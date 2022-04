Se c'è una cosa che Lazza non può tollerare è che gli vengano messi i bastoni fra le ruote. Per come la racconta il rapper milanese, la sua (ormai solida) carriera è partita in netto svantaggio rispetto ai suoi colleghi, quindi i vari Sfera , Rkomi o Tedua . Per fare qualche nome.

Un impasse discografico, ben prima del suo debutto Zzala , lo ha tenuto fermo per almeno 3 anni. Una quantità barocca di tempo, se si conta la velocità d'evoluzione che ha avuto e sta avendo un genere come il trap. Poi giustamente la ruota ha iniziato a girare bene anche per lui, fino a raggiungere il climax con Re Mida , un successo da 2 platini (quasi 3), tour e plauso generale di pubblico, critica e compagnia cantante. Ma è proprio lì, quando il mondo subito dopo si è fermato per l'emergenza sanitaria, che Jacopo Lazzarini, 27 anni , animale da palcoscenico, ha cominciato a scoraggiarsi. Ne è nato un album molto introverso, cupo, ma ugualmente profondo. L'ennesima prova dello spaventoso punchliner che è. Incontro Jacopo negli studi di Machete , a Milano.

Il disco l'hai registrato proprio qui?

Un po' sì e un po' no. Nel senso, un po' in questo preciso studio, un po' in quello qui a fianco con [Young] Miles, un po' da Drillo [Drillionaire], un po' da Takagi e Ketra. Un po' in giro, ma tutto a Milano.

Ma tu sei un topo da studio?

No, io col topo proprio non c'entro nulla. Sto bene in studio, ma ho la necessità di vivermi delle esperienze per scrivere. Quindi chiudermi in studio non mi aiuta. Il primo pezzo del disco l'avrò scritto a inizio 2020. Non smetto mai di scrivere, scrivo appena ho qualcosa da dire. Scrivo sul telefono, su carta. Però sono molto disordinato, mi perdo le cose in giro. Anche per questo scrivo e registro subito. L'ultimo pezzo l'avrò registrato a ottobre 2021, tipo. Poi abbiamo aspettato tutti i featuring. Non è stata una cosa facile.

Però volevi uscire in primavera.

Ma io in realtà volevo uscire subito, tipo i primi di gennaio. È andata così, quindi bene.

Comunque non è vero che scrivi solo canzoni d'odio, come dici nel pezzo.

In realtà, sì. Cioè, ci sono dei pezzi love come Molotov, però non è un pezzo d'amore figo. Non è "io e te, tutto a posto, ti amo", capito? Alibi non è un pezzo love preso bene. A mio modo sono pezzi love, però sono carichi d'odio. Perché nell'odio c'è amore e viceversa. Io me la vivo da solo. È un po' come lo Yin e lo Yang. La mia è la parte nera dello Yang. Le relazioni, che sia con un amico, con un parente o una fidanzata, me le vivo dando parecchio senza avere la pretesa di avere indietro lo stesso che do io. Anche perché, se poi vai a metterla su un piano materiale, a meno che mi sposo una tipa milionaria o esco con amici milionari (ma io ho sempre gli stessi da sempre), non è che posso pagare mille euro di cena a settimana e pretendere che quella dopo lo facciano loro. Sarebbe stupido. Ho pretese a livello di attenzioni, quello sì.

Quindi non materiali?

Esatto. Ci sono quelle 3 o 4 cose che ci tengo vengano fatte. Dei regali frega poco. Se lo devi fare, ha più valore se lo fai un giorno a caso. Non nel compleanno o a Natale. Poi io sono esigente solo nei regali a me stesso.

Sei anche esigente con te stesso?

Sono molto severo. Lo dico anche in un pezzo. Sono molto perfezionista, molto attento ai dettagli, meticoloso, molto Kanye. Lui è un genio. È un presuntuoso di merda, ma lo sapeva già che sarebbe finito dov'è ora. Il tipo è partito da niente e si è inventato una roba. Non gli si può dire niente. È l'artista del secolo. Quando nel documentario va da giovanissimo negli uffici delle major a far ascoltare i suoi pezzi, mi ha ricordato quando io mettevo i miei primi pezzi nelle cuffiette dei miei amici. Tipo "Senti qua".

E dagli amici come hai fatto il primo step?

Ci sono quei 4 o 5 amici che hanno sempre spinto, che pensano io sia il più forte di tutti e lo pensano tuttora. E hanno ragione [ride]. Era una battuta. Però ti dico una cosa: Biggie diceva che se fai vedere a tutti che sei il capo, la gente inizierà a pensarlo. I miei amici mi hanno sempre spronato. Se vuoi una risposta su come fare per spaccare nella musica, non ce l'ho. Devi avere fame, non metodo. Io ho rischiato tutto per fare questo. Ero consapevole che prima o poi da qualche parte sarei arrivato. Te lo dico senza spocchia. Ho fatto troppi sacrifici per non arrivare da nessuna parte.

Hai valutato anche la carriera pianistica?

Sì, hai voglia! Quello ancora prima del rap. E non è una cosa che escludo tutt'oggi, tra l'altro. Chissà come cazzo mi sveglio domattina. Se mi sveglio che voglio fare il pezzo rock, vengo in studio e lo faccio.

Tra l'altro ci sono pezzi palesemente pop anni Ottanta, tipo Molotov di cui sopra.

Fai conto che la mia reference per quel pezzo era Push It To The Limit. Tutti diranno The Weeknd, però la reference è un pezzo degli anni Ottanta. Mi piace la musica, ho ascoltato qualcosa degli anni Ottanta. I Police mi piacevano, a parte il nome. Sono influenzato da tantissime cose. Ho 28 anni e sono arrivato al terzo album, ho scritto un milione di strofe, quindi la nomea di rapper comincia a starmi stretta. Poi sono anche quello. Se mi dai un beat a 90 BPM ti apro la testa. Però non mi basta più, l'ho già fatto e l'ho fatto bene.

