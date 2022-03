Non che siano stati propriamente rosei per gli altri, ma c'è da dire che gli ultimi due anni di Egreen sono stati davvero uno schifo. A stravolgere completamente la vita del rapper è stata una telefonata, novembre 2020. Il ricovero della madre a Bogotà , il ritorno in Colombia per starle vicino, 6 mesi nei panni di badante e l'inevitabile crisi esistenziale/artistica di un uomo senza una vera terra e di un rapper che a 37 anni non ha ancora ottenuto l'attenzione che merita. E con Nicolás , il lungo album di ritorno in cui vengono raccontate tutte queste cose, Gigi si merita tutta l'attenzione di questo mondo.

Quindi sei tornato in Italia qualche mese fa e da allora hai mantenuto un profilo basso.

La storia è che a novembre 2020 mia madre è stata ricoverata d'urgenza per ustioni di secondo e terzo grado su mani, collo, petto, braccia. È stato un incidente domestico. Ora sta meglio, sta facendo terapie laser. Sono tornato in Italia anche per questo, e poi perché non ce la facevo più a stare lì. Lì è un disastro. Non ne faccio un vanto, sono stato proprio male in quei mesi.

Anche mentalmente?

Sì, io questa cosa non l'ho mai sbandierata. Ma ultimamente nei dischi della gente gli stati d'animo e le depressioni vengono mercificati un po' troppo. È giusto parlarne, perché per molto tempo nell'hip hop è stato un tabù. Non va bene neanche l'opposto però: oggi è diventato un po' come l'ariete del marketing globale. Perché così togli peso al problema. Nell'ultimo periodo era diventata una roba assurda Milano: ti ritrovavi al bar a parlare di come va col tuo analista. È come se a Milano fosse diventata una cosa fashion.

Sì, poi appena prima che arrivasse il casino degli ultimi due anni tu avevi fatto uscire un disco in major.

Sì, una settimana prima. Ti giuro: è stato un susseguirsi assurdo di cose nella mia vita personale e professionale. Me n'è capitata una dietro l'altra. E alla fine ho dovuto accudire una persona per 6 mesi. Lì in Colombia il sistema sanitario è filo-americano, per cui se hai i soldi puoi curarti, altrimenti niente. L'ustione più grave ce l'aveva sul collo, e lì ci sono voluti dei trapianti di pelle. Io non ho mai avuto il cordone ombelicale troppo attaccato a mia madre. Quando è successa questa cosa, una cugina mi ha chiamato dicendomi: "Guarda che la situazione non è delle migliori". Io in 3 giorni ho fatto le valigie, con dentro la console, e sono volato in là con solo un biglietto di andata. Soldi zero, non sapevo quando e se sarei tornato. Ho avuto dei momenti in cui mi sono detto: e adesso?

E poi?

Poi è cascato dal cielo questo disco. Fra giugno e agosto 2021 l'ho scritto tutto. Si sono creati i presupposti per tornare. La mia reazione tornando qui è stata come quella di un ex-carcerato che torna in libertà, comunque traumatizzato.

Nel primo video di ritorno, Incubi, c'è una sequenza in cui fai a pezzi e rifondi il tuo anello. Che significato ha?

Un mio caro amico fa gioielli e dall'Italia mi dicevano tutti: "Oh, filma il viaggio di ritorno! Quella roba può servire." Ho voluto unire il ritorno con l'anello. Io non sono uno da orologi, catene, ecc. L'unico anello però è importante. Allora sono andato da Leo, l'abbiamo distrutto e l'abbiamo fuso in uno stampo nuovo.

E dentro all'anello noto una piccola scritta "Vetra". In effetti in uno dei pezzi lo dici che sei l'ultimo dei Lords Of Vetra.

Sono entrato nei Lords of Vetra perché sono molto amico di loro. È una di quelle crew milanesi che hanno fatto la storia della fine anni Novanta. Gente che poi ha fatto cose davvero importanti. È ovvio che non fossi con loro nel periodo, sono semplicemente entrato qualche anno dopo in maniera onoraria ma pur sempre ufficiale. Quando sono entrato io stavano già facendo ognuno le sue cose.

Comunque sono rimasti abbastanza uniti. Oggi sembra strano, perché forse l'individualismo ha vinto un po' sul resto.

A me piace dire che non ci sono più le crew ma le dame di corte. Ci sono delle corti di persone forti, che sono arrivate anni fa a Milano grazie alla musica. E attorno a queste persone sono nati degli pseudo-collettivi, ma sono sostanzialmente tutte dame di corte. Una crew voleva dire rappresentare il bene più grande, il nome della crew. E adesso come dici tu è un trionfo dell'individualismo. È l'avverarsi delle profezie degli scrittori anticapitalisti dei primi anni Duemila.

