Non c'è due senza Il Tre

Al momento di questa intervista, Il Tre era giustamente una corda di violino: il suo primo album, Ali - Per chi non ha un posto nel mondo , era uscito da pochissimi giorni. Lui aveva tante aspettative, ma zero riferimenti su come gestire la cosa, essendo abituato a viaggiare sui singoli (per quanto di successo).

Oggi sappiamo che il disco ha toccato il primo posto della classifica Fimi, quindi le risposte qui sotto possiamo leggerle con il sorriso, consapevoli del lieto fine della vicenda. In fondo il primo disco non si scorda mai e Guido Senia , rapper romano classe '97, non fa certo eccezione.

Come hai vissuto questa cosa del primo disco?

Sicuramente un'emozione forte. Perché uscendo con un singolo magari posso avere qualche riferimento, se sta andando bene o se sta andando male. Uscire con un disco è più complicato e per me è la prima volta. Quindi non so su cosa basarmi. Chiaramente c'è tensione. Ma fa parte del gioco e del mio lavoro. Sentivo l'esigenza di far uscire un prodotto del genere, un album, una raccolta di canzoni. Sicuramente sono teso.

Sì, un album è più complesso. Non bastasse, hai fatto anche uscire un mini documentario.

Sì, racconta e racchiude tutta la mia vita. La mia storia dai miei 14-15 anni fino a oggi che ho 23 anni.

Non bastava neanche un solo titolo del disco: Ali - Per chi non ha un posto nel mondo.

Sì, è formato da due titoli e forse sono legato più al secondo. Proprio perché è un discorso di concepire l'album come una specie di posto sicuro, di rifugio. Per fare sì che tutti si immedesimino con questo concetto.

Sento un po' ovunque una passione per la musica classica. Da dove arriva?

Vero. Io sono innamorato completamente di questi strumenti musicali che senti nel disco, come il violino, la chitarra, il pianoforte. Molto spesso come dici tu si sentono dei riferimenti classici quindi. Ho selezionato questi beat appositamente, lo volevo davvero tanto. L'essere innovativo e portare un nuovo stile è fondamentale per la mia crescita. Poi chiaramente, a mio modo. Credo che fino a oggi il mio punto forte è stato quello di essere diverso. E onestamente mi ci sento, in tutto e per tutto. È giusto così.

E l'extrabeat velocissimo in pezzi come Apollo è un modo di essere o uno sfoggio di tecnica?

Quello è semplicemente il mio cavallo di battaglia. È da dove vengo io. Sono nato così, facendo quella roba lì. Ed è giusto che la porti avanti: un po' perché mi piace, un po' perché onestamente mi viene bene.

Ti sei sentito in dovere di fare anche un terzo episodio di Cracovia.

Sì, perché non c'è due senza tre. Anzi, non c'è due senza IL TRE. Era un po' chiamata come cosa: sono nato il 3 settembre, nella mia famiglia siamo in 3. È un numero un po' speciale il 3. Non so se ci sarà una parte 4. Onestamente non so dirti se sì o no. Vedremo col tempo quello che accadrà. Però la volontà di fare una parte 3 c'era ed è uscita nel momento giusto.

Nel 2019 hai partecipato al disco di Junior Cally: come mai non c'è lui nel tuo?

Mah, diciamo che non è nato un pezzo che ci soddisfacesse. Non è che non ci stimiamo più o non ci rispettiamo più, eh. Siamo amici, parliamo di qua e di là. Poi se in futuro ci sarà occasione per fare un altro pezzo, ma ben venga. Quella del feat nel suo disco è stata una cosa un po' casuale. Ora ci siamo un po' persi di vista perché nel momento in cui stavo scrivendo e registrando il disco lui era a Sanremo. Poi, tra una cosa e l'altra gli eventi non ci hanno fatto più incontrare. Ma prima o poi lo rifacciamo.

Sei dotato ma ancora giovane: che margini di miglioramento vedi in futuro?