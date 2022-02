Mavie va per la sua strada, più Forte che mai

Come spesso accade di questi tempi e in questo ambiente del rap, la carriera di Mavie ha preso in fretta la piega giusta. Un EP alle spalle, qualche singolo e immediatamente l'attenzione di un colosso come Thaurus su di sé. Tutto nel giro di un anno.

Classe '97, vero nome Maria Vittoria Trifogli, Mavie ha pubblicato l'ultimo singolo a metà gennaio 2022 con tanto di video: Forte . Ed è proprio lì il fulcro della sua natura: tante persone che si interpongono tra lei, la sua ragazza e in generale la sua vita e carriera ma una determinazione a non farsi piegare.

Quindi ti senti più Forte ultimamente?

Per il mio ultimo singolo, sì. Per il resto anche, però è un periodo un po' strano un po' per tutti. Quindi altaleno periodi più felici a periodi un po' più oscuri. Però devo dire che ci sto. Scrivere questi pezzi mi aiuta tanto, essendo comunque tutti molto introspettivi. Solitamente scrivo in questo modo, poi magari più avanti scriverò in maniera diversa, non lo posso sapere ora. Vado sempre un po' a cercare di risollevare me stessa con i singoli, con la scrittura in generale. Forte è un po' l'emblema di tutto questo.

Hai già fatto un EP, giusto?

Sì, un EP, poi ci sono altri 3 brani prima del 2020 e poi 3 singoli con Thaurus: Le Luci, Sole e quest'ultimo, Forte. Ora mi sento molto più rappresentata dai miei pezzi. C'è una consapevolezza diversa quando inizi a lavorare con persone nuove e con professionisti. È sempre una sfida, più con me stessa che con gli altri. Mi dà una consapevolezza maggiore, soprattutto nei confronti degli altri. Però per me non cambia niente: faccio sempre musica come se fossi ancora davanti a scuola a 16 anni.

Scrivi tanto tu?

Dipende dai periodi. Ultimamente sto riniziando abbastanza, però dipende. Più che scrivere testi pieni, nell'ultimo periodo mi scrivevo appunti sulle note del telefono. Magari ero in giro o in metro e mi segno due cose che poi vado a riunire quando sono in studio. Poi dopo, certo, da allora qualcosa è cambiato perché da Ancona mi sono trasferita a Milano. Ci sono stati degli sbalzi, ma questa cosa mi ha fatto crescere.

Sei sempre stata molto libera nell'approccio creativo.

Quando fai musica e arte il bello è proprio che puoi esprimere te stesso a 360 gradi. Se io andassi a nascondere qualcosa, primo, non verrebbe naturale a me, secondo, non sarei coerente con me stessa. Fare ciò che senti di fare senza dare troppe spiegazioni agli altri secondo me è la via più giusta. Le parole di un'artista non vanno prese da esempio, ma da manifesto dell'artista stesso. L'arte è questo per me.

Stai lavorando a qualcosa di più strutturato dei singoli?

Diciamo di sì. Io però vorrei sempre muovermi a singoli perché gli album sono delle menate, richiedono tantissima energia. Però mi piacerebbe anche dedicarmi a qualcosa di così intenso. Un singolo può esprimere tanti concetti, ma rimane una sola canzone. All'interno di un album, o un EP, puoi decidere di variare molto. Poi io sono una che si sveglia alla mattina e decide cosa fare, non è che ci penso troppo. Sicuramente l'album è nei piani, ma per ora ci muoveremo ancora a singoli.