La Femmena a cui Livio Cori ha dedicato il suo ultimo (concept) album non è idealizzata, sospesa in un piano concettuale. Semmai, prendendo in prestito una tradizione napoletana che parte da Totò e arriva ai giorni nostri, la sua Femmena è vera, in carne e ossa, capace di regalare sentimenti concreti.

Nello specifico, il cantante napoletano ha pensato a 10 tracce dedicate a 10 suoi amori passati. 10 ex a cui ha dato spazio in un contesto in un naturale equilibrio tra melodia napoletana e RnB americano. Il tutto, con l'apporto di concittadini che da queste parti conosciamo molto bene, da Enzo Dong a Nicola Siciliano .

Vivi sempre a Napoli, giusto?

Sì, rimango fedele alla mia città. Nonostante abbia passato parecchio tempo a Milano, negli ultimi mesi ho preferito rimanere qui. Vicino ai miei cari. Loro sono una parte fondamentale di me. Finiscono sempre per mancarmi, se sono lontano.

Tra i tuoi parenti c'è una delle 10 famose figure femminili a cui hai dedicato l'album?

No, perché l'album in sé è dedicato alle figure femminili della sfera sentimentale. Chiamando il progetto Femmena potrebbe erroneamente far pensare che è dedicato alla donna a 360 gradi, come musa ispiratrice. Qui però si parla di relazioni amorose: le donne di cui parlo sono al massimo delle ex che non fanno più parte del mio quotidiano. Ci tengo a precisare questo. Poi avrò sicuramente un momento in cui dedicherò un pezzo alla mamma. Ma non è ancora arrivato quel momento.

Ok, quindi è venuto tutto in maniera naturale.

Questa faccenda delle ex mi è venuta in maniera naturale. Non faccio troppi ragionamenti quando mi metto a comporre qualcosa. I ragionamenti commerciali si fanno a lavoro finito. Se li dovessi fare prima verrebbe fuori un lavoro, come dire, poco vero. Di dischi completamente dedicati a roba del genere mi viene in mente solo Marvin Gaye. Ma per fortuna è geograficamente e temporalmente molto lontano da me. Per quanto però la mia musica melodicamente è molto vicina all'RnB. E lui ne ha posto le basi. Io ho cercato di fondere un po' le mie influenze, sia dal lato partenopeo che quello Oltreoceano.

Quando hai cominciato a scriverlo?

Ho cominciato a raggruppare tutte le cose a febbraio 2020. Ho avuto modo di sviluppare poi tutte le idee nell'ultimo anno. È il risultato di esperienze fatte soprattutto nel 2019. Perché, al di là di Sanremo, il tour eccetera, ho avuto anche la necessità di parlare delle relazioni sentimentali che ci sono state parallelamente alla mia vita d'artista. E quindi ho raccolto tutto in una specie di concept album.

Come ricordi Sanremo con Nino D'Angelo?

È stata un'esperienza molto formativa. Non mi sarei mai aspettato di fare Sanremo, non ci stavo pensando neanche. Non era nei miei obbiettivi. Però quando ho fatto il brano con Nino per inserirlo nel mio disco, lui è stato così entusiasta del pezzo che mi ha proposto: "Ma perché non lo portiamo a Sanremo?". Io non ero pronto per quel momento. Ma ho fatto tesoro dell'esperienza, perché grazie a lui mi sono ritrovato tra i big. Senza di lui non sarei mai rientrato nei big. Ne sono uscito molto più maturo, più responsabile nei confronti della musica, molto più attento. E poi quello è IL momento, l'Ariston è rimasto il palcoscenico più importante in Italia.

E Gomorra invece? Hai mai pensato che recitare potesse distrarti dalla musica?

Avendo fatto due stagioni ho capito che fare una roba del genere ti prende tanto tempo. Nella prima stagione ho girato per 6-7 mesi, mentre nella seconda per 5-6. Capisci bene che non è poco tempo. Io ero sempre sul set, giravo molto spesso. In quel periodo infatti il set mi ha un po' allontanato dalla musica. E io ne sentivo la mancanza. La decisione che ho preso dopo Gomorra è stata di non continuare con l'arte della recitazione. O meglio, di non impegnare così tanto il mio tempo. Poi, una parte qua e là la posso fare. Ma una serie intera non so: non riesco a stare troppo tempo lontano dalla musica. Non ti nego che col cinema ho scoperto un mondo che mi ha intrigato tantissimo.

Nonostante questo bel rapporto di dipendenza dalla musica, in 30 anni di vita hai firmato solo 2 album. Non hai granché fretta.

Se contiamo gli album seri, sì, sono 2. Ma c'è da contare anche il passato. Cioè i dischi di quando ci provavo. Io ho sempre fatto mixtape, soprattutto a inizio carriera e quando Napoli non era sotto i riflettori musicali come ora. Nel 2015 avevo un disco pronto che però non è mai uscito perché ho avuto problemi con l'etichetta. Nel 2017 sono usciti dischi autoprodotti. Sono cose che non hanno una grande esposizione, ma nel mio sono sempre stato attivo musicalmente, ho sempre registrato.

E ora che ne avresti la possibilità, sono dischi che ristamperesti?