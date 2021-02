Mace: storia di un hippy di platino

Azzeccare una hit può essere un caso, metterne a segno due comincia a essere una coincidenza interessante. Ma sfornare in serie dischi di platino su dischi di platino, da Pamplona di Fabri Fibra a Chic di Izi, fino a DNA di Ghali, ecco, lì i dubbi sulla tua bravura da produttore cominciano a scarseggiare.

Per essere proprio sicuri sicuri, Mace ha aggiunto sul piatto anche un nuovo album, OBE , in cui sostanzialmente riunisce la crème (che tra l'altro è il nome del suo primo progetto con Jack The Smoker nel 2003) del rap italiano sotto il segno delle produzioni belle. Proprio un bel disco, fatto di strumentali lavorati con precisione maniacale ma del tutto spontanei all'ascolto, naturali nello scorrere delle battute. E visto il passato sia rap che elettronico del produttore, nato a Milano nel 1982 con il nome di Simone Benussi , è venuto spontaneo attingere un po' dall'uno e un po' dall'altra, mescolando ben bene con escamotage viaggiosi e intrisi di psichedelia di retaggio hippy.

Mi sa che non ci vediamo dal live di Salmo e Ghali quest'estate in Sardegna.

Serata molto divertente e molto impegnativa [ride].

Sì, mi ricordo che eravamo in spiaggia di notte con Salmo e gli altri e canticchiavamo la sigla di Baywatch. All'epoca avevate già scritto La Canzone Nostra?

Quel pezzo in particolare non l'avevo ancora scritto. Ero lì in Sardegna perché stavo lavorando a una cosa. L'album di Ghali era già uscito. Poi è capitata questa data di Red Bull nel bel mezzo delle registrazioni e allora siamo andati tutti insieme a fare festa. C'è da dire che il mio album era già quasi all'80%, per quanto il pezzo con Salmo e Blanco non esistesse ancora.

Tra l'altro, primo singolo ed è già una hit.

Sì, devo dire che ha avuto una reazione molto, molto al di là delle mie aspettative. Sono molto felice. Salmo spacca sempre, e lo sappiamo tutti, ha fatto ovviamente una strofa assurda. Però Blanco è stata una scoperta per tutti. È fortissimo: tra i nuovi emergenti e giovanissimi è l'artista dove vedo più talento. Se penso che ha l'età del mio primo disco.. [ride]. Assurdo.

Tu comunque hai iniziato col rap. Poi hai avuto quella grossa parentesi club con RESET! ma poi sei tornato alle origini.

Più che parentesi direi proprio una fase della mia vita. Ho iniziato col rap, poi sono passato all'elettronica. Ora sono tornato al rap... E magari un giorno tornerò all'elettronica.

Mace © Roberto Graziano Moro

In OBE fondi abbastanza le due cose.

Sì, esatto. Mi è venuto abbastanza intuitivo farlo. Fatto ovviamente in una maniera diversa. Con RESET! era un'elettronica molto più caciarona, anche se poi facevamo pezzi che erano vere e proprie canzoni. Le influenze elettroniche che ho messo in questo disco sono più sottili invece, meno spinte. La Canzone Nostra ha una cassa dritta, ma non una di quelle che vanno ballate necessariamente in un club, no?

Il fil rouge è forse la viaggiosità nei pezzi. Mi è piaciuto molto che in Non Vivo Più sulla Terra feat. Rkomi e Venerus ti sei preso un outro lunghissimo pieno di arpeggiatori. Lo strumentale che si riprende il suo spazio.

Sì, decisamente. Quello è un pezzo che ho scritto nella prima fase, un po' di tempo fa. Stavo jammando, scrivendo la strumentale, ed ero talmente preso che anziché fermarmi dove dovevo mi è venuto da andare avanti. Sono entrato io un viaggio personale super psichedelico e ne è venuto fuori uno dei momenti che preferisco nell'album. Poi avevo scritto anche altre parti strumentali dopo altri pezzi. Però rischiava di perdere di magia. In un solo pezzo invece è un'atmosfera unica.

Alcuni di questi strumentali comunque li ho tenuti, perché finiranno sulle extended version che faremo stampare in vinile. In ogni caso è un album dove ho voluto rendere giustizia alla parte strumentale. Ma dove ho anche giocato molto con le voci degli artisti. Io parlo coi suoni, quindi ho voglia di fare così. Anche da solo, al di là di RESET!, ho pubblicato molta musica strumentale anche su etichette americane e giapponesi. Questo disco doveva per forza approcciarsi in maniera diversa. Però ogni tanto, ecco, mi scatta lo strumentale. Sento la necessità.

Qua e là si sente molto anche qualche sfumatura di world music. Hai viaggiato molto tu, se non sbaglio.

Il viaggio è una costante di tutta la mia vita. Il mio primo viaggio grosso l'ho fatto a 20 anni. Sono andato in Messico e quell'esperienza mi ha trasformato. Per la prima volta mi sono trovato davvero spaesato, perso nella stazione degli autobus di Città del Messico, senza punti di riferimento, senza capirci un cazzo. Ben presto ho capito che quell'effetto di spaesamento in realtà mi è piaciuto tantissimo. E l'ho cercato tante altre volte nella vita. Ho viaggiato come un pazzo. Ovviamente l'esperienza RESET! insieme a quella da solista mi ha portato tanti anni in tour, in giro per il mondo. Ma ho sempre avuto un'anima viaggiatrice, anche quando non ero in tour.

E poi, guardando a pezzi come Ayahuasca feat. Colapesce e Chiello della FSK, fai anche molta enfasi sulla parte psichedelica, quella del viaggiare stando fermi, no?

Sì, perché mi sono reso conto che sono esperienze che hanno codificato e influenzato il mio modo di essere e di pensare. Sono elementi importanti e dovevo parlarne con la gente. Se non parlassi di queste cose vorrebbe dire non raccontarmi fino in fondo.

"Multiplatinum Hippy" recita la tua descrizione Instagram.