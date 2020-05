Inoki ha ancora un arsenale di cartucce da sparare

La tempolinea che coincide con la carriera di Inoki è quella di un rapper che ha fatto tanto, visto tanto e detto tanto. Il suo carattere irriducibile gli ha spesso appioppato la parte dello scomodo, dell'attaccabrighe/rime, del difensore del rap nudo e crudo in contrapposizione a tutti quelli che, diciamo, hanno scelto la strada più facile, quella luccicante e forse molto spesso più frivola.

L'unica cosa certa però, è che in tutti questi anni Fabiano Ballarin ha goduto di una libertà come pochi altri suoi colleghi, proprio in virtù di questa natura combattiva, costante ma nomade. Tant'è che il suo ultimo singolo si chiama proprio così, Nomade , e a suo dire "sarebbe stato vero dieci anni fa come fra 10 anni". È il ritorno di un rapper che ha detto tanto ma ha ancora tanto da dire, un pioniere di questa arte che vuole dimostrare di essere a suo perfetto agio su un beat di domani. E che ora, dopo tutti questi anni, pretende il giusto riconoscimento per ciò che ha dato al rap.

Davvero sei sempre stato così Nomade?

Assolutamente sì. È da quando ero bambino che mi spostano da un posto all’altro. Questa abitudine è iniziata per forza di cose, al di là della mia volontà. Poi mi è rimasta e alla fine ho cercato di svilupparla e portarla a mio favore.

Quindi non ti sei trovato benissimo in questi ultimi mesi.

Eh no, non molto bene. Ma come credo tutti. Però, per uno come me che era abituato a spostarsi tanto, è stata particolarmente dura, sì. Eppure questa canzone non è il risultato del lockdown. L’avevo scritta l’estate scorsa, in una fase in cui nomadeggiavo allegramente. Nel tempo l’abbiamo fatta evolvere musicalmente, perché all’inizio la base era molto old school, che non c’entrava niente col suono di adesso. Ma è una canzone che mi rappresenta sempre, poteva uscire 10 anni fa come tra 10 anni e non sarebbe cambiato niente. Questo però poteva essere il momento giusto, anche perché dopo tutta ‘sta clausura abbiamo tutti un po’ la voglia di nomadismo.

Cosa ti ha spinto a sostituire la base old school con una di adesso?

C’è la voglia e la necessità di cavalcare un po’ il sound di domani. Dopo aver fatto per anni le cose classiche, c’è un po’ la necessità di spaziare nel nuovo suono.

In questi due anni di “silenzio discografico” hai ragionato un po’ su passato, presente e futuro?

Sì, a partire dal sound moderno e soprattutto farmelo stare simpatico. Sai, non è facile per uno che è cresciuto col sound vecchia scuola avvicinarsi alle cose nuove. Però mi pare di avercela fatta. È stata la sfida che mi ha impegnato di più in questo momento. Ora è il momento di darci dentro.

C’è questa specie di rincorrersi fra momenti in etichette major e non major nella tua carriera. Sembra quasi che tu non riesca a stare major per troppo tempo, non credi?

Eh, infatti [ride]. Però, sai, ora sono più maturo, più pronto. Quando sei più giovane sei meno incline a sottostare a certi tipi di cose.

Forse anche più disilluso ora.

Sì, e anche molto più pragmatico. Molto più cosciente e consapevole. Diciamo che sono sempre stato uno che, se c’è da lanciarsi, si lancia. Però ci dev’essere anche da lanciarsi. Ci dev’essere anche il tappeto sotto: poi ci si lancia.

Lo consideri un ritorno o ci sei sempre stato?

Ci sono sempre stato. Spero di arrivare nel mainstream nel modo che merito, cosa che in realtà non è successa neanche ai tempi. So bene che fino in fondo uno non riuscirà mai a essere capito. Figurati che a volte manco da solo mi capisco. Però sì, visto che sono ancora in tempo ci voglio provare ancora. Ho ancora cartucce da sparare, ho energia e tecnica per andare su qualsiasi sound. Quindi sarebbe un peccato non farlo, non provarci. L’ho capito io, l’ha capito la gente che ha creduto in me, diamoci dentro allora. Anche perché, un rapper che fa da 20 anni le cose in un certo modo, perché non dargli quello che merita? Tutto questo, in un momento in cui l’underground, poverino, non ha nessuno di forte. Con tutta ‘sta ondata mainstream è venuto proprio a mancare tutto quell’humus underground che c’era prima.

Ma anche perché l’imprinting del rapper che inizia oggi passa necessariamente per la sete di fama, da subito.

La fama, i soldi, la figa e la droga. Adesso sono tutti così, magari c’è anche qualcun altro che ti racconta un’altra storia, specie i ragazzi più piccoli. Oggi i ragazzi crescono senza alternative, noi le alternative nella scena ce le avevamo. Questo mi dispiace. Poi, chi ha scelto di diventare così lo ha fatto per sua scelta, appunto. Ora però la scelta è poca.

Tant’è che, se due rapper si stanno sul cazzo, conviene di più fare un feat che un dissing. Senza fare nomi.

Questa cosa del dissing è un teatrino ormai, è uno spettacolino teatrale sui social. Ameno, questa è la mia impressione. Per come la vedo ancora, la competizione deve passare dalla parte tecnica e artistica, vedere chi è più forte e chi ha l’insulto su beat. Rappandolo. Adesso che è una roba di monologhi, sembriamo dei cabarettisti quando ci sfottiamo. Non è una cosa rap il dissing come lo vediamo oggi. A me più che dissare interessa fare musica, condividere. Il feat in particolare poi lo vivo tutto l’opposto di “ho fatto una collaborazione con quello almeno c’ho più hype e followers”. Io lo vivo ancora come, “ok, c’è un bello scambio, mettiamolo in pratica”.

Sul disco ce ne saranno di succosi, di feat?

Sul disco ancora non ci stiamo ragionando. Quello che mi premeva era innanzitutto avere un bel disco io. Quando hai in mano un bel disco allora puoi vedere se abbellirlo con qualche feat. Ma solo se c’è l’occasione giusta, non per convenienza.

Hai già adocchiato qualche giovane Skywalker con cui ti piacerebbe collaborare?