Con Ambizione , Lele Blade festeggia il traguardo del secondo album e quello della nuova avventura in Sony Music. Non solo, perché con lo stesso titolo ti spiega anche in una sola parola come è riuscito in questi due traguardi.

Chiamala cazzimma o determinazione, fatto sta che l'ex socio (ma tuttora amico) di Vale Lambo ha inaugurato una nuova fase della sua carriera. Featuring di tutto rispetto e una natura che rimane fissa sul dialetto napoletano (e sempre lo rimarrà) ma è al contempo libera di spaziare, di esplorare nuovi terreni sonori.

PS. Nel momento preciso in cui telefono ad Alessandro (Arena è il cognome) il mio cane decide che è il momento di abbaiare a 130 decibel. Per chissà quale motivo.

Scusa per il cane, è ancora un cucciolo.

Ah, non ti preoccupare. Anche il mio tende ad abbaiare. È un piccolo French Bulldog.

Comunque è grazie alla famosa Ambizione che sei arrivato fin qui?

Direi proprio di sì, perché se non ci avessi creduto io per primo forse sarei rimasto in cucina a lavorare. In questo settore, come in tutti gli altri che si saturano, bisogna davvero crederci tantissimo per riuscire. Il talento non basta. Ci vuole ambizione, determinazione.

Quindi lavoravi in cucina prima?

Sì, perché è sempre stata una delle mie più grandi passioni sin da piccolo. Mi sono fatto anche qualche corso in più. Mi piaceva. Ti dirò la verità: nella mia vita sono arrivato a un bivio in cui ho dovuto scegliere. O mi dimentico la musica e mi dedico unicamente alla carriera da chef, perché una carriera ha bisogno di dedizione completa e totale. Oppure il contrario. Fortunatamente ho scelto la musica, perché l'amo particolarmente. Se ho scelto lei è perché l'amo di più.

Ora poi nella musica è particolarmente difficile emergere, almeno nel rap.

È difficile in molti settori. Nella musica, oggi come oggi, tutti credono di poterlo fare, anche grazie alla visibilità social. La cosa fondamentale è avere talento. Se non ce l'hai puoi anche restare in hype per un anno perché fai il matto, gridi e cose così. Ma se non hai talento e ambizione alla lunga ci si dimenticherà di te. Nel secondo disco emerge tutto.

Stesso vale nel calcio: se non ci sai giocare puoi metterci tutta la vita a imparare, e magari impari. Ma non puoi essere un campione che emerge. Se non ce l'hai, non ce l'hai.

E in tutto questo non dimentichi da dove vieni, né per quanto riguarda il dialetto nelle canzoni, né per i soci di un tempo.

A prescindere dal fatto che ho una base solida e forte proprio nel posto da cui vengo, è impossibile dimenticarmi di Napoli. Sarebbe brutto, sarebbe difficile per me. Per quanto riguarda i vecchi soci de Le Scimmie, abbiamo preso una bella villa tutti insieme dove lavoriamo, facciamo musica e condividiamo la routine. Anche lì, sarebbe impossibile dimenticarli.

Qualche settimana fa ho chiesto a Vale Lambo su un possibile futuro de Le Scimmie. Tu che dici?

È una cosa che va studiata, va ponderata molto bene. Comunque come cosa c'è, come idea. Noi in ogni disco mettiamo sempre un pezzo insieme, per vedere come reagisce la gente. Ti dico la verità, nel mio disco il riscontro con il pezzo che abbiamo fatto insieme con Vale e Yung Snapp è ottimo. La gente ci aspetta ancora, ci chiede sempre una reunion. Prima o poi succederà. Più materiale c'è e meglio sarà: questa è la nostra idea, la nostra ottica.

Non tutti i feat sono partenopei, però. C'è Ernia e anche Paky, che è nato a Napoli ma ormai è rozzanese.

Sì, la scelta del feat con Ernia è ricaduto sulla chicca strana che non ti aspetti. Al di là che lo apprezzo molto di persona. Quanto a Paky, se ci fai caso dice solo "2021" in napoletano, poi il resto è in italiano come il suo solito. Anche lui, rapper che stimo molto.

In conclusione, tutta questa Ambizione non ha un lato negativo?

Potrebbe avere un lato negativo, quello di perdere amicizie, tempo, salute. Perché comunque concentrare moltissime energie su una sola cosa ti porta a trascurarne altre automaticamente. Poi è anche vero che la vita è una: se non insegui i tuoi sogni che vivi a fare?