Hell Raton sembra nato per fare il giudice di X Factor

La domanda che viene fatta più spesso a Hell Raton , ultimamente, è "Eri teso prima di fare il giudice di X Factor ?". Me l'ha confidato prima della chiacchierata che è riportata qui sotto. Ma a differenza di quello che tutti potrebbero pensare da un pesce fuor d'acqua come lui (nel senso, è la sua prima esperienza TV), la risposta è no .

No, perché Manuel Zappadu , sardo classe 1990 e fiero cofondatore di Machete , è uno che nella vita ha sempre fatto i compiti, a patto che i compiti se li fosse dati sempre lui. La preparazione al palcoscenico ce l'ha già da molto (ce li ricordiamo gli Hellmuzik al Culture Clash 2017?), il metodo pure, la parlantina a profusione e l'abitudine allo stress dei riflettori anche. Insomma, se c'era qualcuno che non doveva essere teso prima dell'inizio di X Factor, quello è il nostro amico rapper socio di Salmo .

In ogni caso, anche quel pizzico di timidezza iniziale ormai se n'è bell'e andato con le prime puntate. Ora, l'entusiasmo e la voglia di "spaccare i culi" sono al massimo livello raggiungibile, tanto da fare sembrare Manuelito fatto apposta per lo show. Vedere per credere, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno oppure on demand su Sky Go o NOW TV.

Allora, come sta andando la vita da giudice di X Factor?

Sta andando benissimo, oltre le aspettative. Io sono una persona che non è mai soddisfatta del proprio operato. Mi sono preparato tanto per arrivare pronto, col linguaggio televisivo. Per adesso sono soddisfatto, ed è una cosa molto rara.

Mi sembra che la soddisfazione sia condivisa un po' da tutti.

La soddisfazione arriva proprio da quello. Sai, c’erano non pochi pregiudizi sul nostro genere musicale. Mi è piaciuto che sono riuscito nel mio piccolo a smentire un po’ l’opinione pubblica, a dire: “Guardate che i rapper possono avere anche altre sfaccettature, un lato imprenditoriale, non solo un lato slang, cattivo e provocatorio”. Anche il grande pubblico ha recepito la cosa, quindi sono soddisfatto. Sono riuscito a raccontarmi sotto la giusta luce. E il merito è anche di tutto il team di produzione e montaggio. Io sono un diamante grezzo. Sono loro ad avermi limato bene. Io che di solito non sono mai contento delle cose, ho la condanna di Walt Disney, non sono mai soddisfatto. Quando streammavo su Twitch non ero mai contento. Ma stavolta lo sono, e sembrava impossibile.

È vero quello che dici: sotto i video YouTube di X Factor il commento classico è “Comunque io Hell Raton lo facevo più zarro”

Eh sì ma succede spesso. Ed è anche un mea culpa. Ho iniziato sulle piattaforme di streaming per provare a raccontare il dietro alle quinte, perché magari la gente vedeva solo la facciata di Hell Raton. Oppure traduceva in italiano le rime e pensava magari "OK, questo è uno stronzo". Io dico che bisogna dare sempre l'esempio con le azioni. Bisogna far capire anche la persona che c'è dietro l'artista. Molto spesso mi calo nella parte di Hell Raton come un attore: sono incazzato in quel momento e ho bisogno di sfogare tutto su un foglio. Ma dietro a ogni artista c'è un mondo a 360 gradi.

Hell Raton © Hell Raton/Sky

Hai individuato già qualche concorrente che ti piace?

Ci sono delle band molto interessanti quest'anno, anche molti ragazzi giovani che hanno spaccato i culi. Nelle prime interviste dove non si poteva spoilerare troppo ho detto a tutti di prepararsi, perché quest'anno arrivano ragazzi di talento. Nelle prime due puntate credo che l'abbiano capito tutti. Ogni talento mi emozionava.

Beh, ho visto Manuel Agnelli piangere addirittura sulla performance di Casadilego.

Assurdo, sì. Anche My Drama ci ha lasciati senza parole. Lì ti puoi preparare quanto vuoi al linguaggio televisivo. Poi arriva di colpo l'emotivo e ti spiazza, e lì esce la persona vera e propria. Sai, anche Manuel che è una colonna portante della musica, molto rigido, molto paterno (pure Mika glielo dice: "Tu sei tanto papà"), beh, quando arriva una Casadilego pure lui rimane spiazzato. Quando hai di fronte il talento vero, non c'è preparazione che tenga. Lui poi è una persona incredibile, simpaticissima. Ho la fortuna di essermi seduto di fianco a colleghi con la mentalità aperta. Ognuno difende i suoi pilastri e le proprie idee, com'è giusto che sia. Però non c'è pregiudizio né chiusura mentale. Ci ascoltiamo molto e apertamente. Se uno di noi fa uno sbaglio, il passo indietro lo si fa facilmente. Anche questo mi ha spiazzato. Poi magari litigheremo in futuro, ma per come è cominciato è una bomba. Sono davvero fortunato ad aver trovato un ambiente così favorevole, pieno di dialogo e confronto.

