L’australiano Courtney Atkinson è un essere umano che fa cose che altri esseri umani non sono in grado di fare. Ha costruito una carriera su questa caratteristica, e da quasi vent’anni domina qualsiasi prova di ultrarunning ed endurance, compresa qualche apparizione nel triathlon olimpionico. Corre su sabbia e neve, attraverso deserti e foreste pluviali. Se ne avesse la possibilità, probabilmente correrebbe anche nello spazio.

Courtney Atkinson © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Il running è parte del lavoro di Atkinson, ma è anche la sua passione, e nel tempo libero prova sempre a immaginarsi nuovi modi per far fruttare al meglio questa sua passione. Quest’anno, uno di questi nuovi modi è stato il completare in corsa 8 dei percorsi più belli e iconici di tutta l’Australia, ma – per sua decisione – di farlo in 7 giorni.

Guardate Courtney affrontare 8 trail di corsa nel progetto #InJust7Days:

Tutta l'Australia in una settimana

L’avventura di Atkinson lo ha portato dal Kings Canyon nei Territori del Nord, giù verso Wilpena Pound nell’Australia del Sud, lungo il Cape to Cape Trail nell’Australia Occidentale, oltre il 12 Apostoles Trail in Victoria, attraverso il Wineglass Bay Trail della Tasmania, quindi attorno alla Parliament House di Canberra, sul Monte Kosciuszko nel New South Wales e, finalmente, su fino a Hinchbrook Island nel Queensland.

Per completare questa incredibile impresa, ha corso per oltre 14 ore lungo un totale di 137 km , prendendo 12 voli e passando 43 ore al volante guidando per un totale di 3556 km . Inoltre ha filmato il tutto mentre correva. La massacrante tabella di marcia di Atkinson ha comportato la quasi totale assenza di momenti di riposo e ripresa, che nonostante le apparenze lui stesso dice di essere stato d’aiuto ai suoi sforzi, piuttosto che d’ostacolo.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Atkinson per chiedergli come diavolo gli è venuto in mente di prendere delle imprese di portata olimpica dandosi solamente 7 giorni per completarle.

Red Bull Team: già l’hanno scorso eri salito e sceso dalle montagne Australiane in soli sette giorni. Perché hai voluto ripetere una cosa del genere?

Courtney Atkinson : Per me è stata una nuova opportunità per scoprire quanto posso spingermi fisicamente ogni giorno , e nel mentre vedere questi percorsi iconici e alcune dei luoghi più belli del nostro paese. Si è trattato di correre in questi luoghi, avere a disposizione una quantità di tempo limitata per riposarsi, tanto tempo per viaggiare, ed essere comunque in grado di documentarla.

Guardate Atkinson affrontare il percorso del Kings Canyon nei Territori del Nord:

RBT: Qual è una cosa che hai imparato sul tuo corpo durante questo progetto?

CA: Come nel primo progetto , sono in qualche modo migliorato mentre lo facevo . È sorprendente vedere con quanto positivamente riesce a rispondere il proprio corpo quando non gli si dà un’alternativa e si continua a spingere . Va contro ciò che generalmente si pensa del fisico umano. È realmente incredibile vedere come il corpo si adatta a queste circostanze.

Durante la settimana, Courtney ha affrontato tutti i tipi di terreno © Courtney Atkinson

RBT: Come ti spieghi questo fatto?

CA: Penso che molto abbia a che fare col fatto che non mi sono dato occasioni per risparmiarmi, e sono andato subito da una cosa all’altra. Mi sono dato un nuovo obiettivo – o anche più di uno – ogni singolo giorno.

Ho dovuto pensare ad arrivare in tempo all’aereo, a imbarcarmi, al viaggio in macchina, dove avrei dormito e, naturalmente, alla corsa. Il percorso è stato costellato da questi mini-obiettivi, che non mi hanno dato nemmeno il tempo di fermarmi a pensare .

Guardate qui sotto il filmato Atkinson sul percorso di Wilpena pound, in Australia del Sud:

RBT: Solamente la sfida in sé sarebbe stata abbastanza. Perché hai anche deciso di filmare tutti gli step?

CA : Per come la vedo io, è ciò che mi differenzia. Essere in questi luoghi, affrontare queste sfide, e occuparmi del filming mi spinge al massimo delle mie abilità. Amo il trail running, amo vedere nuovi posti ed amo l’esplorazione. La scommessa di farlo velocemente in soli 7 giorni, mi offre una vera sfida e mi entusiasma, ma sinceramente non vedo il perché di fare tutto questo senza condividerlo con altre persone.

Nel progetto #InJust7Days, Courtney è stato in tutti gli stati Australiani. © Courtney Atkinson

Il motivo principale per cui lo condividiamo è di offrire ad altri ispirazione pura per uscire di casa e visitare questi posti. Non vuol dire che dovete andare e correre duramente come ho fatto io, ma può essere d’ispirazione per voi per andare e farci una gita. Abbiamo un “giardino” di tutto rispetto qui in Australia, e voglio che più persone possibili escano dalle città e vadano ad esplorare questi luoghi.

Guardate il vlog di Atkinson su Cape to Cape, nell’Australia Occidentale:

RBT: Forse non è chiaro nei video, ma hai filmato il tutto sul momento, giusto?

CA : Si, tutte le riprese in POV sono mie , 100% dal vivo. Siamo stati aiutati da qualche ripresa con il drone o per un time-lapse qua e là, e ogni tanto c’è qualche ripresa in cui qualcuno arriva sul sentiero con me e mi segue per un centinaio di metri con gimbal (per le inquadrature a spalla), ma questo è tutto. Tutte le riprese in POV sono io che corro sul momento, al mio ritmo effettivo.

