Alla fine Crookers e Mr. Oizo ce l'hanno fatta a fare un disco insieme. Si chiama Voilà ed è sostanzialmente frutto di un'idea del produttore e regista francese, che un bel giorno di gennaio 2021 ha proposto la cosa su WhatsApp al produttore e viveur italiano. Phra ovviamente ha accettato al volo: ne è nato un disco davvero preso bene, come non capita quasi più in giro, anche grazie al fatto che Phra rappa in italiano parlando praticamente solo di scopare.

Il bello è che lui non è così, semmai l'opposto. Fare rime sulle basi di Oizo equivale a sfogare tutto quello che nella vita non è, cioè lo spaccone donnaiolo esuberante e anche un po' predatore. La verità è che Crookers è un patatone e ultimamente anche con qualche sbatti tipo ansie e acciacchi al collo.

Io ti consiglio di fare un po' di nuoto. A me sta facendo bene.

Non sono bravo a nuotare. Non so se nuotare a cagnolino mi possa aiutare nella vita, però 'sta roba del nuoto me l'hanno detta in tanti. Ma devo andare con lo Speedo o col costume normale?

No, ma va! Io mica lo voglio mettere lo slippino.

Cioè, se devo mettere lo slippino rosso Speedo da gara devo essere un drago a nuotare. Dato che fa tutto alla prima impressione, quando entri in piscina. Quello fa il 50% dell'opinione che la gente si fa di te. È il momento per cui tutti pensano che io sia stronzo: sulle prime io vado un po' in protezione e allora tutti a pensare "Minchia, Phra è un bastardo". E allora nei primi 30 secondi che arrivi in piscina la gente dirà se sei capace a nuotare o no. E allora Speedo rosso e peli che escono, anche sulla schiena. Io poi manco ho bisogno della cuffia.

Occhialini?

Magari più una roba anni Novanta tipo ski mask messa di lato. Ma come cazzo ci vado in piscina, dai? Per poi tuffarmi e fare una spanzata e nuotare a cagnolino.

Andare in studio ti aiuta contro l'ansia?

Conta che io l'ansia ce l'ho da quando sono piccolino. Ho cominciato a darle un nome attorno ai 21 anni, ma ce l'avevo anche prima. Quando ho iniziato ad avere il panico è stato diverso. Mi hanno portato a fare tantissima roba in compagnia, anche in studio. Perché se stavo in compagnia non mi veniva o comunque se mi veniva ero tipo "RAGA. RAGA. RAGA. CHE CAZZO STA SUCCEDENDO" e poi mi calmavo.

Quindi il duo dei Crookers è nato anche per quello.

Alla fine sì, il duo è partito proprio per quello. Bot mi veniva a dare conforto quando io vivevo in via Borsieri. Lo sapeva lui, lo sapeva Dargen [D'Amico, ndr], lo sapevamo un po' tutti perché in quel periodo l'ansia ce l'avevamo un po' tutti. 21, 23, 24 anni. Non l'ho mai particolarmente nascosta come cosa e tendenzialmente non migliora. Oddio, mi è migliorata in un periodo ma comunque faccio alti e bassi. Penso sia comunque una componente importante per stare davanti al computer a fare i beat come me. Con l'ansia ho scopato un sacco: non l'avessi avuta, avrei scopato il triplo. O avrei scopato il Diplo, come dicevo anni fa.

Magari avresti scopato Diplo.

No, Diplo no. Non è il mio tipo. Però, capito? Se non hai l'ansia non ti chiudi in un garage a scratchare da ragazzino. Non cerchi conforto in una roba che fai perché quando ti viene bene ti sostiene. Odio dire "la mia arte" perché che cazzo di arte è fare i peggio beat marci e ignoranti?

Quindi l'ansietta che hai riguarda anche mettere i dischi davanti a delle persone?

Anche lì va a periodi. In questo periodo non me lo sognerei. Però c'è questa idea di fare un mini-tour di 5 o 6 date in America. Vedremo. Sono tanti anni che non faccio quella roba. E io ci ho abbastanza penato dietro a quel lavoro lì, del DJ. Per anni l'ho fatto in maniera davvero logorante. Prendere un aereo? Ma no, dai. Stiamo a casa un attimo. Facciamoci un weekend tranquillo.

Com'è nato il disco con Oizo?

Allora, se andiamo indietro di un po' di anni, quando è uscito No Tony, allora la collaborazione è stata un'idea mia. Perché lui all'epoca mi aveva mandato un pezzo per fare una co-produzione. E io non ho prodotto niente e gliel'ho rimandata rappata in italiano. Non se l'aspettava manco lui questa cosa. Ci è volato, l'ha messa un po' a posto e il pezzo è uscito così. Quella è stata la prima bandierina per arrivare anni dopo a questo disco.

Le produzioni quindi sono sempre state in mano sua.