Sbaglio o stiamo andando a scomodare Mark Fisher?

[ride] Bravissimo, io pensavo proprio lui. Ho letto Realismo Capitalista la scorsa estate e sono cose che non demonizzo neanche più, ma il futuro che viviamo non è quello che ci avevano promesso, ecco.

Fisher comunque usa sempre la musica come strumento di analisi della realtà. Secondo te è tutto perduto oppure può in qualche modo redimersi?

L'unica osservazione che faccio da quasi-vecchio è che l'energia anticonformista che c'era a Seattle nel '95 non è la stessa di quella di oggi. Sono un po' disilluso perché sono anni, già quando uscì Il Cuore e La Fame, che mi sento dire "Ah, ma adesso ritorna". Ma cosa deve ritornare? E comunque non è tornato un cazzo e sappiamo tutti perché.

C'è però uno spiraglio di luce più ideologico che musicale. Tutto quello che sta ruotando attorno al concetto di Web 3.0, dopo una lunga parentesi in cui il contenuto è stato gestito dai middle men. È sempre stato tutto centralizzato e controllato - fammela prendere larga perché si rischia sempre di pestare il merdone - questo concetto delle blockchain ridà un po' di libertà all'utente. Perché tagli tutti i tramiti e sei tu stesso il primo beneficiario del tuo contenuto. Dico solo che i tool ci sono e ci sono le alternative. Quello che mi spaventa un po' dell'Italia è che ancora non ci sia un vero dibattito su questa cosa.

Cosa vuoi che passi di questo disco?

Ho zero aspettative. Fino a quasi due anni fa lo dicevo come cliché del mio personaggio. Oggi sto dicendo a tutti che non so quanto bisogno ci fosse di questo disco, io ne ho avuto bisogno. Un singolo da 10 minuti non è propriamente qualcosa di comune, un cliché.

Ho visto che stai anche implementando la formula del cantato.

Sì, sto rischiando. Però a differenza di Fine Primo Tempo, dove ho cantato in una maniera diversa, qui l'ho fatto partendo da una comfort zone mia. Mi sono sentito di farlo. Poi c'è da dire che ho avuto la fortuna di registrare le demo a Bogotà da un ragazzo che usava molto l'autotune. Il fatto di avere lui mi ha spinto a buttarmi. Però ho maturato un rispetto per chi fa quella roba, perché mi sono reso conto cantando negli ultimi due Diario di Bordo che ci ho messo 5 minuti di orologio per registrare le due strofe e SEI ORE per beccare le note del ritornello. E allora lì ho visto sotto un'altra luce Sfera Ebbasta . Alla fine non è così facile come sembra.

Come mai hai provinato in Colombia ma registrato poi in Italia?

Perché io ho un feeling speciale col mio fonico che sta qui a Milano, a Corsico. In Colombia sono andato in uno studio serissimo a fare le voci, ma ormai con questa roba ci ho fatto pace: disco dopo disco mi rendo conto che il processo dev'essere per forza quello. Devi fare il demo, lo devi sentire, poi vai a fare le take che pensi siano quelle definitive ma non lo sono. E magari alla terza take ce la fai.

E il resto come te lo vivi ora? Il progetto Egreen, intendo.

Nonostante questa carica di ansia che ho sempre, mi sto vivendo tutto più alla leggera. Ora come ora la prendo sul "come va, va". Mi sto facendo un gran culo, perché fare un disco da solo e da indipendente ti carica di lavoro e responsabilità. Non mi precludo un ritorno in major un domani, non credo che le multinazionali siano da demonizzare a priori. Credo però che siano modelli di business dove devi essere consapevole al 100% che sei un prodotto. E anche consapevole di quello che stai facendo. Io sono tornato indipendente per necessità, dettata dal fatto che ho vomitato ettolitri di sangue a livello fiscale, per negligenza mia. Se non stai attento alle tasse sei fottuto. Devi conoscere bene tutte le varie fasi, clausole, royalties, e questo lo consiglio molto alle nuove generazioni di artisti. Siate consapevoli di cosa andate a fare.

Tu sei nato in Colombia, poi hai vissuto in Svizzera, Stati Uniti, Italia. Che effetto ti ha fatto?

E tra l'altro ora posso dire di aver vissuto di nuovo in Sudamerica. Comunque la triste verità, per come è andata la mia vita, è che mi sento uno senza identità. Ci sono molti casi analoghi ai miei in cui sono stati fatti percorsi di studio. Io che ho scelto una maniera del tutto alternativa per arrivare ai 37 anni ti dico: questa cosa su di me un po' grava. Arrivo là non sono di là, arrivo qui e sono di là. Sono apolide.