Gionnyscandal è andato a Pesca di tormentoni

Una nuova veste edonista, insomma, frutto di un periodo felice in una vita, la sua, che lo non è sempre stata. Ma, come mi ha spiegato il rapper nato in provincia di Matera, se uno è contento, perché non farlo sapere a tutti, magari con un bel (si spera) tormentone estivo? Non fa una piega, in effetti.

Eh, ce lo auguriamo tutti. Speriamo che lo diventi. Ci abbiamo pensato un po' e sulle prime eravamo anche un pelino frenati dagli eventi che sono successi nel mondo nel 2020. Avevamo paura che non fosse l'anno più adatto a un tormentone, ecco. Poi mi sono sentito con Fred [de Palma, ndr] e Boro Boro e un po' tutti loro e gli ho chiesto: "Ma voi cosa fate?", e alla fine la pensavano come me. Qualsiasi cosa succeda, la musica esiste sempre, anche se con le cuffiette a casa. Anche se non c'è la discoteca, c'è comunque la musica.

Esatto! Per fortuna siamo tutti amici e ci scambiamo sempre pareri e consigli. Ci mandiamo anche i pezzi in anteprima: siamo un po' come i vecchietti al bar che discutono della pensione, solo che noi parliamo di tormentoni e musica.

Sicuramente si andrà in vacanza, sicuramente ci saranno quelli che rispetteranno le regole e quelli che no. Dal punto di vista musicale, l'unico handicap che abbiamo noi sono le discoteche e i concerti. Le macchine possono circolare, le spiagge saranno aperte con qualche restrizione. Sarà un'estate come tutte le altre, solo con un po' di occhio dietro, con un po' più di accortezza.

