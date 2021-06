«Meno male che mia madre non butta via mai niente» dice tra sé e sé Mahmood mentre mi mostra su Zoom un'enciclopedia per ragazzi. Gli è stata regalata da sua madre quando era piccolo, e in effetti il tempo è stato poco clemente con il libro. «'Sta roba era blu una volta: ora è diventata bianca».

Eppure, il vecchio manuale sgualcito è un oggetto fondamentale per il cantante di Soldi , perché ha sostanzialmente generato un uomo col pallino per la mitologia greca. Culmine di questa cosa: Ghettolimpo , il secondo e nuovo album di Alessandro Mahmoud . Un concept album, per essere precisi, dove il mondo decisamente terreno in cui è cresciuto si fonde con l'altro mondo in cui è cresciuto, quello delle sue fantasie di ragazzo. «Ghettolimpo non vuole parlare di dèi o di gente del ghetto. Vuole far incontrare la cosa più alta con la cosa più bassa. Il mezzo sono gli eroi di tutti i giorni, le persone normali».

Quando hai iniziato a scrivere il disco?

Immediatamente dopo Sanremo, due anni e mezzo fa. Ho iniziato a scriverlo su un aereo per Tunisi dopo aver vinto il festival. Il primo pezzo che è venuto fuori è Baci dalla Tunisia. Ghettolimpo è un po' un nuovo mondo che ho creato io dalla mia mente malata. Quando avevo 8 anni mia madre mi aveva comprato questa mini enciclopedia per ragazzi e c'era questo dizionario mitologico che mi leggevo sempre. Ti raccontava la storia di ogni personaggio.

Questa cosa di incastrare la quotidianità con la mitologia greca nasce in primis da Rapide, dove avevo scritto il verso "Il ricordo è peggio dell'Ade". Come a paragonare la cosa più brutta all'inferno greco. Narciso era forse il mito che mi faceva appassionare di più. Mentre però lui si guardava riflesso e si piaceva così tanto che per baciarsi è morto, io sono un Narciso al contrario. Dopo Sanremo mi guardavo allo specchio e facevo un po' fatica a riconoscermi.

Lo stesso valeva per la gente che mi circondava, i miei amici, mia madre... Nelle prime due settimane non riuscivamo proprio a capirci, mi guardavano tutti con occhi diversi per via del successo. Infatti nella copertina il mio riflesso è qualcosa di distorto. Un po' scorpionico, immortale. Mentre il me con i pantaloni bianchi è il me normale, un po' ghetto. Anche se 'sto disco l'ho scritto 2 anni fa, rappresenta ancora il me di adesso.

Qual è il pezzo nucleo del disco?

Penso T'Amo, perché parla proprio del mio DNA. Ho sempre parlato molto delle mie radici arabe ma fino a oggi non avevo mai parlato delle mie radici sarde, che di base sono quelle che mi appartengono di più. A casa parlo in sardo con mamma. Ero in Toscana con alcuni musicisti con cui collaboro ed è nato questo pezzo hip hop con le cornamuse sarde. Allora mi sono messo a improvvisare, finché non è uscito quel "non potho reposare" che poi abbiamo messo nel ritornello. Rimodellando la melodia del ritornello mi è venuta l'idea di metterci un coro.

Io d'estate vado sempre a Orosei, dove c'è questa spiaggetta con un baretto che gestisce mia cugina Antonellina. Le ho detto che stavo cercando un coro e lei mi ha detto che canta in un coro tutto femminile. Erano di tutte le età, da ragazzine a signore. L'unica cosa che è stata dura è riuscire a fare cantare su un beat queste donne che non erano abituate ad andare a metronomo. Devo dire che era il risultato che volevamo ottenere, come una preghiera senza religione.

Ci sono anche dei pezzi nel disco che ricordano basi 8bit.

Ghettolimpo me lo sono immaginato anche come mondo-videogame, dove ogni canzone è un livello e un personaggio. Cobra per esempio ha un beat videogame, così come Dorado. Sono quei beat che io chiamo beat Super Mario. Io sono sempre stato un fanatico di PlayStation e Nintendo, soprattutto dei Pokémon. È qualcosa che mi appartiene molto, e penso di aver dimostrato il mio lato nerd giapponese a partire da Inuyasha.

Tra l'altro sei anche sulla copertina di Manga Vibe, no? Che hit.

Fidati che la vera hit deve ancora arrivare. Comunque sì, con i ragazzi di Manga Vibe stiamo facendo delle robe bellissime, alcune devono ancora uscire. Sono impazzito perché i tipi sono bravissimi a disegnare. Grosse sorprese a breve.

E come mai solo i feat. di Elisa e Woodkid?

Ho collaborato con tanti artisti stranieri e italiani in questo disco, ma ho voluto tenere solo Elisa e Woodkid perché sono quelli con una storia dietro più stimolante. Con Elisa non è la prima volta che collaboro, è la seconda canzone che scriviamo ma volevo qualcosa di più. Un beat RnB che aveva scritto lei e che voleva dare ad altri, e a me piaceva tantissimo. L'abbiamo rielaborato insieme ed è venuto fuori un pezzo molto sognante, personale.

Con Woodkid invece ci siamo conosciuti a Parigi. Era un po' una sfida per me scrivere in inglese. Ci siamo scritti e poi gli ho proposto di beccarci per fare un pezzo insieme. Non è una canzone nata in un giorno, anzi, una mezza fatica. Però è riuscito bene anche lui. Bisogna dare importanza al featuring nel disco, perché se ne vai a mettere troppi gli togli spazio e importanza. In più credo di avere molte cose da dire ancora. In fondo, raga, è il mio secondo disco. Sono un po' all'inizio: anche se sembra che ho fatto tante cose finora, in realtà non è così.