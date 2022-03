Kurolily è una veterana di Twitch

Se come noi bazzicate i canali Twitch dei content creator italiani, siete sicuramente finiti almeno una volta nella chat di Kurolily. Sara Stefanizzi è una veterana dello streaming di videogiochi che nel tempo è riuscita a costruire intorno a se una community fantastica senza mai fossilizzarsi su un titolo specifico. Lei gioca a tutti gli RPG che escono sul mercato e a volte le sue live hanno anche affrontato temi che si discostano dal mondo del gaming. Guardate cosa abbiamo scoperto facendo una chiacchierata con lei.

Come ti piace descriverti a chi non ha mai sentito parlare di te? Da dove viene il tuo nickname?

Ciao! Sono Sara in arte Kurolily e sono una videogiocatrice e content creator. La mia passione e il mio lavoro si uniscono nel mio canale Twitch, dove conduco live streaming dedicate ai videogiochi tutti i pomeriggi per cinque giorni alla settimana. Sono inoltre una lettrice accanita e ho diversi format live dedicati anche a libri e fumetti. Il mio nickname tradotto letteralmente dal Giapponese significa "Giglio Nero", che per me sta ad indicare la pecora nera della situazione, dato che fin da bambina ho sempre avuto una passione che veniva in passato discriminata.

Il setup di Kurolily © Red Bull

Per diventare uno streamer di Twitch bisogna essere davvero appassionati. Dov'è nato il tuo amore per i videogames?

Il mio amore per i videogiochi è nato in tenera età, mi facevo accompagnare da mia madre a casa di mio cugino che possedeva un PC solo per guardarlo giocare ore e ore a Prince of Persia. A sette anni ricevetti per il compleanno un Game Boy (che custodisco tuttora gelosamente ) e iniziò la mia avventura come videogiocatrice. Per fortuna i miei genitori non hanno mai ostacolato la mia passione durante l'infanzia, anche se crescendo iniziarono a non vederla di buon occhio. Probabilmente speravano che io smettessi piano piano con l'arrivo dell'età adulta, cosa che come vedete non è successa!

Quali sono i tuoi generi preferiti? E quali invece non riesci proprio a digerire?

Amo tantissimo il genere RPG (role playing game): tutte le avventure dove posso immedesimarmi nel protagonista e sconfiggere il nemico di turno. Il genere fantasy è quello che più mi attrae, ma ho amato anche diverse opere videoludiche fantascientifiche come il meraviglioso Mass Effect e non disdegno nemmeno l'ambientazione moderna. Mi piacciono le belle storie, specialmente se hanno un'ambientazione in grado di farmi immergere al massimo. Il genere che invece non riesco proprio a mandar giù è il platform. So che spezzerò un sacco di cuori essendo uno dei generi più amati, ma fin da piccola ho sempre avuto problemi a calcolare lo spazio dei salti, finendo irrimediabilmente in precipizi che portavano il mio personaggio alla morte.

Quando hai capito che il tuo hobby poteva diventare un lavoro vero?

Dopo più di quattro anni che facevo streaming con costanza, mi sono resa conto che la community che mi seguiva stava diventando solida e mi supportava il più possibile perché apprezzava il mio modo di fare intrattenimento. Ho scelto, non senza ponderare per quasi un anno, di lasciare il mio lavoro in un negozio di videogiochi per dedicarmi al ramo dell'intrattenimento full time, dato che mi rendevo conto di aver bisogno di più tempo ed energie per portare avanti seriamente la professione di content creator. Ad oggi sono cinque anni che faccio questo lavoro full time e sento di aver intrapreso la strada giusta per la mia carriera!

Quali sono i tuoi giochi di riferimento al momento?

Al momento sto giocando moltissimo a Lost Ark e Genshin Impact, due RPG che richiedono molto tempo e dedizione, sono attualmente anche i due giochi che in assoluto stanno assorbendo le mie giornate e tutto il mio tempo in live e fuori dal lavoro. Sono molto amati da me e dalla community che mi segue, passiamo i pomeriggi a confrontarci sulle meccaniche di gioco, i nuovi eventi e le tecniche per migliorare le performance dei nostri personaggi, dato che a breve arriverà anche in Europa il circuito competitivo per Lost Ark che è attualmente esport in Corea. Ho intenzione di darci dentro alla grande con gli allenamenti.