Sì, a parte tagliare qualche beat io mi limito a rappare. Mi piace lui perché è uno che si fa i gran cazzi suoi. Si fa le sue robe e del resto non gli frega un cazzo. Ma poi è stata strana come roba. Mi è arrivato su WhatsApp un suo messaggio tipo il 2 o il 3 gennaio 2021 con scritto "Facciamo un album". E io boh tipo, in che senso? E così ha cominciato a fare i beat mentre scriveva il film nuovo, fai a febbraio 2021.

Che poi nei pezzi parli solo di figa.

Sì, ma è proprio perché io nella vita sono l'opposto. Nei pezzi dove rappo sono sempre a cazzo duro, che ci prova con le tipe anche in maniera arrogante. Nella vita sono tranquillo, anche timido.

Ma Oizo non ti chiede nulla sul significato dei testi?

Di base non gliene frega un cazzo. Però una volta mi ha chiesto le traduzioni dei testi. Gliele ho mandate sbagliate. Gli ho mandato altre cose, storie d'amore. Vabbè oh, l'abbiamo fatto per divertirci. Quello di davvero geniale è lo spirito con cui è stata fatta questa roba qua. Perché ci ha fatto ricordare com'è fare questa cosa della musica senza stare a pensarci, per quanto scrivere una strofa sia una delle cose più ansiogene mi possano capitare nella vita. Quando ero ragazzino volevo fare il rapper. Poi mi sono scontrato con la dura realtà che per me è molto complicato riuscire a concentrarmi e scrivere il rap. Con Lacustre Clan ai tempi facevo molta fatica. Il freestyle se sono in bona mi viene anche. Ma metti oggi che c'ho l'ansia: se mi metto a far freestyle inizio ad avere problemi che devo andare da psichiatra e neurologo nella stessa seduta.

E pensa a questo. Penso di conoscere Bassi Maestro da più anni di quelli che sono gli anni medi di un rapper italiano di adesso. Con lui ho registrato proprio una delle prime cose. In un'intervista che poi ho fatto con lui decenni dopo mi ha detto: "Eh cazzo ma te eri quello bravo dei Lacustre Clan." A distanza di vent'anni ho detto WOW, perché all'epoca non avevo assolutamente idea di poter fare quella roba. E un pochino quel modo di fare anni Novanta, tipo scarso-non scarso e vero-non vero, mi è rimasto adosso. Quel genere di ansia non volevo averla però. Io voglio fare le robe per divertirmi. La musica è una roba bella, non dovrebbe farti vivere peggio.

Oltretutto, iniziare a fare rap all'epoca significava attraversare degli anni davvero bui.

E io li ho attraversati, eh. Sono stato per un po' dentro la scena, anche solo per prendere e andare a vedere le jam, rappare ogni tanto, tirare fuori un EP ogni tanto. Però c'eravamo dentro, e siamo stati in giro fino al 2002/3 dove non c'era più niente. C'erano solo botte da orbi, gente che si menava all'infinito. Era una nicchia mega chiusa e stantia. Poi dopo per magia si è ripigliato tutto, perché penso faccia parte del ciclo delle cose.

Però tu lì eri già su altro, no?

Ma in realtà boh. Sono stato un talebano del rap per pochi anni, quando facevo il DJ, scratchavo e mi ascoltavo i dischi in base al tipo di rullante che c'era. Una roba da matti e tecnicamente sono stato così per anni. Poi a 18 anni mi sono comprato una Golf GL verde bottiglia, brutta, che non andava avanti. Aveva però un pianale con delle casse Bose, belle grosse, e lì ho scoperto veramente cosa vuol dire capire la musica, come suona. Lì mi si sono aperti gli occhi, da lì ho dedicato la carriera a far suonare bene la musica.

Tornando al disco: dopo che hai accettato la proposta di Oizo che è successo?

Da quanto ho capito si è messo subito a tagliare dei sample con il laptop. Mi ha detto che non ha usato manco le cuffie. Ha fatto un po' di ricerca campioni. Il tema principale delle nostre conversazioni era tipo io che gli mandavo dei pezzi e dicendogli "Potremmo fare questo". E lui mi rispondeva "Non ho Spotify". Lì non capivo, perché anche se non ce l'hai comunque te lo puoi andare a sentire ovunque, boh, YouTube. Ed è lì che mi ha confidato che non ascolta musica. Mai. Mi ha detto di non chiedergli perché. Io tipo: "Ma manco quando porti i tuoi figli a scuola con la macchina?" Zero. Lui prende la musica solo nel momento in cui dev'essere tagliata. Aveva sta cazzo di idea di fare un album rap in italiano. Sono il suo MC preferito: questa è l'unica sicurezza che ho nella vita. Sono il rapper preferito di Oizo.

Tra l'altro lo pronunci all'italiana. Lui non ti dice mai di pronunciarlo Oiseau?

Io lo dico all'italiana perché non me ne frega un cazzo. Se vuole che dica Oiseau mi deve pagare.