Poi vabbè, le selezioni di X Factor vogliono dire anche tanti casi umani. Vi divertirete parecchio.

Sì, ti dico la verità. Ne arriveranno. Io giustamente non posso andarci giù pesante perché comunque è la mia prima esperienza televisiva. Ma se penso a certi concorrenti ancora mi viene da ridere. Io poi ho avuto questo pregio/difetto per cui non riesco a dire le bugie, né tantomeno riesce il mio volto. Quindi molto spesso sto sul cazzo alle persone. Se ti dico una balla, me lo leggi in faccia in 2 secondi. Quindi preferisco dirti la verità e magari farti incazzare!

E i tuoi soci Machete tipo Salmo cosa dicono di questa avventura televisiva?

Ti dirò la verità: loro sono tutti contenti. Sono una curva indemoniata in tutta Italia. Ci sono i miei amici sardi che studiano un po' in giro e mi mandano i video di loro infiammati davanti alla TV. Salmo invece è giù in Sardegna insieme agli altri miei amici. Guardano tutte le puntate, mi stanno supportando molto. Ricevo tutti i giorni una valanga di messaggi, non riesco più a stare appresso al cellulare. Chiedo scusa a tutti quelli che mi stanno scrivendo, ma è difficile rispondere a tutti. Piano piano lo faccio, promesso.

X Factor sta inevitabilmente mettendo un po' da parte il tuo lavoro nella musica. Ma c'è da dire che come artista solista non hai mai avuto troppa fretta di pubblicare dischi, no?

No, infatti. Tu lo sai perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti era per il Culture Clash: io preferisco fare pochi progetti ma buoni. Io senza presunzione ho sempre preso come esempio di produttore discografico Dr. Dre. Mi piace circondarmi di musicisti e uscire con un mio pezzo quando me la sento. Poi sono uno molto di pancia. Non sto a creare il progetto a tavolino. Quando mi viene da fare un Machete Mixtape con gli altri, mi ci tuffo. Nel Mixtape 4 io avevo più strofe e canzoni da sdoganare, ho 10 anni di canzoni che non ho mai fatto uscire. Però a me basta farle sentire ai miei amici, mi dicono "Wow, che figata" e sono contento così. Nel caso specifico del Machete Mixtape 4 non usciva un featuring mio e di Salmo da parecchio tempo e allora ho detto: "No, raga, io voglio che l'attenzione si concentri qua". E così è stato. Poi, come dici giustamente tu il mio nome da solista non esce spesso. Però sono creditato su tutti i dischi Machete che escono.

No, certo, intendevo proprio solista. Immagino che la gestione delle produzioni della Machete sia un bel lavorone.

Sì, come ogni cosa che richiede creatività. La creatività è una linfa essenziale per le mie vene, però dopo un po' si esaurisce, perché richiede molte energie. Perché ti spremi come un'arancia. E allora devi riposarti un po'. Poi la gente non tiene conto che avere una label indipendente è una scommessa: la tua teoria può funzionare come non funzionare, è un 50-50. Noi nell'ultimo anno insieme a Slait abbiamo sfornato una decina di dischi almeno. Se realizzi che per ogni disco ci vogliono 6 mesi per lavorarlo e noi invece lo lavoriamo in 3 mesi, puoi immaginare quante energie spendiamo. Per fortuna Slait è instancabile: ho un compagno di avventure davvero speciale.

Hell Raton © Hell Raton/Sky

Ammazza: ma in tutto ciò riesci a dormire?

No, ti dico la verità: io sono una persona insonne. Ma non ne soffro. Molti lasciano la TV accesa in sottofondo, presente? Ecco, io devo lasciare la sia la TV che il computer accesi. Se lo spengo subito mi riempio di pensieri, tutte le strategie. L'unica che cosa che riesce a distrarre dai miei pensieri è il gaming.

Però quello non concilia molto il sonno.

No, infatti lì posso fare anche delle maratone senza dormire, anche se non fa bene. Lì è una questione di forza di volontà. Riesco a staccare quando è troppo. Non bisogna esagerare.

Io ti consiglio i libri. Tipo la biografia di Wagner: lì ti addormenti dopo 5 minuti.

Purtroppo maledico il fatto che non riesco a leggere tanto. E se dovessi iniziare un libro per addormentarmi mi incazzerei tantissimo, perché lascerei incompleti i libri ed è una cosa che non mi piace fare. Però apprezzo il tuo consiglio, so che è il consiglio più utile.