E il titolo dell'album ha a che fare con una tua passione per l'astronomia?

No, non me ne frega un cazzo né di astronomia né di astrologia. Quando le tipe mi ammorbano con l'oroscopo vorrei mandarle affanculo. Sono ignorante in materia, ti dico. Chiamare il disco così è stata la mia illuminazione in un periodo buio che ho avuto. Non sono stato bene negli ultimi due anni, ho avuto un po' di cambiamenti nella mia vita, discussioni in casa. In più, il fatto di vedere tutto il mondo ripartire tranne il nostro settore, quello dello spettacolo, mi ha gettato nello sconforto.

Il nome è stato un'illuminazione a cui attribuisco due significati: il primo è quello rap della stella più luminosa di tutte, però c'è anche l'altro lato della medaglia. Pensa quanto è difficile brillare quando sei solo. Sirio la vedi nel cielo: se non ci sono stelle, lei c'è. Quanto è sbatti? Io mi sono sentito solo parecchie volte in questi due anni. Non capivo. Io sono un animale da palco, per me è fondamentale portare la musica live. Cosa che molti miei colleghi, sia più grandi che più piccoli, non sono in grado di fare. Cazzo, io faccio 'sto lavoro per suonare dal vivo. Come fai a viverti male il fatto che c'è della gente che sta pagando per vederti dal vivo? Probabilmente in una serata stai prendendo quello che prenderebbe mio padre in metà anno di pensione: vedi di meritartelo, cazzo. Non mettermi la base sotto, cazzo. Che fastidio.

Comunque, sì: è un disco molto più dark e introspettivo. Sembra che molto dell'ottimismo di Re Mida qui sia svanito.

Mi sembrato come se tutto quello che ho costruito con Re Mida si fosse fermato di colpo. Re Mida ha portato dei grandi risultati. Non pensavamo di fare un platino, se non sul lungo periodo. Ora siamo quasi a tre. Non sono però pessimista, sono solo abbattuto. Sai cosa mi sta sul cazzo nella vita? Quando c'è un fattore esterno, che sia una persona o un avvenimento, che decide al posto mio. Quando sono partito col progetto Blocco Records ero un po' il primo giovane ad avvicinarsi alla realtà mainstream, che era Emis Killa.

Tutti parlavano di me in quel periodo: cazzo, io fermo. Ma non per causa mia. Per colpa di uno che dà la colpa all'altro e l'altro che dà la colpa a quell'altro ancora. Sta di fatto che io ero già chiacchierato a Milano e dintorni, ero pronto per sfondare, però ho visto davanti a me una transenna e di fianco a me tutti gli altri che passavano tranquillamente. Tutti mi sono passati davanti. Sfera Ebbasta, Rkomi, Tedua. Alt: non sto dicendo che non lo meritassero. Dico solo che a me non è stato concesso di lavorare. Io sono ripartito dopo tre anni di stop, con il mio progetto Zzala, poi Re Mida e ora mi stavo riprendendo il mio terreno. Questo fino a quando il mondo non ha deciso di fermarsi due anni. Mi sono sentito demoralizzato. Se non altro ne ho approfittato per lavorare su di me come immagine. Non sarò mai Brad Pitt, però mi sono rimesso in forma. Ho smesso completamente di bere. Anche se ultimamente ho sgarrato un po'. Però sono tornato in palestra, ho cambiato alimentazione. Anche grazie alla mia ragazza che mi ha detto: "La tua immagine è il tuo lavoro".

Comunque con Sfera poi è nata una grande amicizia che avete consolidato in Piove.

Tra l'altro il beat è mio. Drillionaire ha gonfiato soltanto cassa e basso, ma la produzione è mia. Sì, in ogni caso ormai ci conosciamo e stimiamo da 13 anni. Solo all'epoca di Blocco Records, di cui ti parlavo, ci litigai ma non per causa nostra. Sempre per causa altrui.

Anche tutte le parti di pianoforte sono tue?

Tutte. Piano di Overture è mio, così come quello di Cinema, quello di Nulla Di, c'è una parte anche in Tre Pali. L'ho registrato in uno studio qua vicino che aveva uno Steinway a coda da 200mila euro. Sono praticamente tutti strumenti veri quelli che senti.

Hai 200mila euro in tasca: ti compri uno Steinway a coda o una Lambo?

Prendo un Bösendorfer. Ma mi sa che non bastano 200k. Ma manco per la Lambo, a meno che non prendi un Murcielago usato. Lo Steinway in realtà non mi piace come pianoforte. È troppo brillante, troppo squillante, troppo sbilanciato sulle alte. Il Bösendorfer invece è un pianoforte caldo. Il bello del piano è quando ha pancia, calore. Prima di prendere il pianoforte che ho a casa dei miei ne ho provati, serio, una cinquantina.

Poi ho trovato questo piano usato che era praticamente nuovo. Da nuovo costava 32mila euro e io l'ho pagato 18. Era di una signora anziana che l'ha usato due volte e poi è morta. Mi ricordo che, quando ci ho messo le mani sopra la prima volta, le frequenze erano così calde e avvolgenti che sono scoppiato in lacrime. Mi ha proprio toccato. Mi sono girato in lacrime e ho detto: "È questo". Anche Fazioli fa pianoforti incredibili. Lì 200k ti bastano per prendere forse un mezza coda. Carissimo. Quando ero povero e studiavo al conservatorio, ogni tanto andavo da Fazioli con la scusa di volerne comprare uno e li provavo. Sai, tipo Tedua che andava a giocare alla PlayStation da UniEuro.