L'Australia non è poi così male per farsi una corsa, vero? © Courtney Atkinson

RBT: Credi che le persone possano imparare qualcosa mettendosi alla prova in una maniera simile, anche se magari meno intensa?

CA : Credo che dipenda un po’ anche da come si è fatti. Alcune persone amano stare in vacanza su una spiaggia a rilassarsi, ad altri invece piace partire e usare il proprio tempo libero per esplorare, ma il fulcro per me personalmente è mettersi un limite di tempo. Riesco a vedere tutto quello che voglio vedere, ma ci aggiungo un obiettivo e lo trasformo in una gara . Funziona per come sono fatto io, ed è ciò che me lo rende entusiasmante – introdurre un tempo limite e affrontarne il lato atletico.

In fondo, lo faccio per gli stessi motivi per cui la maggior parte della gente decide di viaggiare, che è il vedere nuove cose e nuovi luoghi, ma l’elemento di sfida per me porta il tutto su un altro livello , e lo rende più eccitante.

Guardate Atkinson affrontare il 12 Apostoles Trail in Victoria:

RBT: Quale è stato il criterio con cui hai scelto dove correre?

CA : Innanzitutto, ho voluto visitare luoghi che per la maggior parte non avevo mai visto prima. Secondo, non volevo che fossero eccessivamente selvaggi. Volevamo che fossero realmente fattibili per la maggior parte dei trail runner . Terzo, volevamo fare in modo di mostrare la maggior varietà di territori australiani possibile. Penso che ciascuno di essi abbia rappresenti un pezzettino diverso di Australia, a modo suo.

Vista epica dal 12 Apostoles Trail © Courtney Atkinson

RBT: Immagino che un viaggio del genere insegni parecchie cose sulla pazienza, la tenacia, il “prenderla come viene” e cose simili?

CA : Si, e si ricollega all’idea di organizzare il tutto in 7 giorni. Ti insegna come reagire allo stress, sia fisico che mentale . Ti aiuta a rispondere alle circostanze , e questo può essere utile anche negli altri tipi di corsa che pratico.

Sono convinto che, sia che si tratti di lavoro, sport o qualsiasi altra cosa facciate, la lezione che si impara dall’affrontare ciò che è stressante rimanga con te a prescindere dalle diverse situazioni .

Guardate Atkinson correre sullo spettacolare sfondo costiero della Wineglass Bay, in Tasmania:

RBT: Quanto pensi sia importante mettersi costantemente alla prova?

CA : Non credo che debba sempre esserci una sfida, credo solo che sia importante avere una sana e importante passione oltre alla propria routine quotidiana. Parlando della vita in generale, credo si debba trovare il modo di continuare a godersi qualcosa di cui si è appassionati , e continuare a trovare nuovi modi per renderla interessante, non importa in quale modo. Bisogna solo trovare nuove vie per godersi quella passione che vi mantiene sani e felici.

Atkinson trova il suo ritmo nel Kings Canyon © Courtney Atkinson

Per me, correre a livelli mondiali era la mia routine quotidiana. Era il mio lavoro, perciò ho dovuto trovare il modo per mantenere alto il mio godimento nella corsa, ma anche al di fuori di essa. Per come è la mia personalità, ciò che mi tiene in moto costante è la competizione e le nuove sfide , dover affrontare qualcosa di nuovo e arduo, come correre su sette montagne diverse in una settimana.

Guardate la corsa notturna di Courtney Atkinson attorno alla Parliament House di Canberra:

Non per tutti sarà lo stesso, e va bene così, ma credo che ognuno possa avere una passione e far in modo che la routine quotidiana non la faccia sparire del tutto . Se avete quello, credo che riuscirete ad essere sempre sani e felici.

Riprendere il fiato a Princetown, Victoria © Courtney Atkinson

RBT: Questo è un punto interessante. Nella vita moderna si è molto focalizzati sul mettersi alla prova, ma tu stai dicendo che concentrarsi sulle proprie passioni è più importante?

CA : La base per il miglioramento sportivo è che se ti alleni duramente, poi devi darti del tempo per recuperare. Perché dovrebbe essere differente nella vita quotidiana? Se lavori duramente, e ti riprendi come si deve, migliorerai. Se non ti riposi a sufficienza, e ti butti sempre sulla prossima cosa da fare senza mai dare spazio alle passioni o alle cose che ti piacciono, non ti riprenderai né migliorerai mai.

Guardate Atkinson attraversare le nevi del Monte Kosciuszko, New South Wales:

RBT: E quindi la tua idea di riposo sarebbe correre su per una montagna…

CA : Ci hai preso in pieno. Sono fortunato che la mia passione per il running coincida anche con il mio lavoro , quindi dovere e piacere spesso si incrociano. Al di fuori del lavoro, correre è sempre ciò che mi appassiona, e pur essendo una attività fisica, per me, è anche un momento di riposo . È qualcosa di rilassante, che mi aiuta anche a riprendermi dall’aspetto più competitivo di ciò che faccio.

Credo che nel mondo di oggi, molte persone facciano grandi cose, che si tratti di imprese fisiche o idee di business, ma per i motivi sbagliati. Dovrebbero farle perché hanno voglia di farle, e non perché è la cosa “cool” da fare o ciò che tutti fanno in quel momento. Deve essere per passione personale .

Guardate Courtney correre per i sentieri della remota isola di Hinchinbrook, nel Queensland:

RBT: Cosa vorresti che la gente si portasse via da questo progetto epico?