JustGabbo e la sua avventura con Twitch

Il fenomeno di Twitch è esploso anche in Italia da diversi anni ormai e la sua onda d'urto è stata cavalcata alla grande da molti content creator nostrani. La community italiana ha dimostrato di amare la compagnia degli streamer, ma guardarli giocare è solo uno dei tanti aspetti che convince gli utenti a tornare in chat quando arriva la notifica della live. Uno degli streamer che ha saputo interpretare meglio questi desideri è sicuramente Gabriele Gaiba, in arte JustGabbo o GaBBoDSQ a seconda della piattaforma di riferimento, ed è proprio dalla sue parole che emergono tutte le sfide più grandi che si nascondono dietro lo streaming su Twitch.

Ciao Gabbo, iniziamo dalle presentazioni, come ti piace descriverti a chi non ha mai sentito parlare di te?

Mi piace descrivermi come un ragazzo indipendente. Sono molto introverso ma il mondo del web ha fatto sì che riuscissi a superare tante barriere intorno a me e combattere tante mie debolezze. Il mio nickname viene semplicemente dell'abbreviazione del mio nome (Gabriele-Gabbo) e DSQ da una storia ormai datata 2006, un nome che usavo con un amico con cui giocavo a FIFA.

Per diventare uno YouTuber e poi uno streamer di Twitch bisogna essere davvero appassionati, dov'è nato il tuo amore per i videogiochi?

Fin da piccino giocavo ai videogiochi con mio papà. Iniziai da Formula 1 e FIFA 98 su PC, per poi passare alla Playstation con GTA, Crash Bandicoot, Dino Crisis e FIFA. Poi con il tempo ho continuato a condividere questa mia grande passione con gli amici, fino ai giochi online su XBOX, come Gears of War, Call of duty 4 e Bad Company.

JustGabbo © Gabriele Seghizzi

Quando hai capito che il tuo hobby poteva diventare un lavoro a tutti gli effetti?

L'ho capito stando al passo con i tempi. Ovviamente nel 2011 i guadagni erano davvero pochi, ma con il passare degli anni (e dei video), il web è cresciuto tanto e io con lui. Inizialmente lavoravo come metalmeccanico, tornavo a casa, facevo i video: è andata avanti così per 2 anni. Poi aprii il mio negozio di videogames ma andò male. Dal 2015 mi dedico solo al web e posso dire a tutti gli effetti che è il mio lavoro a tempo pieno.

Sei pieno di tatuaggi, c'è qualche storia che ci vuoi raccontare?

Ormai ho perso il conto di quanti ne ho. I soggetti sono molti: il primo è stato il simbolo cinese dell'amore, fatto con mia moglie 10 anni fa, poi c'è la scritta ''Believe in myself''. Credo sia uno dei più significativi, ho basato la mia vita sul significato di quella frase. Il leone sulla mano destra rappresenta la forza, mentre il lupo sulla mano sinistra simboleggia il coraggio.

Quali sono i tuoi giochi di riferimento al momento?

Il mio gioco di riferimento da ormai 4 anni è Rainbow Six. Credo di essermi fatto un nome nella community non tanto per essere forte, alla fine me la cavo, ma più che altro perché l'intrattenimento non è mai mancato. Però mi ritengo molto esperto, il gioco lo conosco in ogni suo aspetto.

Operatore e mappa preferiti di Rainbow Six Siege?

Operatore preferito in difesa Jager, mentre in attacco mi piacciono molto Zofia e Ace. Mappa senza dubbio Club House.

JustGabbo © Gabriele Seghizzi

Come sta andando la tua avventura su Twitch? Hai già raggiunto tutti i traguardi che ti eri posto o ci sono altri progetti che vorresti sviluppare?

La mia avventura su Twitch va alla grande! Non li chiamerei tanto ''Traguardi'', perché un traguardo segna la fine, ''Tappe'' per me è un termine molto più appropriato. Ogni tanto mi fisso delle tappe da raggiungere: la prima che è arrivata dopo appena due settimane, era quella di raggiungere le 1.000 sub, poi 5.000 e ora vorrei arrivare a 10.000, ma la strada è molto lunga. Il progetto che ho in mente ora è quello di sfruttare a pieno il mio nuovo spazio di lavoro, costruito in questi mesi, e ovviamente star bene con le persone che mi seguono.

Cosa ti differenzia dagli altri streamer? Cosa pensi che spinga la gente a seguirti costantemente?

Probabilmente sono molto maturo e responsabile. Do spesso molti consigli di vita ai ragazzi che mi seguono, ma sicuramente i miei colleghi non sono da meno. Interagisco molto con chi mi guarda. Do molta confidenza e allo stesso tempo permetto di darmi molta confidenza, questo rende partecipe lo spettatore e credo che sia la chiave per uno streaming di successo.

E la tua community? Cosa ha di diverso rispetto alle altre?

Sono molto rispettosi. Difficilmente c'è odio o cattiveria in chat. Non ho mai trasmesso queste cose, e la community è lo specchio dello streamer.

Ogni tanto fai vedere degli scorci della tua vita privata sui social, è difficile coniugare gli impegni di streamer e di padre?

Assolutamente sì, nella vita la cosa più difficile in assoluto è trovare un equilibrio in tutto. Nel mio caso è famiglia e lavoro, ma in altri casi può esserci amicizia, sport e tutto quello che rappresenta la vita. Riuscire a stare vicino a mia moglie e ai miei figli e gestire un lavoro come il mio, posso assicurare che non è affatto facile, soprattutto a livello mentale. Non puoi fermarti un attimo perché rischi di perdere tutto quello che hai fatto nei giorni/settimane/mesi precedenti.

JustGabbo © Gabriele Seghizzi

Com'è cambiato il tuo lavoro negli ultimi anni? È rimasto sempre uguale o pensi che si sia evoluto?

Si è evoluto a dismisura: nel 2011 bastava un gameplay con un microfono e la gente ti seguiva, mentre ora devi fare i tripli salti mortali per differenziarti. Credo che adesso per tenere le persone incollate devi essere al passo con la qualità video e soprattutto saper intrattenere. Ma anche questo penso che si evolverà nel corso del tempo. L'intrattenimento di 10 anni fa era diverso rispetto ad ora, e fra 10 anni il modo di intrattenere di adesso sarà vecchio. Le persone cambiano, lo spettatore cambia: è più esigente e di conseguenza ti porta a cambiare anche te stesso per stare al passo con i tempi.

In genere cosa ti piace fare quando sei offline?

Stare con mio figlio, mia moglie, vedere amici e guardare serie TV e film. A volte anche cucinare e creare piatti super!

Quale gioco attendi con più hype?