Come sta andando la tua avventura su Twitch? Hai già raggiunto tutti i traguardi che ti eri posta o ci sono altri progetti che vorresti sviluppare?

Twitch negli ultimi tre anni è finalmente decollato anche in Italia (complice la pandemia, purtroppo), ma nonostante io sia perennemente in movimento fra nuove uscite gaming ed eventi, non mi sento assolutamente arrivata. Non si fa in tempo a fissare un traguardo che subito ne arriva uno nuovo e ci si dimentica di quello vecchio. Questa passione e professione è così, bisogna reinventarsi di continuo! Ho raggiunto diversi traguardi importanti nella mia carriera, come quello di collaborare con grosse aziende di settore e altre che non erano particolarmente vicine al mondo del gaming, fattore che mi ha fatto capire quanto spazio di manovra ho per i miei progetti. E ne ho diversi che stanno bollendo in pentola, uno in particolare dedicato al mondo dei viaggi e delle live IRL. Mi piacerebbe moltissimo girare il mondo e conoscere videogiocatori da ogni parte del globo.

Cosa ti differenzia dagli altri streamer? Cosa pensi che spinga la gente a seguirti costantemente?

Sicuramente la mia dedizione agli RPG che vengono considerati molto di nicchia nel panorama streaming. Non seguo mai la moda del momento, gioco solamente ciò che mi appassiona davvero perché faccio delle mie emozioni il mio cavallo di battaglia. Spesso i ragazzi che mi seguono dicono di immergersi di più in un'avventura attraverso i miei occhi che giocandola da soli, e ciò è per me motivo di orgoglio. La spontaneità credo sia il motivo che spinge le persone ad avvicinarsi a me, mi può capitare di dire cose giuste o sbagliate, ma vengono sempre dal cuore.

E la tua community? Cosa ha di diverso rispetto alle altre?

La mia community è molto ampia ma è un luogo amichevole dove il rispetto è la regola fondamentale. Molti dei ragazzi hanno stretto delle forti amicizie, escono insieme a mangiarsi una pizza o si ritrovano alle fiere e sono sempre orgogliosa quando li vedo girare in gruppo, perché mi fa capire che, grazie anche all'aiuto dei miei moderatori, abbiamo creato un ambiente salubre per loro, dove potersi esprimere e divertire. Addirittura negli ultimi anni sono nate anche diverse coppie!

Com'è cambiato il tuo lavoro, e la tua passione, negli ultimi anni? È rimasto sempre uguale o pensi che si sia evoluto?

Nonostante la passione sia rimasta la stessa, negli ultimi anni il lavoro é cambiato enormemente. Sempre più aziende si sono accorte del potenziale della piattaforma Twitch e se prima la gran parte del mio lavoro si svolgeva a casa dal PC, ora mi trovo a presentare moltissimi eventi di persona, ad essere presente a fiere o a viaggiare per lanci incredibili delle nuove uscite gaming. E sta ancora cambiando, si evolve ed espande ogni giorno di più, siamo solo all'inizio.

In genere cosa ti piace fare quando sei offline?

Quando non sono al PC mi dedico alla lettura, ogni sera mi ritaglio almeno un'oretta per leggere qualcosa, che siano libri, manga o fumetti, mi rilasso e mi lascio trasportare dalla fantasia. Ho anche un gruppo di amici con cui gioco di ruolo dal vivo, Inntale, giochiamo a D&D e altri manuali, si creano delle situazioni surreali e le risate non mancano mai.

Che consigli daresti ad un/a ragazzo/a che volesse seguire le tue orme iniziando oggi?

Sicuramente gli direi di iniziare prendendo lo streaming come un hobby. Molte persone partono già con l'idea di farne una carriera, sottovalutando le difficoltà e la costanza che servono per avviare una professione simile. È possibile vedere il proprio pubblico che non cresce per anni e la cosa può demoralizzare i più, ma se dietro c'é la passione e la voglia di condividere quello che si ama, non c'è scoglio che piano piano non si può superare. Servono solo molta pazienza e costanza. In ogni caso è un'attività che anche praticata come hobby può aiutare tanti ad uscire dalla propria timidezza e aprirsi verso un mondo di opportunità.

