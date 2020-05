Il passo libero di Mambolosco

Ma come ci tiene a specificare Mambo, classe '91 nato a Vicenza ma cresciuto un po' ovunque nel mondo (specie negli USA), il suo pezzo viaggia in direzione opposta: nessuna istruzione su come ballare, quando muovere il piede e in che direzione. «Ognuno deve avere il suo passo» dice William, senza negare però che il suo è più lungo e rapido degli altri.

Ma come ci tiene a specificare Mambo, classe '91 nato a Vicenza ma cresciuto un po' ovunque nel mondo (specie negli USA), il suo pezzo viaggia in direzione opposta: nessuna istruzione su come ballare, quando muovere il piede e in che direzione. «Ognuno deve avere il suo passo» dice William, senza negare però che il suo è più lungo e rapido degli altri.

Ma come ci tiene a specificare Mambo, classe '91 nato a Vicenza ma cresciuto un po' ovunque nel mondo (specie negli USA), il suo pezzo viaggia in direzione opposta: nessuna istruzione su come ballare, quando muovere il piede e in che direzione. «Ognuno deve avere il suo passo» dice William, senza negare però che il suo è più lungo e rapido degli altri.

Tanti, sì. Ce li ho da prima della mia ascesa nella scena. Ormai erano tutti abituati a vedermi così, me compreso. Sarà un po’ uno shock. Era un bel po’ che ci pensavo, eh. Ci penso e ci ripenso da un annetto: ora sono passato ai fatti. Poi in Italia è difficile tenere bene dei dread, non ci sono le persone adatte, preparate. I miei sono interlock, mentre qui in Italia la gente va di uncinetto. Sono due stili diversi, e il mio non si fa in Italia. Lo dovevo fare per conto mio e ora mi sono rotto [ride]. Chissà se li rifarò mai.

Tanti, sì. Ce li ho da prima della mia ascesa nella scena. Ormai erano tutti abituati a vedermi così, me compreso. Sarà un po’ uno shock. Era un bel po’ che ci pensavo, eh. Ci penso e ci ripenso da un annetto: ora sono passato ai fatti. Poi in Italia è difficile tenere bene dei dread, non ci sono le persone adatte, preparate. I miei sono interlock, mentre qui in Italia la gente va di uncinetto. Sono due stili diversi, e il mio non si fa in Italia. Lo dovevo fare per conto mio e ora mi sono rotto [ride]. Chissà se li rifarò mai.

Tanti, sì. Ce li ho da prima della mia ascesa nella scena. Ormai erano tutti abituati a vedermi così, me compreso. Sarà un po’ uno shock. Era un bel po’ che ci pensavo, eh. Ci penso e ci ripenso da un annetto: ora sono passato ai fatti. Poi in Italia è difficile tenere bene dei dread, non ci sono le persone adatte, preparate. I miei sono interlock, mentre qui in Italia la gente va di uncinetto. Sono due stili diversi, e il mio non si fa in Italia. Lo dovevo fare per conto mio e ora mi sono rotto [ride]. Chissà se li rifarò mai.

Ho fatto un po’ di cose qua, con dei ragazzi di Vicenza. Canzoni che facevo ancora in inglese, ti parlo di fine 2014/inizio 2015. Ma non erano le prime cose che ho registrato: ho iniziato all’età di 14 anni, registrando cose inascoltabili che per fortuna non si trovano su Internet. Anche se mi farebbe piacere sentire robe vecchie di quando facevo un po’ schifo. Lo stile era sempre quello di oggi, ma molto molto più basilare.

Ho fatto un po’ di cose qua, con dei ragazzi di Vicenza. Canzoni che facevo ancora in inglese, ti parlo di fine 2014/inizio 2015. Ma non erano le prime cose che ho registrato: ho iniziato all’età di 14 anni, registrando cose inascoltabili che per fortuna non si trovano su Internet. Anche se mi farebbe piacere sentire robe vecchie di quando facevo un po’ schifo. Lo stile era sempre quello di oggi, ma molto molto più basilare.

Ho fatto un po’ di cose qua, con dei ragazzi di Vicenza. Canzoni che facevo ancora in inglese, ti parlo di fine 2014/inizio 2015. Ma non erano le prime cose che ho registrato: ho iniziato all’età di 14 anni, registrando cose inascoltabili che per fortuna non si trovano su Internet. Anche se mi farebbe piacere sentire robe vecchie di quando facevo un po’ schifo. Lo stile era sempre quello di oggi, ma molto molto più basilare.