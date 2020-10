Mecna scrive Mentre nessuno guarda

C'è sempre stata questa idea del "Tenco dei rapper" attorno a Mecna . Il cantautore malinconico, il fiero esploratore dei meandri più blu di se stesso che si crogiola nel suo spleen. Lo stesso Corrado Grilli (San Giovanni Rotondo, 1987) non solo lo ha sempre ammesso, ma alla fine della fiera ne ha fatto un punto di forza giocandoci anche un pochino sopra.

Per cui, anche in maniera un po' provocatoria, nel nuovo album Mentre nessuno guarda si fa ritrarre mentre piange. Anche un po' per andare contro corrente rispetto a un una wave sempre più dissociata dalla realtà e dalla persona, fossilizzata sempre più sullo sfoggiare soldi e vite da gangster che poi alla fine in pochi hanno. Molto meglio un Mecna sincero, con l'occhio sempre un po' sognante e spesso e volentieri preso bene, con la gambetta che si muove a tempo come in Tutto Ok feat. Frah Quintale .

Non ho potuto fare a meno di notare che nel cortometraggio che hai fatto uscire con l'album c'è una certa predilezione per le albe e i tramonti, come mai?

In realtà è stata una scelta del regista quella di girare all'alba e al tramonto. C'è anche tanto giorno comunque. Sicuramente sono due momenti che possono rispecchiare quello che faccio io, momenti più solitari o intimi.

"Mentre nessuno guarda", quindi.

Sì, e anche mentre nessuno TI guarda. E tu magari guardi il tramonto o l'alba. Il titolo comunque ha molto a che fare con la copertina. Io lì sto piangendo, però è un pianto quasi iconografico. Non è un piagnucolare, è più espressione e mostra di debolezze, che poi è quello che faccio da sempre con la musica. Con questo disco volevo ribadire il concetto: in questo momento, in questa società dove tutti sono al top, essere se stessi può voler dire anche avere delle debolezze. Volevo concentrare tutto questo tra titolo e copertina, come a dire: io faccio delle cose intime, parlo di me in un modo molto personale. Lo faccio mentre nessuno guarda.

Però poi il risultato di questo processo personale lo condividi col mondo, che non è da tutti.

Sì, perché voglio mostrare che c'è anche un'altra maniera di mostrarsi. Non c'è solo il mostrarsi al top e sfoggiare le cose belle. Siamo tutti fatti di delusioni e di cose che ci buttano giù. Quindi perché non mostrarle?

Tra l'altro, per la copertina ti sei affidato a uno street artist molto famoso, Richard Wilson.

È una foto che abbiamo fatto con un fotografo e rappresenta me che piango. Volevo però che fosse un dipinto a olio, allora ho chiamato Wilson per chiuderla, per renderla definitiva. Volevo aumentare ancora di più il significato che non sono io a piangere, è più un'iconografia, quasi un dipinto rinascimentale. Però nel 2020, con un paio di collane e un giubbotto invernale. Era un po' questo contrasto fra una cosa più classica e la musica che faccio io, che è totalmente contemporanea.

Di solito però sei l'uomo da chiamare quando c'è da fare una copertina. Ma quando si parla del tuo disco chiami altri.

Sì, ultimamente sempre di più. A volte sento un po' il peso di dover fare una cosa per me, perché facendo quello di lavoro, il grafico, è più difficile. Posso fare qualsiasi cosa, capisci? Ho mille possibilità, e avere un range così ampio di possibilità mi manda sempre un po' in crisi. Ma il mio lavoro qui è un po' più quello di unire i punti. Chiamare il fotografo, fare da art director. Faccio meno io nel concreto ma ci sono sempre, sono lì dietro alle quinte a muovere i fili. Anche nei video, nel cortometraggio che hai visto, nella realizzazione del murales. Quindi in questo non demordo.

Ma giustamente. Gli album non sono mica come i libri. Si giudicano eccome dalla copertina.

Sono d'accordo. Se il disco è bello, anche la copertina dev'esserlo. C'è sempre un rapporto tra copertina e disco. Magari il disco è bello e la copertina no ma, nel momento in cui ascolti il disco, la copertina la vedi in maniera differente. Comunque sì, l'artwork è la faccia di un disco.

Alla gente è tornata la voglia di ballare? Frah Quintale lo dice pure nel vostro pezzo insieme.

Sicuramente stanno tornando un po' di sonorità con la cassa dritta, questo è sicuro. Però io ho sempre avuto episodi del genere nei miei dischi, specie gli ultimi. Mi è sempre piaciuta l'idea di unire questi due mondi: quello della dance a quello un po' più intimo della mia musica. Anche in Blue Karaoke, Lungomare Paranoia ci sono pezzi con il mood da Mecna ma il ritmo decisamente ballabile. Poi il pezzo con Frah è nato perché volevamo collaborare da un po'. Ci siamo beccati, abbiamo confrontato un po' di pezzi e lui si è gasato su questo. La voglia di ballare forse è tanta in questo periodo.

Qual è invece il tuo Punto Debole ft. Guè Pequeno ?

Eh, sicuramente il volere sempre di più e ricaderci sempre. Ma è anche il mio punto di forza, cerco sempre di fare le cose al meglio, però a volte per varie ragioni (magari non dipendenti da me) è un po' difficile. Infatti questa cosa torna sempre nel disco, anche in canzoni come Coltello nel burro o Così forte. Sono pezzi in cui dico che le cose arrivano ma si fa fatica. Da un lato è bello perché le cose che arrivano pian piano si apprezzano di più, dall'altro invece dico "cavolo, le cose belle sempre tutte agli altri."

Ma poi è anche bello ricascare puntualmente nei punti deboli, no?