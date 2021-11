Una bestia rara come Ensi è impossibile da addomesticare. Non è un caso che uno dei freestyler più forti nella storia di questo Paese sia anche uno dei rapper più irriducibili in circolazione. Una cosa dovrà pur spiegare l'altra.

A conferma di questo, il rapper torinese ha iniziato nel 2020, con OGGI , un processo di ritorno/rinascita/rilancio personale e artistico. È letteralmente uscito dalla sua comfort zone di punchliner calibro .50 per esplorare suoni, approcci del tutto inusuali per la sua storia artistica. DOMANI è il secondo capitolo della trilogia, un EP interamente prodotto da Crookers e interamente capovolgente negli intenti. Beat pazzi e un coraggio artistico che aggiungono un'ulteriore spanna di distanza tra Jari e il resto della scena, spesso troppo presa a correre dietro i numeri. Qui i dischi di platino forse non arriveranno, ma si respira aria pulita, totale libertà esecutiva. E scusate se è poco.

Prima Oggi e poi l'EP Domani. Quindi faceva già tutto parte di un disegno?

Certo, avevo iniziato a rompere le scatole dall'inizio. Quando la gente all'inizio si lamentava per un solo EP dicevo: "Fidatevi di me, ché fa parte di un progetto più grande". Bisogna ascoltarli in serie. La trilogia è una formula a cui avevo già pensato ai tempi di Clash. Però il tempo non è stato dalla nostra, con gli ultimi due anni tutti a casa.

Si è dilatato un po' il tempo, nel senso che dovevano essere molto più ravvicinati i vari episodi della trilogia. È un po' il concept su qui volevo giocare, quello del tempo. Sicuramente non passerà un anno per vedere il terzo capitolo, come invece è capitato tra il primo e il secondo.

Domani è considerabile come un EP di transizione?

Ogni EP andrà considerato come un progetto a se stante, che è quello per cui mi sono battuto fin dall'inizio. A livello di concept, gli EP non sono così didascalici. Non è che l'oggi parlava della contemporaneità o di quello che faceva la società in quel momento. O Domani parla delle mie preoccupazioni del futuro e il terzo capitolo avrà un suo concept specifico. Semmai, c'è un grande cappello su questi tre progetti, un fil rouge che li collega ma ogni EP viaggia con le sue gambe e può esistere anche slegato dalla trilogia.

Sì, forse è più la trilogia a essere la transizione verso un nuovo capitolo.

Esattamente, questa cosa era assolutamente voluta. Al di là del fatto che a livello temporale mi immaginavo i 3 capitoli tutti vicini, sapevo comunque che non sarebbe stato semplice fare un concept nel concept. Effettivamente, non era proprio quello che volevo fare. L'esigenza artistica di fare 3 EP è stata anche uscire dalla mia zona di comfort e collaborare con producer e artisti con cui non avevo ancora fatto cose, o comunque poche. E soprattutto avere musicalmente dei mondi non definiti.

Mi sarebbe sempre piaciuto fare un EP con solo produttori nuovi della scena. C'era bisogno di un intero album, ma un intero album era forse un po' pretenzioso. Ecco che l'EP si prestava bene. Nel primo ho invitato Chris Nolan o Andry The Hitmaker. Per Domani volevo dare una visione futuristica di me e non ho pensato a nessun altro producer se non a Crookers, sin dall'inizio. Lui è stato coinvolto sin dalla fase embrionale del secondo capitolo. Ora che siamo andati a fondo ti dico la verità: mi sarebbe piaciuto fare proprio un disco con Phra [Crookers]. Perché i brani danno un bello spaccato di quello che possiamo fare insieme. Ma fuori è rimasta tanta roba. Abbiamo escluso tante tracce.

In effetti Crookers ha fatto dei beat pazzissimi, originali.

Sì, un sound molto di lettura, hip hop al 100% ma anche molto azzardato. I primi commenti che ho ricevuto, magari da quelli più sensibili e acculturati nell'hip hop, mi hanno detto che ho fatto una scelta molto difficile. Non in tanti l'avrebbero fatta ma proprio per questo spero venga premiata. Sono conscio che sia contro tendenza e questa roba non farà la gara per i numeri. Però abbiamo fatto ciò che ci andava di fare. E levandomi un piccolo sassolino dalla scarpa ti dico che sono uno dei pochi che se lo può permettere in questo momento. Intendo proprio di fare il cazzo che gli pare.

Sembra che gli altri siano dietro a tante dietrologie della discografia. Io non mi sono fatto ingannare da questa cosa e trovare in Crookers un altro che la pensa come me ci ha dato tanto coraggio. Spero che venga premiata questa cosa. Ma al di là di quello io sono sicuro che i fan del rap italiano saranno contenti, soprattutto oggi che sta uscendo tanta roba di media qualità. Abbiamo fatto una roba abbastanza estrema.

Fossi stato major avresti avuto la stessa libertà?

Forse sì, perché in tutti gli anni di major ho sempre fatto come mi pareva e nessuno ha mai voluto mettere il becco. Sarebbe stato lontano da loro e anche molto difficile per loro comunicarlo. Perché lavorando su larga scala in maniera industriale non riescono a darti il taglio giusto. Invece noi essendo una manifattura artigianale, dal produttore al consumatore, ci possiamo levare qualche sfizio. La nostra è una carne che sicuramente costa di più di quella del supermercato, però sai che la qualità è superiore e sai da dove viene, la filiera.

In più, ti sei concesso una forchetta molto ampia di feat: dagli emergenti tipo Silent Bob ai senior.

Vero. La scelta dei colleghi in questo progetto è stata molto, molto naturale. L'unica eccezione è Silent Bob ma solo perché solo fino a poco tempo fa non ci si conosceva. Ora mi ha dato ancora di più la prova di essere un ragazzo con cui ci siamo proprio trovati. Quando ti acchiappi come persona diventa un bel gol. Tra l'altro il suo ultimo disco, Piove Ancora, è uscito poco tempo fa.

Gli altri collaboratori, come Nex Cassel, sono young veterans, gente della mia generazione. Nerone negli ultimi 7-8 anni è diventato un fratello. Quando penso a questo EP mi viene in mente la parola istinto. Ce n'è tanto. C'è poca scacchiera, c'è tanta ricerca nella compattezza, nella coesione del progetto e nella bellezza musicale. Abbiamo fatto i pezzi che ci andava di fare.

E il terzo capitolo?

Per il terzo capitolo devo ancora capire un po' di cose. Sicuramente non passerà un anno come tra Oggi e Domani. Devo capire bene, anche perché quando lo presenterò sarà una cosa unica che non ho mai fatto e che in maniera anche in Italia si è fatta poco. Era una roba che volevo fare da un po': finalmente ho trovato le persone giuste per farla. Richiederà ancora qualche tempo. Nel frattempo abbiamo già annunciato delle date live. Il resto del tempo lo dedicherò al terzo capitolo, che vorrei far uscire a ridosso dell'estate.