degli esport e di eventi come il Virtual GP o la eSerie A? Molti rappresentanti dello sport "classico" non li vedono di buon occhio, quindi siamo curiosi di sapere cosa ne pensi, da sportivo e da appassionato di videogiochi.

È un mondo molto affascinante, anche solo per le opportunità che offre: ad esempio, ha permesso a me, grande appassionato di F1, di correre con veri e propri campioni della disciplina senza il bisogno di scendere in pista. Credo che l'idea che ci si fa di questo mondo sia anche legata alla passione che si prova nei suoi confronti: a me, ad esempio, i videogiochi piacciono molto, quindi trovo tutto ciò davvero interessante.

E comunque è molto più impegnativo gareggiare che disputare una partita a FIFA, sappiatelo!

Come e quando è nata la tua passione per i videogiochi?

Ce l'ho sin da piccolo, io e mio fratello abbiamo iniziato a giocare in tenera età.

Sei un giocatore "da divano", o giochi anche su telefono o in mobilità (con la Nintendo Switch, ad esempio)?

Sono uno di quei giocatori con la postazione da gaming “seria”! (ride)

La tua passione per FIFA è nota: ti è mai capitato di studiare qualche strategia sul gioco e di replicarla sul campo?

In realtà no. Anzi, mi capita il contrario, ovvero di comportarmi nel gioco come farei sul campo.

Modalità preferita di FIFA?

Pro Club, senza dubbio.

Sei felice della tua carta FUT?

Moltissimo! Mi dicono tutti che è formidabile.

Cosa ti piacerebbe vedere nel nuovo FIFA?

Come detto, la mia modalità preferita in FIFA è Pro Club. In FIFA 21 vorrei che questa modalità abbia più spazio e riceva più attenzioni. Vorrei anche vedere qualche miglioria, ad esempio nelle sostituzioni e nella gestione del giocatore.

C'è qualcuno che riesce a batterti tra i tuoi compagni di squadra?

In realtà sì, e non sono pochi, anche perché io gioco solo a Pro Club, quindi nelle altre modalità, come FIFA Ultimate Team, non sono proprio il massimo. Se giochiamo ad altre modalità riescono eccome a battermi!

Quando andate in ritiro le console sono ammesse o Mr. Inzaghi non ammette distrazioni?

Sono ammesse, le possiamo portare, ma io non lo faccio!