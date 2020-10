Highsnob: dopo lo Yin per fortuna arriva lo Yang

Come l'araba fenice, Mike Highsnob risorge dalle ceneri malinconiche e i fantasmi di Yin , album del 2019, con l'inevitabile controparte bianca, lo Yang . Non che il rapper cresciuto nei paraggi di La Spezia sia un fanatico di filosofia orientale, però, ecco, l'antico simbolo bianco e nero gli è tornato utile per descrivere un periodo di rinascita personale e artistica.

È tornato pure, almeno per un pezzo, insieme all'ex socio dei Bushwaka , Samuel Heron , in uno dei primi singoli che ha anticipato l'uscita del disco. Chiamo Mike, vero nome Michele Matera, un pomeriggio di qualche settimana fa e mi risponde più pimpante che mai. Forse anche perché, in fin dei conti, Yang è il suo primo album ufficiale.

Insomma, fra Yin e Yang prevale il secondo.

Sì, che poi non sono uno di quei fissati con la filosofia orientale, eh. Però il concept si legava bene a quest'esperienza personale da cui poi è scaturito poi tutto il progetto. Prevale lo Yang, il bianco, il positivo. Riascoltandolo adesso però non è esattamente positivo, c'è un sacco di malinconia. Ma quello fa parte di me, a riascoltarlo a posteriori non sono riuscito del tutto nell'intento. Ma il mio intento non era quello di fare musica "funny", era più il metodo di approccio a essere positivo. Doveva portare a me qualcosa di positivo, e a livello personale è successo. Mi sono tirato positività addosso, venendo da Yin che era un periodo molto buio. E quindi lo Yang in questo senso è più personale e privato che "musicale". Poi in un modo o nell'altro si sta trasformando in musica lo stesso.

Forse più che in passato emerge una spiccata versatilità tua, in termini di stili.

Sì, e pensa che ho anche eliminato delle cose superflue. Dal 2016 al 2018 forse è stato un brainstorming un bel po' lungo, per quanto la prima parte di quel periodo, quindi da Harley Quinn a poco prima del dissing con Fedez , era esattamente il La giusto del mio percorso. Poi però ci sono state delle cose di mezzo che mi sono servite ma che mi hanno spostato un po' dalle mie cose. Adesso che ho fatto tutto il giro completo ora ho capito benissimo qual è per me il futuro a livello musicale. In termini di scrittura ho eliminato alcune cose, come le punchline un po' forzate o quelle figure un po' meme che magari nell'immediato servono ma poi no.

Anche perché, poi, legarsi troppo ai trend e agli eventi del momento localizzano troppo una canzone nel tempo. Per cui un mese dopo che l'ascolti ti sembra già vecchia.

Assolutamente, ma vale anche quando inserisci un calciatore o un politico. Nel momento in cui quel personaggio o quel politico è finito, è finita anche la canzone. Sto scrivendo tanto e questo periodo dura da tanto, però mi è servito a capire alcune cose.

E con Junior Cally siete già al Wannabe Vol. 3: quanti ne farete?

Guarda, il Vol. 4 è già pronto e ce lo stiamo ascoltando da un paio di mesi ormai. E io uso questo come feedback personale: quando ascolto così tanto una traccia vuol dire che mi piace. I Wannabe andranno avanti di parecchio e ti posso dire che d'ora in poi sarà tutto molto nuovo, ci aspetta un periodo di totale novità. Anche al di fuori dei vari episodi Wannabe, dove cerchiamo comunque di aggiungere sempre qualcosa.

Ma a questo punto fate un album a 4 mani e lo chiamate Wannabe.

Fidati, sono molto molto attento su tutto. Il mio cervello è fatto di tanti cassetti con tante idee. Mano a mano che trovo il periodo giusto e la chiave giusta, apro il cassetto e comincio a tirare fuori le idee. Poi non posso dirti tanto di più, però sta bollendo in pentola tanta di quella roba di cui sono soddisfatto già ora, che è in fase embrionale. Ne riparliamo tra un po'.

In uno di questi cassetti c'era anche la reunion dei Bushwaka con Samuel Heron in Per odiarti non ho tempo?

Non è propriamente una reunion, però c'era la voglia di fare di nuovo un pezzo assieme. Se no, dopo tanti anni, uno pensa per davvero che ci siamo divisi a livello personale. Era importante farlo adesso e farlo in questa maniera, utilizzando sonorità affini al mio e al suo percorso, che fossero affini al progetto mio. E ha funzionato. I Bushwaka sono ancora in stand by, ci sono un sacco di idee, io e Samuel ci siamo visti tantissimo ultimamente. Ma sono ancora in off per ora. Quando il momento sarà propizio, chissà. Se vogliamo riaprire quel cassetto sappiamo già cosa fare. Per ora era importante dare un segnale del fatto che ci vediamo ancora e ci vogliamo bene. Avevamo bisogno di rifare un pezzo assieme: siamo sempre stati abituati a lavorare insieme. Dopo 4 anni ci voleva, c'era nostalgia sul metodo di lavoro.