Fino ai 18 anni, la vita di Janine Tshela Nzua, alias Epoque , è stata tutta casa-scuola. Inevitabile quindi che, al compimento della maggiore età, la rapper e cantante torinese abbia preso armi e bagagli per darsi al nomadismo più spensierato. Prima la Spagna, poi la Francia, fino addirittura alla Macedonia.

Ma è qui in Italia che la ragazza del 1992 ha deciso di ritornare, per lanciare la sua carriera nella musica: un'avventura afrobeat che deve sicuramente molto alle origini congolesi di Janine. Finora esiste una manciata di singoli suoi, di cui Cliché è l'ultimo, ma scorgere un futuro interessante a questo punto non è difficile. Ora è tempo anche per il Bel Paese di mettere sotto la giusta luce l'impronta afro.

Vivi sempre a Torino tu?

Sì, anche se mi sono sempre spostata. Ma Torino attualmente rimane la tappa più comoda che conosco, la città dove sto bene adesso. Rimane tutto un punto interrogativo, ma per ora sto bene.

Per quanto tempo è stata la tua casa?

Fino ai 18 anni sicuramente. D'estate mi spostavo dai parenti all'estero. Ma quando sono diventata maggiorenne ho preso la mia strada. Il mio primissimo viaggio indipendente è stato per un progetto in un teatro di Siviglia, in Andalusia. Da lì poi sono seguiti un sacco di viaggi. Tornavo a Torino, lavoravo un sacco tutto il giorno, tutti i giorni, per mettere soldi da parte. E poi ripartivo. Cercavo questi progetti di scenografia dell'Unione Europea. All'epoca ce n'era un sacco. Facevi fotografia, potevi lavorare in ambito cinematografico. Per cui avevo preso questa piega nomade. Facevo Spagna-Torino-Francia-Torino. Addirittura in Macedonia.

È stato liberatorio.

Sì, perché da giovane è stato sempre molto casa-scuola, casa, scuola. Quindi non era molto stimolante, non avevo rapporti, era una vita molto limitata. Anche solo andare a Bruxelles mi ha sbloccata. Anche sapere il francese mi ha aiutato. Ho preso la decisione a 18 anni di vedere cose nuove, conoscere nuove persone, imparare nuove lingue. E questo mi ha reso la persona che sono oggi.

Questo passato casa-scuola non è proprio quello di cui parla il tuo ultimo singolo, Cliché?

Sì, in realtà solo la scuola. Praticamente, dal momento che non potevo avere molti amici a casa, cercavo di farmeli a scuola. Creavo rapporti a scuola, perché era l'unico momento sociale. Quando però hanno iniziato a girare voci brutte su di me, piene di cliché quasi scontati, ci sono rimasta malissimo. Non ho mai scoperto chi avesse messo in giro quelle voci false, né perché. Cliché è stata la risposta a quelle voci sul mio conto che non ho mai avuto la possibilità di affrontare faccia a faccia. Uno sfogo che è arrivato anni dopo.

Non è da molto tempo che pubblichi cose tue, no? Prima facevi musica?

È iniziato tutto 3-4 anni fa quando ho incontrato il mio attuale produttore e manager, Di Gek. La musica però mi ha sempre affascinato. Mi ha sempre curato le ferite, mi ha sempre strappato un sorriso in momenti in cui era dura da tirare fuori. Sono sempre stata legata alla musica ma non ho mai pensato di farla. È sempre stato un bisogno, l'ho ascoltata talmente tanto che qualcosina mi è rimasto. È una cosa che mi risulta facile: captare melodie e ritmi. Così il mio produttore che lavorava già nella musica mi ha chiesto se fossi in grado, se fosse una strada che volevo intraprendere. Era un periodo in cui facevo tante cose ma confuse, così mi sono detta: perché no?

Oggi la musica quanto ti occupa la giornata?

Direi tutto il giorno. Dal momento che faccio un genere come l'afrobeat che si sta espandendo adesso in Italia, ci metto molto più tempo a ragionarci. Penso a come esprimerlo al meglio, come farlo capire, come renderlo nuovo e diverso rispetto a quello che già c'è all'estero. Mi occupa un sacco di tempo. Ci sono periodi in cui scrivo per 6 mesi e poi mi dedico ad altro. Ma è sempre tutto musica.

Pensi che il francese vada di moda ora in Italia?

Sì, diciamo che l'Italia si sta creando una sua identità e in questo la Francia è vicinissima. Abbiamo tantissime cose in comune. Il fatto di usare la lingua francese ci sta, perché fa parte dello stile europeo. Moltissimi artisti ormai sono a metà tra le due nazioni. Siamo la nuova America.

Prevedi un album prima o poi?

Più poi che prima. In questo momento mi sto concentrando sui singoli, appunto per riuscire a consolidare la mia musica. Sto sperimentando un sacco di cose, più stili ma con la stessa base afro. Sto pensando molto al mio futuro.