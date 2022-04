Ah no, io poi sono mezzo americano, quindi ho quella roba lì per cui bisogna spingere la propria città. Non capisco questa cosa di Milano: vai lì e diventi un prodotto, diventi uno di loro. A Vicenza c'è tantissimo da fare, tanto che mi diverto molto più che a Milano. Non che a Milano non ci sia da fare, ma sembra che le cose si fanno solo per essere dentro una cerchia ristretta. A me frega un cazzo di fottere con la gente così. Sembra che se non vai in quella città non puoi fare le cose. Io mai abitato lì eppure guardami: sono arrivato dove sono arrivato adesso e continuerò a fare bene. Se vado a Milano sicuro mi capiterebbe di essere in 40 rapper in studio. Lì sicuro che ci prenderemmo a pizze in faccia.

Ah no, io poi sono mezzo americano, quindi ho quella roba lì per cui bisogna spingere la propria città. Non capisco questa cosa di Milano: vai lì e diventi un prodotto, diventi uno di loro. A Vicenza c'è tantissimo da fare, tanto che mi diverto molto più che a Milano. Non che a Milano non ci sia da fare, ma sembra che le cose si fanno solo per essere dentro una cerchia ristretta. A me frega un cazzo di fottere con la gente così. Sembra che se non vai in quella città non puoi fare le cose. Io mai abitato lì eppure guardami: sono arrivato dove sono arrivato adesso e continuerò a fare bene. Se vado a Milano sicuro mi capiterebbe di essere in 40 rapper in studio. Lì sicuro che ci prenderemmo a pizze in faccia.

Ah no, io poi sono mezzo americano, quindi ho quella roba lì per cui bisogna spingere la propria città. Non capisco questa cosa di Milano: vai lì e diventi un prodotto, diventi uno di loro. A Vicenza c'è tantissimo da fare, tanto che mi diverto molto più che a Milano. Non che a Milano non ci sia da fare, ma sembra che le cose si fanno solo per essere dentro una cerchia ristretta. A me frega un cazzo di fottere con la gente così. Sembra che se non vai in quella città non puoi fare le cose. Io mai abitato lì eppure guardami: sono arrivato dove sono arrivato adesso e continuerò a fare bene. Se vado a Milano sicuro mi capiterebbe di essere in 40 rapper in studio. Lì sicuro che ci prenderemmo a pizze in faccia.

Sì ma non è che mi stia aiutando. Sto dando contenuti a ragazzi che vogliono farne. Anche questa cosa del TikTok rapper mi fa mezzo ridere, così come i rapper che ora ne parlano male. Se fra un anno, massimo due, non si adattano a TikTok possono dire addio alla carriera. Tutti a dare del TikTok rapper, ma questo è il mio consiglio: iniziate ad aprirvi TikTok, altrimenti rimarrete indietro. Stiamo spingendo molto su quello. Poi non è che mi sveglio alla mattina e dico "Ah, adesso faccio una traccia perfetta per TikTok e domani una perfetta per Instagram".

Sì ma non è che mi stia aiutando. Sto dando contenuti a ragazzi che vogliono farne. Anche questa cosa del TikTok rapper mi fa mezzo ridere, così come i rapper che ora ne parlano male. Se fra un anno, massimo due, non si adattano a TikTok possono dire addio alla carriera. Tutti a dare del TikTok rapper, ma questo è il mio consiglio: iniziate ad aprirvi TikTok, altrimenti rimarrete indietro. Stiamo spingendo molto su quello. Poi non è che mi sveglio alla mattina e dico "Ah, adesso faccio una traccia perfetta per TikTok e domani una perfetta per Instagram".

Sì ma non è che mi stia aiutando. Sto dando contenuti a ragazzi che vogliono farne. Anche questa cosa del TikTok rapper mi fa mezzo ridere, così come i rapper che ora ne parlano male. Se fra un anno, massimo due, non si adattano a TikTok possono dire addio alla carriera. Tutti a dare del TikTok rapper, ma questo è il mio consiglio: iniziate ad aprirvi TikTok, altrimenti rimarrete indietro. Stiamo spingendo molto su quello. Poi non è che mi sveglio alla mattina e dico "Ah, adesso faccio una traccia perfetta per TikTok e domani una perfetta per Instagram".