La storia di questa intervista non è frutto del classico meccanismo di promozione discografica. Prima di vederla dal vivo al Mi Ami, non avevo idea di chi fosse né di cosa facesse Lina Simons. Ora, dopo aver sentito con le mie orecchie di cosa è capace su un palco, posso dirmi fan sfegatato.

In breve, la rapper (vero nome Pasqualina de Simone, nata in Italia da padre beneventano e madre nigeriana) fa qualcosa che da queste parti è attualissimo nelle sue parti singole, ma che non esiste nell'insieme: grime rappato in campano, con dentro un "minestrone" (lei lo chiama così) di mille altre influenze afrobeat e dance. L'ultimo singolo Shaku Shaku riassume bene la formula, con in più tutta l'energia positiva (ma anche tantissima cazzimma) che la ragazza nata a Pozzuoli nel '98 si porta dietro.

Che combini di bello?

Niente. Sono a casa, a Londra, nel mio letto bellissimo e meraviglioso. Me la godo.

Cosa fai a Londra?

Vivo qui. Mi sono appena laureata in Business della musica e imprenditoria. Che è un altro modo per dire che sarò disoccupata. Quindi niente, mi piacerebbe lavorare in eventi e musica.

Non tornerai più in Italia?

Torno in Italia spesso, ma a vivere non ci tornerò. Ci verrò per fare qualche viaggetto o per lavoro. Di base credo che starò qui oppure in futuro in Ghana o in Nigeria. Ora come ora mi sento comoda. Registro le cose qui, le mando al produttore in Italia e si sistema tutto. È tutto più comodo.

Ti stava stretto il tuo paesino, quindi.

Sì. Tra me e l'Italia c'è un rapporto complicato, però ci stiamo lavorando. Io sono nata in provincia di Napoli, poi parte della mia infanzia l'ho passata a Castel Volturno. Poi sono finita nel paese di mio padre, Cerreto Sannita. È un paese piccolissimo, ci saranno 4mila persone. Come ogni realtà piccola ha i suoi pro e i suoi contro. Uscendone mi sono resa conto di tante cose, di tanti meccanismi di rabbia che ho interiorizzato stando lì. Ho reagito al piccolo paese facendomi una corazza. Per come sono cresciuta io, con una madre nigeriana, non puoi mettermi i piedi in testa.

Da adolescente però hai reagito anche diventando una specie di youtuber, o sbaglio?

Sì, perché mi definisco una scema [ride]. Perché non so prendere nulla seriamente. Non ha senso, io scherzo sempre e su tutto. Facevo questi video scherzosi perché almeno così le persone ascoltavano quello che avevo da dire. Poi ho smesso coi video più elaborati. Però ogni tanto su Instagram qualche perla la mando ancora: tempo di una story da quindi secondi. Sono più focalizzata sulla musica.

Quando hai iniziato a registrare pezzi tuoi?

Ho iniziato a fare singoli in inglese non appena mi sono trasferita qui a Londra. Scrivevo anche in Italia, ma non avevo i soldi per registrare nulla. Appena mi sono trasferita, appena ho potuto lavorare, ho iniziato a investire qualcosina per i video musicali, per le registrazioni. Il primo da indipendente si chiama Italy, poi ne sono arrivati altri. Dal 2020, da quando ho firmato con Mine Music, ho pubblicato In The Block, Nuda e ora Shaku Shaku. Sto provando a ristabilire un rapporto con l'Italia.

Beh, io al Mi Ami ho percepito un bel rapporto.

Meno male! Anche io mi sono divertita un sacco. Era la prima volta che mi esibivo in italiano, e tra l'altro c'erano un sacco di brani inediti.

Chi ti fa le basi?

Principalmente Gransta MSV, che è un vero pioniere dell'hip hop napoletano. Poi ho anche beat di Jamborghini, che invece è un producer di Milano. E poi c'è Strange Beats. Però la maggior parte è di Gransta. Stiamo cercando di mettere nei pezzi tutto quello che mi rappresenta. Io sono un po' un minestrone: un po' italiana, un po' nigeriana, un po' londinese, un po' di tutto. Porto la mia identità nella mia musica.