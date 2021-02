Nuovo record per Larissa Iapichino

Un altro record, anzi, tre, contando quelli personali, in un pomeriggio. Si potrebbe riassumere così l'esperienza di Larissa Iapichino ai Campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona 2021, che dopo aver fissato a 6,80 m la distanza massima raggiunta da un atleta Under20 nel salto in lungo outdoor, ha oggi fissato a 6,75 m quella indoor (ma in questo Under23). Ha migliorato il suo precedente record (6,40 m) sfiorando prima i 6,53 e poi i 6,70, spiccando infine il volo nel quinto salto e rendendo così memorabile il suo primo appuntamento stagionale del 2021. Un'impresa, tanto più per un'atleta così giovane (18 anni), eppure è l'ultima di una serie di successi che l'hanno vista fissare nuovi standard a ogni gara, sperando siano solo i primi di molti.

Quella di Ancona è stata anche la prima sfida che l'ha vista sfoggiare un nuovo gambale, che per lei ha un significato particolare. Le abbiamo fatto qualche domanda per saperne di più, ma anche per scoprire le sue sensazioni pre-gara, prima del suo pomeriggio di febbraio da incorniciare.

Ciao Larissa! Come stai e come procede la preparazione agli appuntamenti del 2021 che ti aspettano?

Ciao a tutti, sto bene grazie! La preparazione direi in bolla per gli appuntamenti indoor, pochi perché dopo i campionati U20 gareggerò agli assoluti sempre ad Ancona il 20-21 febbraio e poi dovrei partecipare agli Europei assoluti di Torun il 5-7 marzo. Di certo il clou della mia stagione sarà nell'outdoor debutto a Savona il 13 maggio, Golden Gala il 4 giugno e poi campionati di categoria e assoluti prima degli appuntamenti internazionali di luglio e agosto (ovvero gli Europei U20 a Tallin e i Mondiali U20 di Nairobi in Kenya).

Nonostante tutto lo scorso anno è stato un anno di record! Cosa si prova a compiere imprese del genere? E quali altri record punti a infrangere nel 2021?

Senz'altro appena ho realizzato la misura che ho fatto a Savona. L'emozione e la felicità sono state intense: rivedendo quelle immagini infatti il mio sorriso è lampante e non vedo l'ora di provare di nuovo quelle sensazioni, anche se appena atterrata non avevo realizzato. È sempre cosi per me, perché svuoto la testa mentre corro e salto.

Nel 2021 spero di battere i miei di record.

Parlaci della tua giornata tipo: per raggiungere grandi risultati quanto e come ti alleni, e quanto tempo dedichi alle tue passioni?

La mia giornata tipo a volte sembra davvero infinita. Sveglia alle 6:50 quando sono a scuola in presenza, lezione, alle 13:10 scappo a casa, pranzo, allenamento per 2 ore e mezzo o 3 (quindi dalle 14 alle 17), studio e infine cena.

Nello specifico, per quanto riguarda la mia preparazione atletica, al momento mi alleno 5 volte alla settimana, e i periodi di allenamento vanno a cicli: introduttivo, fondamentale 1, fondamentale 1, speciale e agonistico, durante i quali facciamo tecnica, potenziamento, velocità con maggiore o minore intensità e frequenza, a seconda appunto della fase.

Venendo alle mie passioni, direi soprattutto lettura, scorpacciate di serie TV e coltivare le amicizie. Nel weekend invece mi dedico allo shopping, soprattutto di borse!

Larissa Iapichino ai Campionati italiani juniores di Ancona © Francesca Grana

Sin dalla prima gara ufficiale indosserai un accessorio particolare. Ti va di parlarcene un po'? Com'è nata l'idea e che storia porta con sé?

Esatto, indosserò un gambale "artistico", che avevo deciso di portare già l'anno scorso. Io amo sentirmi avvolta nel completino da gara, e dalle scarpe, che devo sentire ben avvolgenti, e questo elemento è un modo in più per prendere contatto con il mio corpo e con il volo allo stacco.

Quest'anno approfondendo il tema del volo abbiamo trovato questo simbolo che è proprio l'aliante di Leonardo, il primo mezzo per volare. E cosi il gambale mi accompagna nel salto, come se mi mettesse le ali, no?

Il design del gambale di Larissa Iapichino © Red Bull Team

Sul gambale è raffigurato un tributo a Leonardo Da Vinci. Quale è il tuo rapporto con la sua arte e, più in generale, con la tua città?

Leonardo da Vinci è uno degli artisti, scienziati e filosofi più importanti della storia italiana, ed era toscano, come me. È per me quindi un tributo anche al mio DNA di toscana e fiorentina.

Io sono molto legata a Firenze, e la mia propensione all'arte ed alla bellezza nasce dall'essere cresciuta qui. Apprezzo ogni angolo della città, e passeggiando, è facile scoprire nuove stradine ogni volta, oppure scovare una prospettiva diversa di luoghi già conosciuti. Per non parlare dei tramonti, che mi incantano, perché Firenze al tramonto assume una luce tutta sua, che amo portarmi sempre nel cuore.

Per te è un portafortuna? O credi che sulla sabbia ci siate solo tu e le tue capacità?