Zio guarda che lo dici nel primo pezzo del disco, Foie Gras.

Impossibile.

Te lo giuro [a questo punto Phra apre Spotify].

Nooo ma che cazzo dici. No raga. Mamma mia. Minchia non me ne sono reso conto. È nella sporca dell'intro. Nooo mi butto già dal balcone. Che figura di merda.

Stavolta hai pure cantato comunque. Non solo strofe, anche ritornelli.

Funzionava così: lui mi mandava il beat e io ci cantavo sopra senza le parole, tipo con parole senza senso, un po' italiano un po' inglesizzato. Gli mandavo i flow e lui mi rispondeva "Bello" o "Meno bello" perché volevo che fosse proprio contento. Pian piano mi mandava i beat e nel computer ne ho molti che alla fine non sono andati nel disco. Non perché non mi piacessero, ma perché magari non mi veniva. È stato tutto molto naturale.

Poi ti sei portato dietro anche Frah Quintale.

Sì, tra l'altro mi ha dato una mano a scrivere alcuni pezzi tra cui Hot in Her. Era l'ultimo pezzo da chiudere dell'album e dovevo farlo in mezza giornata. Oizo mi ha detto che dovevamo chiuderlo subito perché doveva chiudere il mix, dato che aveva affittato lo studio per due giorni. Poi dopo doveva fare il film, quindi non ci voleva più pensare. Molto preciso lui, nonostante la sua musica sia tutto fuorché quadrata. È davvero simpatico il tipo. Però ho sempre avuto questo timore referenziale nei suoi confronti, perché di base penso sia un po' il padre di tanta gente come me. Stimi tanto le persone che sembrano non farsi problemi a fare il cazzo che vogliono. E questo è un tema concreto nella musica.

Ma lui come l'hai conosciuto?

A una certa coi Crookers ci siamo ritrovati con un po' di francesi, tipo Teki Latex, Cassius e compagnia, che ci dicevano: "Abbiamo parlato con Oizo. A lui non piace mai nessuno, però parla bene di voi." Al che mi sono ritrovato al Melt Festival dove sapevo che ci sarebbe stato anche lui: io però sono un tipo riservato e non sempre riesco ad accendere il supereroe. Quindi ero un po' teso. Quando l'ho incrociato era alla fine fine del festival, quindi alle 6 e mezza di mattina. Si è messo dritto davanti a me, ha fatto il saluto militare guardandomi e se n'è andato. Manco una parola! Mi ha mandato fuori di testa. Ho pensato: "Ma certo, sì cazzo. Come ho potuto pensare che non sarebbe andata così?"

Da lì ci siamo beccati un po' di volte parlando sempre poco. Io e Oizo alla fine non è che facciamo queste gran chiacchierate. Quelle che abbiamo fatto ultimamente sono tipo quanto ci fanno cagare i DJ di adesso, che sono tipo tutte mezze modelle e mettono musica inascoltabile. Abbiamo anche parlato di macchine, perché a lui piacciono. Ha una piccola collezione di Range Rover d'epoca. È un tipo molto a cazzi suoi e fa bene. Una volta che ti sistemi la parte sentimentale te la vivi meglio, perché hai quella sicurezza che ti fa vivere molto più serenamente.

E tu come sei? Sei uno metodico?

Non lo ero ma lo sono diventato. Infatti se cerchi di entrare nella mia quotidianità un po' sbarello. Invecchiando sono diventato sempre più attento a mantenere una sorta di routine che so che mi può far stare bene. Non è detto che sia quella giusta, forse quella vera non l'ho ancora provata. Però credo sia molto importante darsi delle regole.

Quindi tu vieni qui in studio già dalla mattina?

No, la mattina non si tocca. Perché non funziono proprio, a meno che non sia una mattina particolarmente saggia. Non è che vado a letto tardi, tipo all'1 e mezza. Mi sveglio tra le 7 e mezza e le 9 e mezza. Colazione è la prima cosa. La mia routine inizia che vorrei stare zitto. Musica poca. Oppure vado al bar e parlo col gestore che mi sta simpaticissimo. Da lì in poi ho un momento della giornata che riservo allo stare male. Detto così sembra che sono Kanye. Ma in quel momento cerco di concentrare tutte le ansie. Commercialista, cazzi, mazzi, contratti: tutte le robe che non mi piace fare le concentro lì. Poi andavo in allenarmi, scaricavo tutto, pranzo e poi in studio. E lì sono pronto per essere preso bene, a fare musica. Poi ci sto finché non voglio fare cena.

Mi sto scoprendo a questa età a essere così, dopo 12 anni a non avere una regola dettata da me ma da altri. Perché dovevo avere l'aereo a quell'ora lì, il driver a quell'ora lì. E uguale con la musica e con gli amici. Faccio delle grandi litigate. Sto diventando il vecchio scorbutico che vuole bene a tutti, è molto dolce, si innamora eccetera: però cazzo dovete lasciarmi stare.