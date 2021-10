È sicuramente un periodo molto OK per Mecna e CoCo . Il primo sembra finalmente aver trovato la sua dimensione (e anche l'appoggio del pubblico) dopo il successo di Mentre Nessuno Guarda , con le sue geometrie a metà tra il danzereccio e l'introspettivo. Il secondo invece da 3 anni a questa parte sta facendo le cose ancora più seriamente, con i suoi due primi album ufficiali, di cui Floridiana è l'ultimo.

Galeotto fu Night Skinny , che nel 2017 li fa incontrare e da lì a spizzichi i due iniziano una collaborazione a rate: una volta Corrado nel disco di Corrado , e un'altra volta l'altro Corrado nel disco di Corrado. Sì, si chiamano Corrado entrambi. E pare proprio che il meglio di uno è andato ad arricchire il meglio dell'altro in questo Bromance , album a 4 mani che già dal titolo rende bene l'idea del progetto: una storia d'amore tra amici.

Come state?

Mecna: Bene, quasi non ci stiamo credendo che esce il disco, finalmente.

Come vi siete completati a vicenda?

Coco: Personalmente, Corrado mi ha dato una grande mano sotto il punto di vista pratico. Io sono una persona che magari pensa un po' troppo in generale rispetto a lui, su determinate cose. Sulla musica in generale, quando lavoriamo. Sicuramente lui è stato il mio fratello maggiore in questa cosa, perché mi ha spronato e mi ha anche insegnato che a volte avere un po' di istintività in più può giovare al processo creativo e artistico di un disco.

Mecna: Invece io, al contrario, da lui ho imparato un po' più di ragionamento. Ci siamo spesso fermati magari su una rima o su una melodia perché lui diceva "No ma vedi che secondo me qui è meglio così". Ci siamo fermati a volte perché la sua incertezza magari a volte era giusta, si rivelava esatta. Invece la mia istintività serviva in altri casi. È stato un gioco di squadra che ha aiutato, sono differenze che ci hanno soltanto arricchito.

Ed è sempre stato un processo up oppure ha visto dei momenti di down?

M: Solo up. Lo so che può sembrare strano e magari ridere ma abbiamo avuto solo momenti up di euforia. Ci siamo divertiti.

E questo remake di Raf ne La più bella?

C: Con Raf volevamo riprendere qualcosa degli anni Novanta. Io e Corrado siamo praticamente coetanei, quindi volevamo qualcosa che ci riportasse alla nostra adolescenza, ai nostri ricordi, le prime esperienze. Una sera, nelle session che abbiamo fatto in Toscana, abbiamo cominciato a parlare di questo. Così abbiamo sparato un po' di pezzi a vicenda. Ne sono usciti vari, ma alla fine La più bella del mondo di Raf ci è sembrata la migliore. Io ci ero legato per dei ricordi miei, la prima fidanzatina.

M: Esatto, forse per entrambi è stato il primo pezzo che abbiamo dedicato a una ragazza. Sai, quando sei alle medie e cerchi di conquistarla. Poi anche a livello di sound ce la immaginavamo un po' aggiornata. Volevamo renderla nostra.

E Vita Normale?

M: È un pezzo importante perché descrive a pieno il nostro rapporto conflittuale con la nostra voglia di essere artisti ma anche la necessità di rimanere coi piedi per terra. Perché comunque parliamo e scriviamo della vita normale che ci succede. Ci apriamo tanto nelle canzoni, quindi i nostri fan alla fine ci conoscono bene. Quel pezzo parla proprio di questo. Dobbiamo rimanere attaccati al suolo per rimanere con la testa sulle spalle.

Come mai proprio ora un disco insieme?

M: In realtà ci pensiamo da tanto tempo, almeno dal 2017-2018. Finora non ci siamo trovati come tempi, come dischi e geografie. Arriva ora che è un momento perfetto. L'esperienza di entrambi da allora è maturata tanto. Però l'approccio credo che sarebbe stato lo stesso.

Avete seguito un qualche tipo di schema per la struttura delle canzoni?

M: Siamo andati liberamente. La bellezza di questo disco insieme è che abbiamo iniziato e finito insieme. Abbiamo avuto queste due sessioni in Toscana dove ognuno ha portato i suoi beat e ognuno ha scritto tutto. Il motivo per cui nel disco ci incrociamo tantissimo è perché scrivevamo la stessa strofa insieme. E poi ci dividevamo le parti. È stato un joint album nel vero senso della parola. Ognuno chiudeva le rime che l'altro iniziava.

C: A ogni concetto poi ci siamo arrivati insieme. È stato molto divertente scriverlo.